Calendario Milan Serie A 2020/2021

È stato definito oggi il calendario della Serie A 2020/2021, per i rossoneri avvio sostenibile per arrivare con la giusta carica al derby della quarta giornata.

Prima del big match con l’Inter del 18 ottobre, infatti, il Milan affronterà le due neopromosse Crotone e Spezia dopo aver esordito in casa con il Bologna. Nel mezzo ci sarà la pausa per le nazionali.

Da non sottovalutare gli impegni dei preliminari di Europa League il 17 settembre che saranno seguiti da un calendario equilibrato a partire dalla sesta giornata.

Ben più movimentato il finale in cui il Milan affronterà in sei partite tre grandi squadre come Lazio, Juventus e Atalanta oltre a Benevento, Torino e Cagliari.

