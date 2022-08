Campionati italiani tiro con l’arco: Nespoli e Mijno vincono nel ricurvo

Campionati italiani tiro con l’arco, si chiude la sessantesima edizione nella tre giorni di Oderzo: vincono Nespoli e Mijno nel ricurvo. Nel compound (specialità non olimpica) oro a Lorenzo Gubbini ed Elisa Bazzichetto.

Si chiude a Oderzo (TV), la sessantesima edizione dei campionati italiani di tiro con l’arco. In Piazza Grande, nel centro della città trevigiana, si sono oggi affrontati gli atleti qualificatisi alle finali tra le giornate di venerdì e sabato.

Di nuovo protagonista Mauro Nespoli: l’argento di Tokyo 2020, atleta dell’Areonautica militare, ha battuto in finale il salernitano Max Mandia, delle Fiamme azzurre, battuto col risultato di 6-4. Bronzo a un altro atleta del gruppo Fiamme azzurre, Alessandro Paoli, che batte Federico Musolesi con il risultato di 6-2.

In campo femminile, storica vittoria per Elisabetta Mijno: l’atleta di Moncalieri, gruppo Fiamme azzurre, è la seconda paralimpica a vincere il titolo italiano tra i normodotati, dopo Paola Fantato nel 1994. Ad uscire sconfitta in finale è Ginevra Landi, battuta con il risultato di 6-4 in tre set. Bronzo a Lucia Mosna, terza anche agli scorsi campionati indoor di Rimini, che ha battuto con un netto 7-1 Roberta Di Francesco, del gruppo Arcieri Abruzzesi.

Per ciò che riguarda i titoli a squadre, la Arcieri Iuvenilia domina la scena sia al maschile che al femminile: Marco Morello, Alessandro Paoli e Luca Melotto battono 5-1 i Decumanus Maximus (Guerra, Loporto, Scarpel). Tatiana Andreoli, Bronzo per gli Arcieri Voghera, capitanati ancora da Nespoli.

Nicole Degani e Aiko Rolando vincono la gara femminile, con un netto 6-0 sulle ragazze degli Arcieri delle Alpi (Mijno, Marotta, Lamparati). Il bronzo va al terzetto composto da

Mandia si rifa nel mixed team con la nazionale Chiara Rebagliati, battendo la coppia formata da Ginevra Landi e Matteo Santi solo allo shoot-off.

Titoli compound a Elisa Bazzichetto e Lorenzo Gubbini

Nel compound, brilla la giovane stella di casa Elisa Bazzichetto, della società Arcieri del Torresin. Sua la finale contro Paola Natale, con cui vinse un oro a squadre negli Europei juniores indoor del 2019, battuta 145-143. Il bronzo se lo sono conteso due atlete esperte: Anastasia Anastasio, della Marina Militare, e la portuense Marcella Tonioli, della Arcieri Montalcino. A vincere la Anastasio, con un punteggio di 139-132.

In campo maschile, vittoria per Lorenzo Gubbini, campione nazionale a soli 16 anni. Sconfitto in finale Jesse Sut, un atleta classe 1998 che gode già di discreta esperienza internazionale. Punteggio “tirato”, 145-144, a dimostrazione di una finale molto tecnica.

Bronzo appannaggio di Elia Fregnan, nazionale classe 1997, che ha battuto 145-143 Claudio Capovilla. Lo stesso Capovilla, insieme a Sut e Mior della Kappa Kosmos Rovereto, si è rifatto vincendo l’oro a squadre contro il terzetto della Iuvenilia, formato da Fabrizio Aloisi, Matteo Depaoli e Marco Bruno (224-2220). Bronzo per Fabio Ibba, Elia Fregnan e Fabio Fiorani il terzetto degli arcieri del Torrazzo, che battono nella finalina Arcieri di Rotaio (Andrea Marchetti, Luca Maremmani e Arturo Matteucci).

Campionesse al femminile le arciere della Kentron Dard, Alessia Foglio, Jessica Fubiani ed Elena Perosini, che si impongono sui padroni di casa della Arcieri Torresin, tra le cui fila militano Nicole Moccia e Bazzichetto. Bronzo agli Arcieri Cormons (Chiara Barbieri, Paola Natale, Sara Ret), che battono 227-219 gli Arcieri Tigullio (Erica Benzini, Anna Rocca e Stella Rossi).

Gli Arcieri delle Alpi (Irene Franchini e Matteo Bonacina) vincono il titolo mixed-team battendo in finale la coppia degli Arcieri Tigullio (Anna Rocca e Michea Godano).