Casi Covid-19 in Serie A: positivi Djuricic, Ricci e Haraslin del Sassuolo

Nuovo focolaio Covid-19 per ciò che riguarda le squadre di Serie A. Stavolta ad essere colpito è il Sassuolo, che ha fatto registrare ben tre casi positivi.

Nello specifico si tratta di Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. Tutti e tre gli atleti sono risultati positivi all’ultimo giro di tamponi effettuato e saranno ora posti in regime di isolamento domiciliare come previsto dal protocollo sanitario vigente.

Roberto De Zerbi

Si allarga così la colonia dei calciatori positivi in casa neroverde, dopo che anche Jeremy Toljan era risultato contagiato nel test effettuato lo scorso 15 ottobre.

Ora l’ex terzino del Borussia Dortmund è guarito, come esplicitato nel comunicato che segue, diramato dalla stessa società neroverde:

“A titolo riassuntivo, onde evitare la diffusione su organi di stampa e media di informazioni errate, l’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, relativamente alla Prima Squadra, i controlli effettuati fino ad oggi hanno evidenziato la seguente situazione: attualmente positivi al Covid-19 tre calciatori e due membri dello staff. Si informa, di concerto con i tesserati, che i calciatori neroverdi attualmente positivi sono Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. L’attaccante neroverde Federico Ricci è risultato positivo all’esito degli ultimi test effettuati (doppio tampone), è asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda Jeremy Toljan l’ultimo tampone di controllo ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e, da domani, non sarà più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. La Società, nelle more della situazione, rimane in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

