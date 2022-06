Calendario Girone d’Andata Serie A 2022-2023

Serie A 2022-23, sorteggiato ieri il calendario: focus sulle partite del girone d’andata.

Si conosce già la fisionomia della Serie A 2022-23: ieri è stato sorteggiato il calendario della nuova stagione, https://www.stadiosport.it/calendario-serie-a-2022-23-date-big-match-e-derby-261450che vedrà il Milan partire da campione d’Italia in carica. I rossoneri esordiscono, in casa, contro un’Udinese che ha ottenuto una salvezza tranquilla lo scorso anno, e punta ora ad entrare quantomeno nella parte sinistra della classifica.

Le altre due grandi pretendenti al titolo, Inter e Juventus, esordiscono rispettivamente contro Lecce, al “Via del Mare” e Sassuolo, all’Alianz Stadium. Già alla seconda giornata, è tempo di un gustoso Atalanta-Milan, ma sarà il terzo turno di campionato a prevedere i primi scossoni importanti, con Juventus-Roma e Lazio-Inter sfide di cartello.

La quinta giornata sarà il derby di Milano a prendersi la scena, mentre la Juventus sarà impegnata nell’ostica trasferta di Firenze, e il Napoli testerà le proprie ambizioni contro la Lazio.

Non è da escludere che nelle prime giornate possa essere la Roma a prendersi la vetta solitaria della classifica: eccezion fatta per la dura trasferta di Torino alla terza, la squadra di Mourinho affronta due neopromosse, Cremonese e Monza, nelle prime quattro giornate, oltre alla Salernitana, all’esordio, all’Udinese (5°) e all’Empoli (6°).

Il girone d’andata prosegue, poi, con una serie di sfide di alto profilo: Milan-Napoli e Roma-Atalanta animano la settima giornata; Inter-Roma è il piatto forte dell’ottava giornata, mentre Milan-Juventus è il big match della nona.

La prima metà del girone d’andata si preannuncia dunque molto incerta (bisognerà capire, inoltre, che fisionomia avranno le squadre dopo il mercato), mentre dall’undicesima giornata in avanti, due squadre in particolare, Milan e Juventus, potrebbero accumulare un po’ di vantaggio sulle altre.

I bianconeri affrontano Inter (13°) e Lazio (15°), entrambe in casa. Così il Milan, che dovrà superare gli ostacoli Fiorentina (15°) e Roma (17°) entrambi a San Siro. Per il resto, calendario piuttosto agevole almeno fino alla penultima di andata, con la squadra di Allegri che sarà costretta ad affrontare Napoli (trasferta) e Atalanta (casa) in rapida successione. Chissà che questo non avvantaggi il Milan nella corsa al titolo di inverno (l’Inter ha un calendario leggermente più ostico).

Per ciò che concerne la lotta alle posizioni europee, molto dipenderà, ovviamente, dallo stato di forma delle singole squadre (prova ne è il rendimento ondivago del Napoli nelle ultime stagioni). Come detto, occhio alla Roma di José Mourinho in ottica quarto posto. I giallorossi hanno un calendario relativamente semplice all’inizio, per poi iniziare a fare sul serio con le sfide ad Atalanta e Inter.

Un vantaggio, i capitolini lo possono trarre dal fatto di avere i big match distribuiti in maniera omogenea (solo in due circostanze affrontano due big consecutivamente), così da non rischiare di perdere troppo terreno in una volta sola.

Per quel che concerne la lotta salvezza, che presumibilmente convolgerà le tre neopromosse, oltre a Spezia, Empoli e Salernitana, già la prima giornata propone un match tra liguri e toscani, nel quale sarà importante non perdere punti.

L’Empoli ha un calendario piuttosto insidioso, con tre scontri diretti nelle prime cinque giornate, e il derby contro la Fiorentina, alla seconda giornata.

La Cremonese avrà un impatto shock con la massima categoria, affrontando le trasferte di Firenze e Roma (sponda giallorossa), così come l’Inter, alla quarta, Atalanta e Lazio, tutte nelle prime sette giornate. I tormenti, per la squadra di Alvini, non saranno finiti qui: affrontato il Napoli, in casa, alla nona giornata, ci saranno gli scontri diretti, con Spezia e Lecce, entrambi in trasferta.

Ciò potrebbe significare campionato già compromesso al giro di boa per i grigiorossi, che dovranno essere bravi a limitare i danni.

Neanche il Monza può sorridere troppo, dovendo affrontare Napoli, Roma (trasferta), Atalanta e Juventus (casa), nelle prime sette giornate. Nel mezzo, la sfida col Lecce in trasferta. Gara che potrebbe rappresentare un crocevia importante nel discorso salvezza, pur giungendo alle battute iniziali del campionato.

Difficile individuare, tra le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, una che abbia un calendario agevole. Le stesse Spezia e Salernitana affronteranno Inter e Juve nelle prime giornate di campionato (la squadra di Nicola esordisce contro la Roma).

Conterà, pertanto, l’esperienza e l’abitudine ad affrontare certe sfide. I ragazzi di Thiago Motta, alla terza stagione in A, saranno maggiormente adusi a superare certi ostacoli.

Serie A 2022-2023, il calendario completo del girone d’andata

1° giornata (14 agosto 2022)

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2° giornata (21 agosto 2022)

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

3° giornata (28 agosto 2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

4° giornata (31 agosto 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

5° giornata (4 settembre 2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

6° giornata (11 settembre 2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

7° giornata (18 settembre 2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

8° giornata (2 ottobre 2022)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Hellas Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

9° giornata (9 ottobre 2022)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

10° giornata (16 ottobre 2022)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

11° giornata (23 ottobre 2022)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

12° giornata (30 ottobre 2022)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

13° giornata (6 novembre 2022)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

14° giornata (9 novembre 2022)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria

15° giornata (13 novembre 2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce

16° giornata (4 gennaio 2023)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Verona

Udinese-Empoli

17° giornata (8 gennaio 2022)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

18° giornata (15 gennaio 2023)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

19° giornata (22 gennaio 2023)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma