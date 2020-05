Ceferin su qualificazione in Champions e Europa League: “Preliminari per chi non conclude la stagione”

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato a BeIN Sports della qualificazione alla prossima Champions League ed Europa League. Ceferin si è soffermato soprattutto sui club che non finiranno la stagione, affermando come dovranno disputare i preliminari.

Il calcio è pronto a ripartire. Nel mese di Giugno sono molti i campionati che riprenderanno per essere conclusi e ciò soddisfa il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin. Il numero 1 dell’UEFA ha sempre ribadito la volontà di chiudere la stagione europea in corso e pare che ciò sia ora attuabile.

Ai microfoni di BeIN Sports, Ceferin si è detto sicuro sul fatto che la maggior parte dei campionati si concluderà senza problemi. Per il presidente dell’UEFA, circa l’80% delle leghe europee concluderanno la propria stagione.

Ceferin ha anche dichiarato come tutte le leghe dovranno definire i piazzamenti delle proprie squadre per permettere di compilare il calendario delle competizioni europee del prossimo anno. E per quanto riguarda le leghe che non concluderanno la stagione?

A questo proposito il presidente dell’UEFA ha fatto sapere che le squadre di tali campionati saranno costrette a passare dai preliminari e non sarà facile superarli. Questo perché saranno svantaggiate dal lungo periodo di inattività rispetto alle squadre che, invece, concluderanno la stagione.

Per far capire meglio il concetto, Ceferin ha preso in esempio la decisione presa dal governo francese di sospendere la Ligue 1. Il presidente dell’UEFA ha dichiarato come questo non gioverà a PSG e Lione, impegnate in Europa: “Giocheranno in Champions League ma non disputeranno partite sino ad agosto, non so se sia giusto stare fermi così a lungo per poi giocare match così importanti”.

Ceferin ha preso atto di tale decisione e, pur non trovandosi d’accordo, la rispetta, dichiarando come l’UEFA non possa intervenire sulle decisioni governative. Secondo Ceferin, però, il governo francese avrebbe dovuto essere più riflessivo e tale decisione si è rivelata prematura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS