Calendario Milan Serie A 2020-2021

Il Milan inizierà il proprio campionato in casa contro il Bologna e chiuderà la stagione a Bergamo contro l’Atalanta. Il derby contro l’Inter è in programma per la quarta giornata.

Mancano poco più di due settimane all’inizio della Serie A 2020-2021 e nella tarda mattinata di mercoledì è stato svelato il calendario della prossima stagione. Il Milan comincerà la sua stagione in casa ospitando il Bologna.

Per i rossoneri non sarà un inizio di campionato particolarmente difficile almeno sulla carta, ma sarà sempre e solo il campo l’unico giudice. Dopo aver affrontato il Bologna, infatti, il Milan sarà di scena in Calabria per affrontare il Crotone nella seconda giornata, mentre alla terza ospiterà l’altra neopromossa, lo Spezia.

Superata la prima sosta per le nazionali, il campionato riprenderà con il botto per i rossoneri che il 18 Ottobre sfideranno l’Inter nel derby di Milano che si preannuncia incandescente nonostante si sia solo nelle prime giornate.

Alla quinta giornata, poi, il Milan ospiterà la Roma a San Siro in quella che sarà un’altra sfida complicata. Il big match contro la Juventus, invece, è previsto per la sedicesima giornata, sempre in casa e sarà il primo grande scontro del 2021 rossonero.

L’ultima sfida dell’anno sarà contro la Lazio il 23 Dicembre nella gara valevole per la quattordicesima giornata. La partita contro il Napoli, invece, è in programma per il 22 Novembre quando si giocherà l’ottava giornata. Il Milan chiuderà il proprio campionato contro l’Atalanta, con l’andata a San Siro ed il ritorno a Bergamo.

