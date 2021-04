Ceferin: “SuperLega mai esistita! Agnelli bugiardo!”

Continua il botta e risposta sulla Superlega. Il presidente della UEFA. intervenuto a 24.Ur.Com, si scaglia ancora contro Andrea Agnelli, accusato di “alto tradimento”.

Aleksandar Ceferin non si accontenta: dopo aver visto svanire il progetto della Superlega, non ha mancato occasione per toglersi dei sassolini dalla scarpa nei confronti di chi credeva amico, e invece ritiene l’abbia pugnalato alle spalle. Il primo della lista è Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che con Ceferin ha sempre intrattenuto ottimi rapporti, prima di uscire allo scoperto col progetto della Superlega:

“Ho sentito Agnelli sabato, quando ho ricevuto la telefonata da 5 dei 12 club fondatori che mi avevano detto di aver firmato. Allora l’ho chiamato, e lui mi ha assicurato che fossero tutte “balle”. Gli ho detto che se era così avremmo potuto uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto: ‘Perfetto, prepara una bozza’. Quando l’ha vista ha detto che non gli piaceva molto la bozza, che l’avrebbe cambiata un po’ e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono”.

Rapporti da ricucire

Ceferin ha poi parlato, in uno dei passaggi chiave dell’intervista, delle conseguenze cui potrebbero andare incontro le squadre rivoltose che si sono riavvicinate alla UEFA: “Innanzitutto voglio complimentarmi con le inglesi, che hanno capito il loro errore e hanno fatto dietrofront. Ne terremo conto. Gli altri? Chi vorrà avvicinarsi alle nostre competizioni, d’ora in poi, dovrà dimostrare di essere affidabile. Le porte della Uefa sono aperte e allo stesso tempo tutti dovranno subire le conseguenze delle proprie azioni. Di certo, alle riunioni deciderò chi far sedere vicino a me e terrò certi personaggi lontani”.

Per ora, comunque, non ci saranno grossi stravolgimenti: “Se il Real va fuori dalla Champions? Allo stato attuale c’è una minima possibilità, anche se rischiamo ritorsioni legali da parte delle televisioni che hanno pagato i diritti per trasmettere le semifinali. In futuro rifletteremo”.

