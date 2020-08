Cessione Genoa: offerta ufficiale della cordata Radrizzani-Manfredi, ma per Preziosi è ridicola

Continuano le trattative in merito all’acquisizione del Genoa Cricket&Football club. La squadra ligure, al cui posto di comando vi è Enrico Preziosi da ormai 17 anni, potrebbe essere ceduta dopo che il magnate dell’industria ludica ha dichiarato nei mesi scorsi di volersi “staccare” dal mondo del calcio per permettere ad altri soggetti di fare il bene del club.

Le proposte non sono tardate ad arrivare: nei giorni scorsi è stata infatti resa nota la presentazione di un’offerta da parte della cordata italiana formata da Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United neopromosso in Premier League e Matteo Manfredi fondatore di Gestio Capital. I termini dell’offerta, ancora non resi noti dagli acquirenti, sono però ritenuti insufficienti dallo stesso Preziosi che ha bollato l’offerta come “ridicola”.

“Queste sono barzellette da bar, non offerte serie. Così non si fa il bene del Genoa, sono proposte irricevibili. Li sfido a renderla pubblica, così che la gente possa rendersene conto. Dubito però che lo faranno. Io sono al lavoro per la nuova stagione. Il Genoa ha bisogno di tranquillità, non di inutile confusione”.

Immediata è arrivata la risposta di Gestio Capital che, pur avendo confermato l’offerta, ha dichiarato di “Non poter entrare nello specifico” dei propri investimenti. Bisognerà dunque attendere gli sviluppi di questa vicenda per capire quale sarà il destino del Genoa.

