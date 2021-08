Cessione Genoa: Preziosi conferma trattativa col fondo americano 777 Partners

Dalle parti di Genova si sente aria di profondo rinnovamento.

E’ da pochissimo tempo, infatti, che si parla di un possibile interessamento di un fondo d’investimento a stelle e strisce che punterebbe alla guida della società del grifone.

Il collettivo rossoblù – fonte: profilo Twitter Genoa

Fino a questo momento il patto di massima segretezza e cautela sulla vicenda sembra aver tenuto ma, forse ormai prossimi alla fumata bianca, compratore ed acquirente sembrano aver scoperto alcune carte, assecondando la stampa sportiva con diverse indiscrezioni.

Partiamo dal fondo americano in questione: si tratterebbe di 777 Partners con a capo il manager Andres Blazquez, rappresentante europeo dello stesso, facente anche parte del Consiglio di Amministrazione del Siviglia, nella massima serie spagnola. Un altro nome che è stato accostato alla vicenda è ad esempio quello di Sean Sogliano, dirigente sportivo attualmente al Padova, nelle veci di intermediario per il fondo USA.

L’ingresso in società dei nuovi interessati non è stato ancora del tutto chiarito (se graduale nel tempo o totale) ma in settimana le varie parti in gioco si incontreranno per definire il tutto più precisamente.

E’ uscito allo scoperto anche l’attuale presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ai microfoni dei giornalisti conferma l’esistenza di una trattativa già in piedi da tempo per quanto concerne la cessione del club ligure mostrandosi anche piuttosto fiducioso per l’avvenire.

Quando si ha a che fare con questi argomenti, tuttavia, si può rischiare di dar troppe cose per scontate oppure correre troppo e quindi, proprio per questo, la prudenza è d’obbligo, quantomeno fino a delle conferme anche formali, sulla carta. Il puzzle appena creato deve essere completato.

Quel che è certo è che il Genoa, in questi ultimi giorni di mercato, sembra aver sfoderato una potenza di fuoco (si tratta dei nudi milioni) tale da poter far approdare in squadra nomi del calibro di Maksimovic, Caicedo e Lammers che sicuramente, o almeno questo si augurano i tifosi, faranno passare al grifone una stagione maggiormente tranquilla anche se è già avvenuto il primo passo falso con l’Inter alla prima giornata.

