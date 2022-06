Calendario Serie A 2022-23: date, big match e derby

Sorteggiato il calendario della Serie A 2022-23: il campionato partirà il 14 agosto e si concluderà il 4 giugno. Nel mezzo, la sosta di un mese per i Mondiali in Qatar.

È già tempo di pensare alla prossima stagione calcistica: è stato sorteggiato, oggi, il calendario della Serie A 2022-23. Il campionato, che vedrà 20 squadre ai blocchi di partenza, partirà con un paio di settimane d’anticipo rispetto alle consuetudini, per permettere ai calciatori di volare in Qatar e disputare i Mondiali dal 18 novembre al 21 dicembre.

Sarà un girone d’andata molto compresso, dunque, con un turno infrasettimanale già il 31 agosto. Il Milan torna a cucirsi lo Scudetto sul petto dopo dieci anni. Esordio “soft” per la squadra di Pioli, impegnata in casa contro l’Udinese. Già alla seconda, Leao e compagni dovranno vedersela con un’Atalanta che, seppur ridimensionata nelle ambizioni, resta una delle squadre più insidiose da fronteggiare.

Inter e Juventus saranno, probabilmente, le principali concorrenti dei rossoneri al titolo. I bianconeri, intenti a ristrutturare il centrocampo, si affideranno alla classe di Paul Pogba, chiamato a rivestire un ruolo di leadership in un gruppo che deve tornare a vincere dopo due anni.

La banda Allegri esordisce in casa col Sassuolo, che lo scorso anno fu in grado di espugnare l’Alianz nel girone d’andata. Debutta a Lecce l’Inter di Inzaghi, che spera, tra le altre cose, di riavere tra i ranghi il bomber Romelu Lukaku.

Outsider per il tricolore sono il Napoli e le due romane: la squadra di Spalletti cercherà di confermare, in blocco, lo zoccolo duro, anche se alcuni uomini importanti come Koulibaly e Fabiàn potrebbero partire.

Mourinho aspetta di conoscere il destino di Zaniolo, mentre in casa Lazio tiene banco la situazione di Milinkovic-Savic, anche se Sarri ha chiesto alla società una copiosa campagna acquisti per puntare all’obiettivo quarto posto.

Serie A 2022-23, il calendario completo

1° giornata (14 agosto 2022)

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2° giornata (21 agosto 2022)

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

3° giornata (28 agosto 2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

4° giornata (31 agosto 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

5° giornata (4 settembre 2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

6° giornata (11 settembre 2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

7° giornata (18 settembre 2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

8° giornata (2 ottobre 2022)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Hellas Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

9° giornata (9 ottobre 2022)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

10° giornata (16 ottobre 2022)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

11° giornata (23 ottobre 2022)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

12° giornata (30 ottobre 2022)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

13° giornata (6 novembre 2022)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

14° giornata (9 novembre 2022)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria

15° giornata (13 novembre 2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce

16° giornata (4 gennaio 2023)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Verona

Udinese-Empoli

17° giornata (8 gennaio 2022)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

18° giornata (15 gennaio 2023)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

19° giornata (22 gennaio 2023)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

20° giornata (29 gennaio 2022)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Verona

21° giornata (5 febbraio 2023)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

22° giornata (12 febbraio 2022)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

23° giornata (19 febbraio 2022)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

24° giornata (26 febbraio 2023)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

25° giornata (5 marzo 2023)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Verona

Torino-Bologna

26° giornata (12 marzo 2023)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

27° giornata (19 marzo 2023)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

Udinese-Milan

28° giornata (2 aprile 2023)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

29° giornata (8 aprile 2023)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza

30° giornata (16 aprile 2022)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

31° giornata (23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

32° giornata (30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

33° giornata (3 maggio 2022)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

34° giornata (7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

35° giornata (14 maggio 2023)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

36° giornata (21 maggio 2023)

Atalanta-Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

37° giornata (28 maggio 2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

38° giornata (4 giugno 2023)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus

Inizio – 14 agosto 2022

Fine – 4 giugno 2023

Soste – 18 settembre-2 ottobre 2022 (Nazionali), 13 novembre 2022-4 gennaio 2023 (Mondiali), 20-28 marzo (Nazionali)

Turni infrasettimanali – 31 agosto 2022, 9 novembre 2022, 4 gennaio 2023, 3 maggio 2023

Serie A 2022-23: terza giornata da brividi. Derby della Madonnina alla quinta

Il campionato parte subito forte, offrendo già alla terza giornata due incroci da alta classifica: Juventus-Roma e Lazio-Inter. I nerazzurri scenderanno poi in campo, alla quinta giornata, per affrontare il Milan scudettato.

Si preannuncia un derby di Milano molto incerto, anche perché saremo solo ad inizio campionato e le due squadre dovranno, comprensibilmente, rodare ancora gli ingranaggi. Calendario piuttosto calmo fino all’ottava, quando scendono in campo Inter e Roma, in uno dei tanti ritorni di Mourinho al “Meazza”.

Alla nona c’è Milan-Juventus, sfida già importante per delineare le gerarchie del torneo, mentre alla decima scatta l’ora del derby della Mole.

Derby del Sole, Roma-Napoli, in programma all’undicesima giornata, mentre Juventus-Inter, il derby d’Italia che può valere un pezzo di titolo d’inverno, andrà in scena alla tredicesima, che sarà teatro anche del derby della capitale tra Roma e Lazio.

Alla quindicesima ci sono sfide interessanti come Juve-Lazio ed Atalanta-Inter, mentre i nerazzurri ospitano il Napoli.

Girone d’andata che riserva emozioni sino alla fine, con Milan-Roma, Napoli-Juventus e Lazio-Milan, in ordine alla diciassettesima, diciottesima e diciannovesima giornata.

Parlando di derby, la Lombardia risulta regione più ricca con ben cinque rappresentative: detto del derby della Madonnina, Milan e Inter affronteranno l’Atalanta rispettivamente alla seconda e quindicesima giornata.

Le due neopromosse, Monza e Cremonese, affronteranno i rossoneri, campioni d’Italia, rispettivamente all’undicesima e alla quattordicesima, mentre l’Inter alla diciassettesima e alla quarta.

L’incrocio tra queste due compagini avrà luogo alla penultima giornata d’andata (la 18°), mentre l’Atalanta avrà l’onere di affrontare i grigiorossi alla sesta giornata, e il Monza di Berlusconi alla quinta.

Chiudiamo con il derby del Sud, tra Napoli e Salernitana, previsto per l’ultima di andata all’Arechi, mentre il derby dell’Appennino, tra Fiorentina e Bologna, andrà in scena al “Dall’Ara”, alla sesta giornata.

Girone di ritorno asimmetrico: subito Napoli-Roma e Inter-Milan

Partenza sprint anche per il girone di ritorno, che viene risorteggiato integralmente per il secondo anno di fila. Si parte con un Napoli-Roma già alla prima di ritorno, mentre Inter e Milan si incrociano nella giornata seguente.

Si prosegue con una serie di match ad alto tasso di spettacolo e rivalità, come uno Juventus-Fiorentina alla ventiduesima e il derby della Mole, alla quinta di ritorno.

Roma-Juventus è il piatto forte della venticinquesima giornata, mentre sempre i bianconeri saranno chiamati alla prova del nove due partite dopo, quando faranno visita all’Inter nel primo crocevia fondamentale in chiave Scudetto.

Il Milan fa visita al Napoli alla ventottesima giornata, mentre alla trentunesima sono i partenopei a salire a Torino per affrontare la Juventus. La trentaduesima giornata si sviluppa sul caldo asse Roma-Milano, con Inter-Lazio e Roma-Milan che mettono in palio punti pesanti per il titolo.

Alla trentaquattresima, si invertono i campi, con il Milan che ospita i biancocelesti e i nerazzurri che fanno visita a Mourinho. Gli uomini di Inzaghi incrociano il Napoli, in trasferta, alla trentaseiesima, mentre Juventus-Milan, big match della penultima di ritorno, potrebbe definitivamente chiudere i conti in chiave tricolore.