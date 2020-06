Calendario Serie A: Date e orari Diretta TV Sky Dazn

La Lega Calcio ha stilato oggi il calendario della ripresa del campionato di Serie A 2019-2020 ufficializzando oltre alle date anche gli orari e la diretta tv di ciascuna partita su Sky e Dazn.

La Lega Serie A si è riservata di ufficializzare solo in un secondo momento le date e gli orari delle ultime 3 Giornate di Campionato che verranno fissate tenendo conto di quali saranno le situazioni di classifica in quel momento per rispettare eventuali contemporaneità in modo di garantire imparzialità al campionato.

Il programma della ripresa del Campionato di Serie A 2019-2020 è particolarmente intenso e ci sono in programma ben 124 partite da giocare in un mese e mezzo da sabato 20 giugno a domenica 2 agosto.

Si dovranno giocare le ultime 12 Giornate della Serie A 2019-20 dalla 27° alla 38° più i recuperi di 4 partite della 26° che saranno giocate subito alla ripresa il 20 e 21 giugno.

Alla 27° Giornata si gocherà subito un big match mercoledì 24 giugno alle 21:45 che vedrà di fronte l’Atalanta di Gasperini che è quarta e la Lazio di Simone Inzaghi che è 2° in lotta per lo Scudetto con la Juventus. Atalanta Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv in esclusiva su Sky Sport.

Tra gli altri big match di giugno c’è Milan – Roma che si giocherà domenica 28 a San Siro alle 17:15 e sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn.

A Luglio si inizia subito con Atalanta – Napoli alle 19:30 di martedì 2 ed il 4 alle 21:45 sarà la volta di Lazio – Milan.

Il 5 luglio alle 21:45 si giocherà al San Paolo Napoli Roma mentre Milan Juventus è in programma martedì 7 alle 20:45.

L’11 Luglio sempre alle 21:45 si giocherà Juventus – Atalanta che sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN ed il giorno dopo il 12 è la volta di Napoli – Milan al San Paolo questa invece in Diretta Tv su Sky.

Il 19 luglio alle 21:45 all’Olimpico è in programma Roma – Inter mentre il 20 luglio sempre allo stesso orario allo Stadium si giocherà lo scontro diretto per lo scudetto Juventus – Lazio. Entrambi i big match saranno trasmessi in Diretta Tv su SKY.

La ripresa del Campionato sarà preceduta dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma il 12 e 13 giugno e la Finale che si giocherà a Roma mercoledì 17.

Recuperi 26° GIORNATA (sabato 20 – Domenica 21 Giugno)

20/06/2020 Sabato 19.30 TORINO-PARMA SKY

20/06/2020 Sabato 21.45 HELLAS VERONA-CAGLIARI DAZN

21/06/2020 Domenica 19.30 ATALANTA-SASSUOLO SKY

21/06/2020 Domenica 21.45 INTER-SAMPDORIA SKY“

27° GIORNATA (Lunedì 22 – Mercoledì 24 Giugno)

22/06/2020 Lunedì 19.30 LECCE — MILAN SKY

22/06/2020 Lunedì 19.30 FIORENTINA — BRESCIA SKY

22/06/2020 Lunedì 21.45 BOLOGNA – JUVENTUS SKY

23/06/2020 Martedì 19.30 HELLAS VERONA — NAPOLI DAZN

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL — CAGLIARI SKY

23/06/2020 Martedì 21.45 GENOA — PARMA DAZN

23/06/2020 Martedì 21.45 TORINO — UDINESE SKY

24/06/2020 Mercoledì 19.30 INTER – SASSUOLO DAZN

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA — LAZIO (SKY)

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA — SAMPDORIA SKY

28° GIORNATA: (Venerdì 26 – Domenica 28 giugno)

BRESCIA-GENOA sabato 27 17:15 (SKY)

CAGLIARI-TORINO sabato 27 19:30 (SKY)

JUVENTUS-LECCE venerdì 26 21:45 (SKY)

LAZIO-FIORENTINA sabato 27 21:45 (DAZN)

MILAN-ROMA domenica 28 17:15 (DAZN)

NAPOLI-SPAL domenica 28 19:30 (SKY)

PARMA-INTER domenica 28 21:45 (SKY)

SAMPDORIA-BOLOGNA domenica 28 19:30 (SKY)

SASSUOLO-VERONA domenica 28 19:30 (DAZN)

UDINESE-ATALANTA domenica 28 19:30 (SKY)

29° GIORNATA (Martedì 30 giugno – Giovedì 2 luglio)

ATALANTA-NAPOLI giovedì 19:30 (DAZN)

BOLOGNA-CAGLIARI mercoledì 19:30 (SKY)

FIORENTINA-SASSUOLO mercoledì 21:45 (SKY)

GENOA-JUVENTUS martedì 21:45 (SKY)

INTER-BRESCIA mercoledì 19:30 (DAZN)

LECCE-SAMPDORIA mercoledì 21:45 (DAZN)

ROMA-UDINESE giovedì 21:45 (SKY)

SPAL-MILAN mercoledì 21:45 (SKY)

TORINO-LAZIO martedì 19:30 (SKY)

VERONA-PARMA mercoledì 21:45 (SKY)

30° GIORNATA (Sabato 4 – Lunedì 6 luglio)

BRESCIA-VERONA domenica 19:30 (SKY)

CAGLIARI-ATALANTA domenica 19:30 (SKY)

INTER-BOLOGNA domenica 17:15 (DAZN)

JUVENTUS-TORINO sabato 17:15 (SKY)

LAZIO-MILAN sabato 21:45 (DAZN)

NAPOLI-ROMA lunedì 21:45 (SKY)

PARMA-FIORENTINA domenica 19.30 (SKY)

SAMPDORIA-SPAL domenica 19:30 (DAZN)

SASSUOLO-LECCE sabato 19:30 (SKY)

UDINESE-GENOA domenica 19:30 (SKY)

31° GIORNATA (Martedì 7 – Giovedì 9 luglio)

ATALANTA-SAMPDORIA mercoledì 21:45 (SKY)

BOLOGNA-SASSUOLO mercoledì 21:45 (SKY)

FIORENTINA-CAGLIARI mercoledì 19:30 (SKY)

GENOA-NAPOLI mercoledì 19:30 (SKY)

LECCE-LAZIO martedì 19:30 (SKY)

MILAN-JUVENTUS martedì 21:45 (DAZN)

ROMA-PARMA mercoledì 21:45 (DAZN)

SPAL-UDINESE giovedì 19:30 (DAZN)

TORINO-BRESCIA mercoledì 21:45 (SKY)

VERONA-INTER giovedì 21:45 (SKY)

32° GIORNATA (Sabato 11 – Lunedì 13 luglio)

BRESCIA-ROMA sabato 19:30 (SKY)

CAGLIARI-LECCE domenica 19:30 (SKY)

FIORENTINA-VERONA domenica 19:30 (DAZN)

GENOA-SPAL domenica 17:15 (DAZN)

INTER-TORINO lunedì 21:45 (SKY)

JUVENTUS-ATALANTA sabato 21:45 (DAZN)

LAZIO-SASSUOLO sabato 17:15 (SKY)

NAPOLI-MILAN domenica 21:45 (SKY)

PARMA-BOLOGNA domenica 19:30 (SKY)

UDINESE-SAMPDORIA domenica 19:30 (SKY)

33° GIORNATA (Martedì 14 – Mercoledì 15 luglio)

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA – BRESCIA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – NAPOLI DAZN

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN-PARMA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA – CAGLIARI SKY

15107/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – FIORENTINA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – HELLAS VERONA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO – JUVENTUS SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO SKY

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO – GENOA SKY

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL – INTER DAZN

34° GIORNATA (Sabato 18 – Domenica 19 Luglio)

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA – ATALANTA SKY

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – SASSUOLO SKY

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN – BOLOGNA DAZN

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA – SAMPDORIA DAZN

19107/2020 Domenica 19.30 BRESCIA-SPAL SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – TORINO DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA – LECCE SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – UDINESE SKY

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA – INTER SKY

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO SKY

35° GIORNATA (Sabato 25 – domenica 26 luglio)

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA – BOLOGNA SKY

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO – MILAN SKY

22/07/2020 Mercoledì 19.30 PARMA – NAPOLI DAZN

22/07/2020 Mercoledì 21.45 INTER – FIORENTINA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – BRESCIA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SAMPDORIA – GENOA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – ROMA DAZN

23/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – HELLAS VERONA SKY

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE – JUVENTUS SKY

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN

36° GIORNATA (Sabato 25 -Domenica 26 luglio)

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

37° Giornata (Martedì 28 – Mercoledì 29 luglio)

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

38° Giornata (Sabato 1 – Domenica 2 agosto)

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS