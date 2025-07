Calhanoglu resta all’Inter: nessuna trattativa con club turchi

Hakan Calhanoglu non si muove da Milano. Dopo settimane di voci di mercato e indiscrezioni su un possibile ritorno in Turchia, è arrivata la conferma definitiva: il centrocampista turco resterà all’Inter anche nella stagione 2025/2026. A chiarire ogni dubbio è stato il suo agente Gordon Stipic, intervistato da TRT Spor, che ha smentito qualsiasi trattativa con Galatasaray o Fenerbahce, ribadendo la volontà del calciatore di continuare la sua avventura in nerazzurro.

Le parole dell’agente: “Nessun contatto, Hakan è felice all’Inter”

“Non ci sono stati incontri con Galatasaray o Fenerbahce. Le voci circolate in questi giorni non hanno alcuna base reale”, ha dichiarato Stipic. “Hakan sarà all’Inter anche nella prossima stagione. È felice a Milano e al momento non c’è alcuna intenzione di cambiare aria. Dopo le vacanze, ci saranno colloqui con la società, ma tutto verrà gestito in modo professionale e sereno”.

Nessuna trattativa con i club turchi: solo affetto d’infanzia

L’agente ha anche affrontato le voci legate al presunto volo del calciatore verso Istanbul, che aveva scatenato l’attenzione mediatica e ipotesi di un incontro con i dirigenti turchi. “Calhanoglu tifava Galatasaray da bambino, come capita a molti calciatori con la squadra del cuore. Ma questo non implica l’intenzione di un trasferimento. Secondo le informazioni in nostro possesso, Galatasaray ha altri obiettivi di mercato e non ha mai avanzato un’offerta ufficiale”.

Un’estate agitata, ma la posizione dell’Inter è chiara

Durante l’estate, le voci sul futuro del numero 20 dell’Inter si sono moltiplicate, con la stampa turca che parlava di un possibile colpo last-minute da parte del Galatasaray. Anche il Fenerbahce era stato accostato al giocatore, ma senza basi concrete. La situazione ha generato tensioni anche nello spogliatoio nerazzurro, con alcuni compagni – tra cui Lautaro Martinez – che avevano reagito con fastidio alle continue speculazioni.

Ora, con la ripresa della preparazione imminente, il centrocampista tornerà ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi, pronto per iniziare una nuova stagione in maglia nerazzurra.

I numeri di Calhanoglu all’Inter e l’importanza nel progetto tecnico

Nella stagione 2024/2025, Hakan Calhanoglu ha disputato 43 partite con la maglia dell’Inter, mettendo a segno 7 gol e 8 assist. È stato uno dei perni del centrocampo interista, contribuendo in modo decisivo alla manovra e dimostrando grande continuità e leadership. Il suo contratto è valido fino al 2027, e l’Inter lo considera ancora un elemento centrale del progetto tecnico.

Conclusione

Con le parole del suo agente, Hakan Calhanoglu chiude ufficialmente ogni spiraglio verso un addio. La sua permanenza all’Inter rappresenta una certezza per i tifosi nerazzurri e un segnale importante di stabilità per il centrocampo. Dopo settimane di indiscrezioni, il futuro è scritto: Hakan resta a Milano.