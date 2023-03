Calendario MotoGP 2023: Date e Orari Gran Premi in Diretta TV su Sky e TV8

Il Mondiale di MotoGP 2022 prende il via il 26 Marzo con il Gran Premio del Portogallo che si corre sul circuito di Portimao e si concluderà come di consueto con il GP di Valencia il 26 novembre esattamente 8 mesi dopo dall’inizio.

Dopo lo spettacolare Mondiale di MotoGP 2022 vinto dall’italiano Francesco Bagnaia su Ducati davanti a Fabio Quartararo su Yanaga e all’altra Ducati di Enea Bastianini torna il motomondiale con una stagione 2023 che si preannuncia molto combattuta e avvincente.

Per la lotta al titolo mondiale MotoGP 2023 si prevede ancora una volta una grande battaglia tra le Ducati degli italiani Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini e la Yamaha di Fabio Quartararo ma attenzione anche a Marc Marquez che sembra aver finalmente risolto tutti i suoi problemi fisici e dopo 3 anni dall’infortunio può riprendere a correre al meglio su una Honda che sembra essere più competitiva.

Il Calendario Motomondiale 2023 ha in programma ben 21 Gran Premi di cui 13 in Europa e 8 oltre oceano.

Il Calendario di MotoGP 2023 si prospetta molto spumeggiante ed inizia l’ultimo week end di marzo come di consueto sul circuito di Portimao dove è in programma il Gran Premio del Portogallo il 26 Marzo.

Gran Premio del Portogallo (Fonte: https://twitter.com/Tech3Racing)

Dopo il Gran Premio del Portogallo ci saranno altre 2 gare oltre oceano prima di ritornare in Europa.

Il week end del 2 Aprile si va a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di Argentina e 2 settimane dopo il 16 si corre il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin in Texas.

Il 30 aprile il motomondiale ritorna nel vecchio continente per la lunga stagione europea dove rimarrà fino al 9 Luglio.

L’ultimo week end di aprile si va a Jerez de la Frontera dove si correrà il Gran Premio di Spagna.

Il 14 Maggio c’è il Gran Premio di Francia sullo storico circuito di Le Mans.

Per l’attesissima tappa del Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello quest’anno bisogna attendere l’11 Giugno.

Una settimana dopo il 18 giugno si corre il Gran Premio di Germania al Sachsenring.

A chiudere il mese di giugno il 25 ci sarà il Gran Premio d’Olanda ad Assen.

A Luglio è in programma solo il Gran Premio del Kazakistan il 9 sul Sokol International Racetrack. Questo è uno dei circuiti progettati dal celebre architetto tedesco Hermann Tilke che ha progettato anche Sepang, Aragon, Austin, Buriram e il Buddh Circuit, in India. Il Sokok International Circuit entra nel motomondiale nel 2023 e ospiterà i Gran Premi almeno fino al 2028.

Dopo la pausa estiva di quasi un mese il motomondiale torna il 6 agosto con il GP di Gran Bretagna a Silverstone.

Il 20 agosto si corre il Gran Premio d’Austria a Spielberg.

Il 3 settembre si corre il Gran Premio di Catalogna sul circuito del Montmelò.

Il 10 settembre si torna in Italia con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.

Poi il 24 settembre fa il suo esordio nel motomondiale il Gran Premio dell’India sul “Buddh International Circuit” a sud di Nuova Dehli sempre progettato da Hermann Tilke.

Il 1° Ottobre è in programma il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegì.

Il 15 ottobre si corre il GP di Indonesia a Mandalika, il 22 il Gran Premio d’Australia a Phillip Island ed il 29 il Gran Premio di Thailandia a Buriram a chiudere un trittico di gare in sole 3 settimane.

Il motomondiale torna poi 2 settimane dopo con il Gran Premio di Malesia che si corre sul circuito di Sepang il 12 novembre. Sette giorni dopo il 19 si va a Losail dove si corre il Gran Premio del Qatar.

Il Mondiale MotoGP 2023 si chiude come di consueto con il Gran Premio di Valencia in programma il 26 novembre.

Dove vedere i Gran Premio di MotoGP in Diretta Tv e Streaming:

Non cambia nulla rispetto alle passate stagione per quanto riguarda i diritti televisivi.

Sky Sport è sempre in prima fila e trasmetterà in diretta Tv e Streaming tutti i Gran Premi del Motomondiale 2023, con TV8 che trasmetterà le differite e qualche Gran Premio in diretta tra cui quello del Mugello e di Misano.

Oltre ai due Gran Premi D’Italia e San Marino (Mugello e Misano) saranno trasmessi in diretta su TV8 anche i Gran Premi di Spagna a Jerez, Olanda ad Assen, Gran Bretagna a Silverstone e India.

Sarà possibile guardare i Gran Premi di Formula 1 in diretta Tv e Streaming utilizzando le applicazioni Now Tv e Sky Go.

Calendario MotoGP 2022 e Orari Diretta Tv: