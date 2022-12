Caos Juventus: UEFA indaga per violazioni Fair Play Finanziario

La UEFA apre un’indagine contro la Juventus per violazione del fair play finanziario dopo le accuse rivolte dalla Procura di Torino e le contestazioni della Consob.

Non c’è tregua per la Juventus. Dopo l’indagine aperta dalla FIGC per indagare sulla questione stipendi, anche la UEFA passa all’attacco accusando il club bianconero di non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario. Ad annunciarlo è stato stesso l’organo calcistico in una nota, precisando che La Prima Camera CFCB (l’organo di controllo finanziario dei club UEFA) ha aperto oggi un’indagine contro la società bianconera per probabili violazioni sulle norme delle licenze per club e sul Fair Play Finanziario.

A far scattare la molla anche in casa UEFA ci sarebbero potenziali ritocchi attuati dal club bianconero su determinate plusvalenze ottenute dai trasferimenti di alcuni calciatori per un totale di 50 milioni di euro. Sono davvero molti i fronti sui quali Andrea Agnelli e gli altri ex esponenti del Cda bianconero si trovano a fronteggiare le accuse come: “manipolazione dei trasferimenti”, “occultamento di documenti e di fatto ostacolo alle autorità pubbliche di vigilanza” fino ad arrivare alle “dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture o altre documenti per operazioni inesistenti”.

Resterà da capire quali saranno i provvedimenti presi nei confronti dell’oramai ex presidente bianconero Agnelli e tutti i suoi collaboratori, che sono stati rinviati a giudizio proprio nei giorni scorsi.