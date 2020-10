Celtic-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (22-10-2020)

Gara di debutto in Europa League, al Celtic Park per i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Date le assenze di Calhanoglu e Rebic, il tecnico rossonero inserirà Diaz. Tonali dovrebbe prendere il posto di Bennacer nell’ottica del turnover.

Il Milan di Pioli debutta ai gironi di Europa League e lo fa subito in casa di una squadra temibile, il Celtic. L’infortunio di Calhanoglu non è il viatico migliore, ma i rossoneri non vogliano accampare scuse, chiunque giocherà dovrà farsi trovare pronto al momento giusto.

Si vuole continuare nella positività dei risultati anche in ambito internazionale e serviranno le giuste motivazioni e la giusta concentrazione.

Celtic-Milan, 1° giornata di Europa League

Ultime sulle formazioni di Celtic-Milan:

Lennon si affiderà al modulo 3-5-2 con Welsh, Ajer e Duffy davanti al portiere Barkas. Curiosità tra i padroni di casa, al debutto in Europa con la sua nuova squadra, Laxalt affronterà proprio il “suo” Milan. Elyounoussi e Klimala saranno le due bocche da fuoco.

Pioli va avanti con il suo 4-2-3-1. Assenti Rebic e Calhanoglu, l’ex tecnico di Lazio e Inter lancerà Diaz al posto del turco, con Saelemaekers e Leao sugli esterni. A centrocampo Tonali darà il cambio a Bennacer vicino a Kessie.

Probabili formazioni Celtic-Milan:

CELTIC (3-5-2) Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz Leao; Ibrahimovic.

Come vedere Celtic-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Celtic e Milan sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche su Sky Go: su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come smartphone e tablet occorrerà prima preoccuparsi di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c’è infine l’opzione costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Celtic-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Celtic Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Celtic-Milan:

In Europa sono 10 i precedenti tra le due squadre con 6 successi dei rossoneri, 3 pareggi e un successo degli scozzesi, risalente alla stagione 2007/08, grazie alle reti di McManamus e McDonald contro la rete di Kakà. L’ultimo pareggio risale al 2006/07 per 0-0, mentre l’ultimo successo per i rossoneri è datato 2013/14, con le reti di Kakà, Zapata e Balotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS