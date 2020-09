Caso Genoa: il secondo tampone conferma 14 positivi al Covid-19

positivitá al Covid–19 accertata per i 14 giocatori del Genoa che, dopo la sfida contro il Napoli, erano risultati aver contratto il Covid-19. Oggi tutta la squadra del “Grifone”, compresi staff tecnico e dirigenziale, ha svolto un secondo ciclo di tamponi presso la Asl 3 di Genova, il quale ha confermato I 14 casi positivi giá rilevati lunedí, senza peró evidenziarne degli altri.

Enrico Preziosi, presidente Genoa: fonte immagine: Facebook

ora I 14 positivi dovranno osservare le due settimane di isolamento come previsto dai protocolli sanitari, mentre il resto della squadra sará sottoposta a tampone tutti I giorni e potrá allenarsi alla sera, suddiviso in piccoli gruppi, qualora se ne accerti la negativitá al virus. In giornata sono attesi anche I risultati dei test cui si sono sottoposti I giocatori del Napoli, ultimo avversario del Genoa in campionato. Alle 16:00, infine, é prevista un’assemblea di Lega per decidere quali misure adottare visto l’aumentare dei contagi, che getta anche il mondo del calcio in una situazione di incertezza sanitaria. Possibile, nel caso in cui I giocatori partenopei risultino positivi ai test anti-Covid, che venga rinviata tutta la terza giornata di campionato. Quasi certo, invece, il posticipo di Genoa-Torino, sfida valevole per la terza giornata, in programma sabato prossimo.

