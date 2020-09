Calendario Juventus Serie A 2020-2021

La Juventus inizierà il proprio campionato all’Allianz Stadium contro la Sampdoria e concluderà la stagione in casa del Bologna.

E’ stato svelato questa mattina il calendario della Serie A 2020-2021. La nuova stagione calcistica in Italia inizierà il 20 Settembre, mentre l’ultima giornata si disputerà il 23 Maggio. La Juventus campione d’Italia inizierà il proprio cammino ospitando in casa la Sampdoria.

Una partita che evoca sicuramente bei ricordi ai bianconeri che proprio contro i blucerchiati lo scorso anno hanno festeggiato il loro nono titolo consecutivo ed il 36° scudetto della loro storia. La Juventus andrà all’assalto del decimo scudetto consecutivo, ma non sarà facile confermarsi sul trono quest’anno.

Il calendario dei bianconeri infatti è subito con ostico ed alla seconda giornata è in programma la sfida contro la Roma all’Olimpico. Il turno successivo, invece, la Juventus se la vedrà con il Napoli a Torino in una partita che si preannuncia come sempre molto combattuta.

Alla settima giornata è previsto il big match all’Olimpico contro la Lazio, mentre il derby contro il Torino si giocherà alla decima giornata prima in casa dei granata. Il derby d’Italia contro l’Inter è in programma alla penultima giornata e chissà che la sfida del 16 Maggio non possa essere decisiva per lo scudetto.

La sfida contro il Millan, invece, è in programma alla quartultima giornata ed anche questa potrebbe dire tanto sulla corsa al titolo. Altra data da tenere a mente è quella del 16 Dicembre, quando la Juventus ospiterà allo Stadium l’Atalanta nella partita valevole per la dodicesima giornata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS