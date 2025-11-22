Capello sul Derby della Madonnina: “Inter superiore, ma tutto dipende da come si sveglia Leao”

Fabio Capello ha analizzato il Derby della Madonnina in programma domenica sera alle 19:45 a San Siro, definendolo un momento chiave non solo per la classifica, ma anche per la corsa Scudetto e l’equilibrio psicologico tra Inter e Milan. L’ex tecnico rossonero, intervistato da Sky Sport Italia, ha individuato nell’equilibrio mentale e nello stato di forma di Rafael Leao uno dei fattori decisivi del match.

“Il derby è una partita speciale per ciò che rappresenta per la città e per tutta l’Italia. Ci sono tifosi di Inter e Milan ovunque,” ha spiegato Capello, sottolineando come l’atmosfera di questa sfida vada oltre il campo.

“Inter al momento è superiore, ma Allegri può fare la differenza”

Capello ha riconosciuto la forza dell’Inter, ma crede che Max Allegri, tornato sulla panchina rossonera dopo oltre dieci anni, possa influire profondamente sull’andamento del derby:

“L’Inter oggi è la squadra superiore, ma Allegri è l’uomo giusto per metterla in difficoltà. Deve convincere i suoi giocatori che possono dimostrare di essere più forti.”

Leao e Pulisic gli osservati speciali

Tra gli uomini chiave individuati da Capello, spiccano Rafael Leao e Christian Pulisic, entrambi ritenuti decisivi nelle ripartenze e nelle situazioni di uno contro uno.

“Pulisic è appena rientrato dall’infortunio e questo può incidere. Lui e Leao possono creare problemi in contropiede,” ha spiegato.

Poi la battuta che accende la vigilia del derby:

“Molto dipende da come Leao si sveglia la mattina della partita.”

Motivazioni e tensione: il ruolo dell’allenatore

Capello ha concluso ponendo l’accento sulla psicologia e sulla tensione che precede una sfida così sentita:

“Prima del derby un allenatore non deve parlare troppo. I giocatori sono già carichi e motivati. La tensione ti accompagna per tutta la settimana, anche quando sei in Nazionale pensi al derby.”

Il derby, oltre alla rivalità storica, potrebbe diventare una tappa fondamentale nella corsa al titolo.

