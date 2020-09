Caso razzismo contro Neymar e rissa in PSG-Marsiglia

Posticipo infuocato nella terza giornata di Ligue 1 tra PSG e Marsiglia. Quello che era il big match di questo turno di campionato è sfociato in una rissa furibonda a fine gara, innescata da un fallo del parigino Pares su Dario Benedetto e finita per coinvolgere anche l’asso brasiliano Neymar. Quest’ultimo è stato “pizzicato” a sferrare un pugno sulla nuca del difensore avversario Alvàro Gonzalez reo, a suo dire, di averlo apostrofato con insulti razzisti.

PSG-Marsiglia: il razzismo, l’espulsione di Neymar e le reazioni dai social

Espulso nel finale di gara, Neymar si è rivolto all’assistente dell’arbitro chiedendogli se si fosse accorto degli epiteti rivoltigli da Gonzalez il quale lo avrebbe chiamato “Macaco figlio di p…”. La decisione del direttore di gara è stata incontrovertibile, ma “O’ Ney” ha avuto modo di sfogarsi attraverso il proprio account Twitter: “L’unico rammarico è non aver colpito in faccia quello s…o”.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Un botta e risposta via social al quale ha voluto partecipare anche Gonzalez che, nella notte, ha scritto: “Nella mia carriera non c’è mai stato spazio per il razzismo. Sempre pulito e circondato da tanti amici giorno dopo giorno. A volte si dovrebbe imparare a perdere e accettarlo sul campo. Forza OM, grazia famiglia!”.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Resta da capire quale sarà la reazione da parte della Lega Calcio francese che ora verrà chiamata, insieme alla giustizia sportiva, a decidere le pene da comminare ai protagonisti di questa triste vicenda. Nel mezzo, la rabbia di Neymar può forse stare a sottolineare un malessere più latente: dopo la finale di Champions persa ad agosto contro il Bayern Monaco, il PSG ha ricominciato il campionato con due sconfitte di fila. Perso il suo leader, Thiago Silva, la squadra di Tuchel ha bisogno di una nuova figura forte che sappia fungere da guida per tutto lo spogliatoio. Certo è che, se neanche un numero 10 come Neymar riesce a reggere la pressione psicologica, le premesse non sono delle più rosee.

