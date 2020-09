Calendario Serie A diretta Tv-Streaming 02-09-2020

Diretta Tv-streaming del calendario di Serie A 2020-21. Il sorteggio verrà effettuato domani, mercoledì 2 settembre, dalla Lega Calcio in via telematica.

Sta per iniziare la Serie A 2020-21. Ieri il presidente della FIGC Gravina ha confermato le date che erano state stabilite all’inizio per il massimo campionato italiano: si partirà il 19 srettembre con la prima giornata e si arriverà fino al 23 maggio, per una lunga corsa che porterà i nostri atleti dritti agli Europei del 2021. Prima di cominciare, però, bisognerà ovviamente delineare il calendario della nuova stagione: capire quando si affronteranno le squadre, con chi esordiranno le big e quando potremo gustarci le partite di “cartello”. Tutto questo tiene gli appassionati col fiato sospeso in attesa di capire quale sarà il cammino delle loro squadre del cuore e quali date dovranno cerchiare in rosso sul calendario.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

Ma dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2020-21? Le norme anti Covid-19 condizioneranno la cerimonia che si è sempre svolta in forma di “Gran Galà” con lo studio Sky collegato per seguire lo svolgersi del sorteggio.

Sorteggio calendario Serie A: dove vederlo in tv e in streaming

Quest’anno, invece, il sorteggio, che avrà inizio domani alle 12:00, sarà disponibile solo in streaming sul canale Youtube della Lega Calcio e su tutti gli altri canali social (Instagram, Twitter…) della stessa. Sarà inoltre possibile seguire il sorteggio del calendario di Serie A sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A.

