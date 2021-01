Calendario eventi sport e calcio 2021: Europei, Olimpiadi, Mondiali di sci, Conference League e America’s Cup

Il 2020 è stato un anno difficile, indelebilmente segnato dal Covid-19 che ha paralizzato ogni settore dell’economia, sport compreso. Il nuovo anno porta con sè l’auspicio di una rinascita e lo sport, che ha dovuto convivere con molteplici rinvii ed incassi ridotti all’osso per l’assenza di pubblico, è pronto a prendersi il centro della scena con una serie di eventi importanti e attesi da ogni appassionato.

Il centro catalizzatore dell’attenzione è sicuramente l’Olimpiade di Tokyo che, rinviata lo scorso anno a causa della pandemia, avrà luogo nella capitale nipponica dal 23 luglio all’8 agosto prossimi, introducendo quattro nuove discipline nel panorama dei giochi: arrampicata, karate, surf e skateboarding. Il baseball verrà poi reintegrato, insieme al softball, dopo l’assenza di Rio 2016.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Le Olimpiadi non sono però il solo grande evento sportivo che ci si prospetta in questo 2021. Il calcio, dopo i tanti rinvii che hanno caratterizzato l’annata 2020, potrà finalmente celebrare la prima edizione itinerante degli Europei. La massima competizione per nazionali del vecchio continente dovrebbe essere inaugurata a Roma l’11 giugno con la gara tra Italia e Turchia, per poi spostarsi in 12 diverse città europee.

Ciò sempre Covid permettendo perché, qualora ragioni di sicurezza lo imponessero, la UEFA potrebbe ripiegare su un’unica nazione ospitante, così da minimizzare i rischi per gli atleti che non sarebbero costretti ad eccessivi spostamenti. Mesi fa si era ventilata l’ipotesi Inghilterra, ma l’indiscrezione non ha avuto seguito.

Sarà anche l’anno degli Europei di categoria (Under 21), organizzati in Ungheria e Slovenia, e suddivisi in due finestre temporali differenti: la fase a gironi si disputerà dal 24 al 31 marzo, quella finale dal 31 maggio al 6 giugno.

Il 2021 sarà un anno dedicato anche agli appassionati della grande vela che, dopo quattro anni di attesa, potranno tornare a rivivere le emozioni della Coppa America, la competizione sportiva più antica del mondo. A rappresentare l’Italia c’è l’imbarcazione “Luna Rossa” guidata da Patrizio Bertelli e Max Sirena. I nostri due portacolori avranno l’onere di gareggiare e provare a vincere in Prada Cup, torneo che potrebbe garantirgli il “pass” per le acque neozelandesi di Auckland, dove nel mese di marzo dovrebbero contendere la vera e propria Coppa America al team New Zeland, detentore del trofeo.

Gli sport di acqua avranno la loro punta di diamante nei vari appuntamenti del nuoto, con gli Europei in vasca lunga previsti a Budapest dal 10 al 23 maggio, così come gli Europei e i Mondiali in vasca corta che saranno ospitati rispettivamente a Kazan (2-7 novembre) e Dubai (13-18 dicembre).

L’Italia, come ha sottolineato il presidente della FIN Paolo Barrelli, si presenta a queste rassegne gravata dalle incognite di una preparazione inficiata dalla pandemia. La nostra spedizione potrà comunque contare su alcune giovani emergenti come la tarantina Benedetta Pilato, chiamata a difendere l’oro continentale nei 50 rana conquistato a Glasgow davanti a Martina Carraro. Ci sarà poi la vecchia guardia, formata dai vari Pellegrini e Paltrinieri, che dovrà cimentarsi nel nuoto di fondo, dove ha fatto incetta di titoli al Sette colli di quest’anno.

Saranno comunque le tante discipline invernali a fare la parte del leone in un calendario che, quest’anno, prevede tra i suoi pezzi forti i Mondiali di sci alpino in programma sulle piste di Cortina d’Ampezzo tra l’8 e il 21 febbraio prossimi.

Le speranze tricolori sono riposte ancora nel Biathlon, dove Dorothea Wierer proverà a compiere una difficile rimonta sulla leader della classifica generale, Roeiseland, per conquistare la terza sfera di cristallo consecutiva. Più arduo il compito delle italiane dello Sci alpino, che devono vedersi bene dal ritorno in grande stile della Shiffrin e da una Vhlovà che sembra avere un altro passo.

Vi saranno poi i tradizionali appuntamenti con la velocità: il Mondiale di Formula uno avrà inizio a Melbourne, sulla pista di Albert Park, il 21 marzo e si concluderà ad Abu Dhabi il 5 dicembre. La speranza dei tifosi ferraristi è che la coppia Lecler-Sainz possa giovare di un motore più potente e competitivo.

Per quanto riguarda il Motomondiale, invece, esso avrà inizio il 28 marzo, col GP del Qatar, e terminerà il 14 novembre sulla pista di Valencia. L’auspicio è di rivedere al più presto in pista il pluridecorato Marc Marquez, anche se i tifosi italiani potrebbero trovare un nuovo idolo indiscusso in Franco Morbidelli, che ha già dimostrato di poter coltivare ambizioni di titolo, finendo secondo nella classifica generale con la sua Yamaha.

Maggio sarà, come di consueto, il mese dedicato alle fasi conclusive delle Coppe europee riservate agli sport di squadra. Se il calcio maschile avrà il suo grande appuntamento nella finale dello stadio Ataturk il 29 maggio, quello femminile vivrà la propria serata di gala il 16, allo stadio Galma Ullevi di Goteborg.

Nel volley, poi, l’Italia ha ben due titoli europei da difendere: quello femminile di Novara e quello maschile di Civitanova. Entrambe potrebbero essere soppiantate da Conegliano e Perugia, che si giocheranno le proprie carte nelle final four del primo maggio, la cui sede resta ancora da stabilire (si sta pensando all’Allianz Cloud di Milano).

Tra il 28 e il 30 maggio sarà il basket a prendersi la scena, con le final four della Champions organizzate a Colonia.

Maggio sarà anche mese di grande ciclismo, con la centoquattresima edizione del Giro d’Italia che andrà in scena tra l’8 e il 30, reintroducendo alcune tappe classiche come lo Zoncolan. Gli altri grandi giri, Tour e Vuelta, saranno in programma nei periodi canonici di giugno/luglio e agosto/settembre: la “Grand boucle” sarà in programma dal 26 giugno al 18 luglio, mentre la corsa iberica si correrà dal 14 agosto al 5 settembre.

Tra le “classiche” da un giorno in programma nel calendario UCI spiccano la Milano-Sanremo (20 marzo) e la Liegi-Bastogne-Liegi (25 aprile).

Grande anno anche per la Pallamano che, dopo l’appuntamento degli Europei femminili vinti dalla Norvegia lo scorso 20 dicembre, vedrà andare in scena i Mondiali femminili (2-19 dicembre in Spagna) e i Mondiali maschili (13-31 gennaio in Egitto).

Per ciò che riguarda il tennis, si conoscono già le date dei quattro “majors”: Australian Open (8-21 febbraio), Roland Garros (17 maggio-6 giugno), Wimbledon (28 giugno-11 luglio) e US Open (30 agosto-12 settembre). Ma l’appuntamento più intrigante restano le finali di Coppa Davis 2020, rinviate a quest’anno, che si disputeranno a Madrid tra il 22 e il 28 novembre.

Il Belpaese tornerà poi ad ospitare gli Europei di Baseball (12-19 settembre), nelle sedi di Torino, Avigliana e Settimo Torinese, dopo oltre 20 anni di assenza.

Chiudiamo il cerchio con i grandi appuntamenti di atletica leggera, con la Diamond League (23 marzo-9 settembre), che farà tappa a Roma con lo storico appuntamento del “Gran Galà” in programma il 4 giugno.

Questi solo alcuni dei grandi eventi sportivi che ci terranno compagnia lungo tutto l’arco di questo 2021. Che questo possa essere l’anno della rinascita, rappresentata anche dallo sport, che mette alla prova i limiti dell’essere umano.

Sport nel 2021: il calendario completo

GENNAIO

29/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

1-10 SCI NORDICO: Tour de Ski (Svizzera, Italia)

3-15 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

9-10 SLITTINO: Campionati europei (Sigulda, Lettonia)

12 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Milan-Torino

13 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli, Juventus-Genoa

14 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Sassuolo-Spal, Atalanta-Cagliari

19 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Roma-Spezia

21 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Lazio-Parma

13-31 PALLAMANO: Campionati mondiali maschili (Egitto)

15/1-24/2 VELA: The Prada Cup (qualificazioni all’America’s Cup)

16-17 PATTINAGGIO VELOCITA’: Campionati europei (Heerenveen, Paesi Bassi)

22-24 SHORT TRACK: Campionati europei (Danzica, Polonia)

21-24 RALLY: Rally di Monte Carlo

23 CALCIO: Copp Sudamericana Finale (Cordoba, Argentina)

23-24 VOLLEY: Coppa Italia femminile Final Four

27 CALCIO: Coppa Italia Quarti di finale

29-31 SLITTINO: Campionati mondiali (Königssee, Germania)

30 CALCIO: Copa Libertadores Finale (Rio de Janeiro, Brasile)

30-31 CICLOCROSS: Campionati mondiali (Ostenda, Belgio)

30-31 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four

FEBBRAIO

1-14 BOB-SKELETON: Campionati mondiali (Altenberg, Germania)

1-11 CALCIO: Campionati mondiali per Club (Doha, Qatar)

3-10 CALCIO: Coppa Italia Semifinali

6-7 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 1.a giornata (Italia-Francia)

7 FOOTBALL AMERICANO: Super Bowl NFL (Tampa, Stati Uniti)

8-21 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

9-21 SCI ALPINO: Campionati mondiali (Cortina, Italia)

10-21 BIATHLON: Campionati mondiali (Pokljuka, Slovenia)

13-14 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 2.a giornata (Inghilterra-Italia)

14 AUTOMOBILISMO: Nascar Daytona 500 (Stati Uniti)

14 VOLLEY: Superlega maschile termine Regular Season (date playoff da stabilire)

16-17 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Porto-Juventus il 17/2)

18 CALCIO: Europa League Sedicesimi di finale andata (Stella Rossa-Milan, Braga-Roma, Granada-Napoli)

23-24 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Lazio-Bayern il 23/2, Atalanta-Real Madrid il 24/2)

23/2-23/3 VOLLEY: Fase finale CEV Cup

24/2-24/3 VOLLEY: Fase finale CEV Challenge Cup

25/2 CALCIO: Europa League Sedicesimi di finale ritorno

25/2-7/3 SCI NORDICO: Campionati mondiali (Oberstdorf, Germania)

25-28 PATTINAGGIO VELOCITA’: Campionati mondiali (Pechino, Cina)

26-27 FORMULA E: EPrix di Diriyah (Arabia Saudita)

27-28 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 3.a giornata (Italia-Irlanda)

27 VOLLEY: Serie A1 femminile termine Regular Season (date playoff da stabilire)

MARZO

1-6 SCI ALPINISMO: Campionati mondiali (La Massana, Andorra)

3 CICLISMO: Trofeo Laigueglia (Italia)

5-7 ATLETICA: Campionati europei indoor (Torun, Polonia)

5-7 SHORT TRACK: Campionati mondiali (Dordrecht, Paesi Bassi)

6 CICLISMO: Strade Bianche (Siena, Italia)

6-21 VELA: Coppa America (Auckland, Nuova Zelanda)

7-14 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)

7 CICLISMO: GP Industria e Artigianato (Italia)

8-14 LOTTA: Campionati europei (Katowice, Polonia)

9-10 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno

10-16 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Francia)

11 CALCIO: Europa League Ottavi di finale ritorno

13-14 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 4.a giornata (Italia-Galles)

13 FORMULA E: EPrix di Sanya (Cina) da confermare

15-21 SCI ALPINO: Finali Coppa del Mondo (Lenzerheide, Svizzera)

16-17 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno

18 CALCIO: Europa League Ottavi di finale ritorno

19-21 ATLETICA: Campionati mondiali indoor (Nanchino, Cina)

20 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 5.a giornata (Scozia-Italia)

20 CICLISMO: Milano-San Remo (Italia)

20-28 CURLING: Campionati mondiali femminili (Schaffhausen, Svizzera)

21 FORMULA UNO: GP Australia a Melbourne

24-31 CALCIO: Campionati europei U21 fase a gironi (Ungheria e Slovenia)

22-28 PATTINAGGIO DI FIGURA: Campionati mondiali (Stoccolma, Svezia)

25 CALCIO: Italia-Irlanda del Nord (qualificazioni mondiali)

28 CALCIO: Bulgaria-Italia (qualificazioni mondiali)

28 FORMULA UNO: GP Bahrain a Sakhir

28 MOTOMONDIALE: GP Qatar a Doha

28 CICLISMO: Gand-Wevelgem (Belgio)

31 CALCIO: Lituania-Italia (qualificazioni mondiali)

APRILE

1/4-1/5 FUTSAL: Champions League (Minsk, Bielorussia)

1/4-3/10 BASEBALL: Major League (Stati Uniti e Canada)

3-11 CURLING: Campionati mondiali maschili (Schaffhausen, Svizzera)

3-11 SOLLEVAMENTO PESI: Campionati europei (Mosca, Russia)

3 CANOTTAGGIO: The boat Race Oxford-Cambridge (Ely, Gran Bretagna)

4 CICLISMO: Giro delle Fiandre (Belgio)

6-7 CALCIO: Champions League Quarti di finale andata

8 CALCIO: Europa League Quarti di finale andata

8-11 GOLF: Masters Tournament (Augusta, Stati Uniti)

9-11 CANOTTAGGIO: Campionati europei (Varese, Italia)

7-17 HOCKEY SU GHIACCIO: Campionati mondiali femminili (Canada)

10 FORMULA E: EPrix di Roma (Italia) da confermare

11 FORMULA UNO: GP Cina a Shanghai

11 MOTOMONDIALE: GP Argentina a Termas de Rio Hondo

11 CICLISMO: Parigi-Roubaix (Francia)

11 BASKET: Serie A1 femminile termine Regular Season (date playoff da stabilire)

13-14 CALCIO: Champions League Quarti di finale ritorno

13-18 TENNIS: Fed Cup Finali (Budapest, Ungheria)

15 CALCIO: Europa League Quarti di finale ritorno

16-18 JUDO: Campionati europei (Portogallo)

16-18 BASKET: EuroLeague femminile Final Four

18 MOTOMONDIALE: GP Stati Uniti ad Austin

18 CICLISMO: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

19-23 CICLISMO: Tour des Alpes (Italia)

19 ATLETICA: Maratona di Boston (Stati Uniti)

21 CICLISMO: Freccia Vallone (Belgio)

21-25 GINNASTICA ARTISTICA: Campionati europei (Basilea, Svizzera)

22-25 RALLY: Rally di Croazia

23-25 SUPERBIKE: Round Paesi Bassi ad Assen

24 FORMULA E: EPrix di Parigi (Francia) da confermare

25 FORMULA UNO: GP sede da stabilire

25 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

27/4-2/5 BADMINTON: Campionati europei (Kiev, Ucraina)

27-28 CALCIO: Champions League Semifinali andata

27/4-5/5 BASKET: Finali EuroCup maschile

28/4-5/5 BASKET: Finali FIBA Europe Cup

29 CALCIO: Europa League Semifinali andata

29/4-2/5 TRAMPOLINO ELASTICO: Campionati europei (Sochi, Russia)



MAGGIO

1 VOLLEY: Super Finals CEV Champions League (sede da stabilire)

1 IPPICA: Kentucky Derby

2 MOTOMONDIALE: GP Spagna a Jerez de la Frontera

2 BASKET: Serie A termine Regular Season (date playoff da stabilire)

4-5 CALCIO: Champions League Semifinali ritorno

6 CALCIO: Europa League Semifinali ritorno

6-9 BASKET: Final Eight Champions League

7-9 SUPERBIKE: Round Portogallo a Estoril

7-9 CANOA: Campionati europei Slalom (Ivrea, Italia)

8 FORMULA E: EPrix di Monaco (Monte Carlo, Monaco) da confermare

8-30 CICLISMO: Giro d’Italia (Italia)

9 FORMULA UNO: GP Spagna a Barcellona

9-16 TENNIS: Internazionali d’Italia (Roma, Italia)

10-23 NUOTO E TUFFI: Campionati europei (Budapest, Ungheria)

16 MOTOMONDIALE: GP Francia a Le Mans

16 CALCIO: Champions League femminile Finale (Goteborg, Svezia)

19 CALCIO: Coppa Italia Finale

17/5-6/6 TENNIS: Open di Francia – Roland Garros (Parigi, Francia)

19-23 KARATE: Campionati mondiali (Porec, Croazia)

20-23 RALLY: Rally di Portogallo

20-23 GOLF: PGA Championship (Kiawah Island, Stati Uniti)

21/5-6/6 HOCKEY SU GHIACCIO: Campionati mondiali maschili (Lettonia e Bielorussia)

21-23 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragon

21 RUGBY: Challenge Cup Finale (Marsiglia, Francia)

22 RUGBY: Champions Cup Finale (Marsiglia, Francia)

22/5-22/6 BASKET: Playoff NBA (Stati Uniti e Canada)

23 CALCIO: Serie A ultima giornata

23 FORMULA UNO: GP Monaco a Monte Carlo

23 FORMULA E: EPrix di Seul (Corea del Sud) da confermare

23 ATLETICA: Diamond League (Rabat, Marocco)

23/5-7/6 TIRO A SEGNO: Campionati europei (Osijek, Croazia)

26 CALCIO: Europa League Finale (Danzica, Polonia)

28 ATLETICA: Diamond League (Doha, Qatar)

28-30 BASKET: Euro League Final Four (Cologna, Germania)

29/9 CALCIO: Champions League Finale (Istanbul, Turchia)

30/5 MOTOMONDIALE: GP Italia al Mugello

30/5 AUTOMOBILISMO: 500 miglia Indianapolis (Stati Uniti)

30/5 PALLAMANO: Finali Champions League femminile (Budapest, Ungheria)

31/5-6/6 CALCIO: Campionati europei U21 Fase Finale (Ungheria e Slovenia)

31/5-6/6 TIRO CON L’ARCO: Campionati europei (Ankara, Turchia)

GIUGNO

3-6 RALLY: Rally d’Italia-Sardegna

3-6 CANOA: Campionati europei Sprint (Duisburg, Germania)

3-12 CICLISMO: Giro Ciclistico d’Italia U23 (Italia)

4 ATLETICA: Diamond League Golden Gala (Roma, Italia)

4-13 HOCKEY SU PRATO: Campionati europei (Amsterdam, Paesi Bassi)

6 FORMULA UNO: GP Azerbaijan a Baku

6 MOTOMONDIALE: GP Catalunya a Barcellona

7-13 PENTATHON MODERNO: Campionati mondiali (Minsk, Bielorussia)

9-13 GINNASTICA RITMICA: Campionati europei (Varna, Bulgaria)

10 ATLETICA: Diamond League (Oslo, Norvegia)

11/6-11/7 CALCIO: UEFA Euro2020 Campionati europei (varie sedi)

11 CALCIO: Euro2020 Italia-Turchia (Roma, fase a gironi)

11/6-10/7 CALCIO: Copa America (Argentina e Colombia)

11-13 SUPERBIKE: Round Italia a Misano

13 FORMULA UNO: GP Canada a Montreal

13 PALLAMANO: Finali Champions League maschile (Colonia, Germania)

16 CALCIO: Euro2020 Italia-Svizzera (Roma, fase a gironi)

16-26 CICLISMO: Campionati italiani su strada (Italia)

17-20 GOLF: US Open (San Diego, Stati Uniti)

19 FORMULA E: EPrix di Berlino (Germania) da confermare

20 CALCIO: Euro2020 Italia-Galles (Roma, fase a gironi)

20/6 MOTOMONDIALE: GP Germania al Sachsenring

22-27/6 TENNIS TAVOLO: Campionati europei (Varsavia, Polonia)

23-27/6 CICLISMO: Campionati europei su pista (sede da designare)

23-26/6 VOLLEY: Nations League Finali maschili (Torino, Italia)

23-27/6 VOLLEY: Nations League Finali femminili (Cina)

24-27/6 RALLY: Safari Rally del Kenya

26/6-18/7 CICLISMO: Tour de France (Francia)

27 FORMULA UNO: GP Francia a Le Castellet

27 MOTOMONDIALE: GP Paesi Bassi ad Assen

27/6-3/7 SOFTBALL: Campionati europei femminili (Trieste, Italia)

28/6-11/7 TENNIS: Torneo di Wimbledon – The Championships (Londra, Gran Bretagna)

30/6-13/7 CALCIO: Campionati europei U19 (Romania)



LUGLIO

2-4/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna a Donington

2-11/7 CICLISMO: Giro d’Italia Internazionale Femminile (Italia)

4/7 FORMULA UNO: GP Austria a Spielberg

4/7 ATLETICA: Diamond League (Stoccolma, Svezia)

4-11/7 PENTATHON MODERNO: Campionati europei (Nizhny Novgorod, Russia)

8-11/7 MOUNTAIN BIKE: Campionati europei (Novi Sad, Serbia)

9/7 ATLETICA: Diamond League (Monaco, Monaco)

9-11/7 BMX CICLISMO: Campionati europei (sede da definire)

10/7 FORMULA E: EPrix di New York (Stati Uniti) da confermare

11 CALCIO: Campionati europei Finale (Londra, Gran Bretagna)

11 MOTOMONDIALE: GP Finlandia a Kymi Ring Iitti

13 ATLETICA: Diamond League (Londra, Gran Bretagna)

14-27 GIOCHI UNIVERSITARI EUROPEI (Belgrado, Serbia)

15-18/7 RALLY: Rally d’Estonia

15-18 GOLF: The Open Championship (Sandwich, Gran Bretagna)

18 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna a Silverstone

23/7-8/8 OLIMPIADI ESTIVE (Tokyo, Giappone)

24-25 FORMULA E: EPrix di Londra (Gran Bretagna) da confermare

29/7-1/8 RALLY: Rally di Finlandia

18/7-8/8 MOTOMONDIALE: un GP sede e data da stabilire

AGOSTO

1 FORMULA UNO: GP Ungheria a Budapest

1 JUDO: Campionati mondiali (Tashkent, Uzbekistan)

11-15 BEACH VOLLEY: Campionati mondiali (Vienna, Austria)

14/8-5/9 CICLISMO: Vuelta a España

14 ATLETICA: Diamond League (Shanghai, Cina)

15 MOTOMONDIALE: GP Austria al Red Bull Ring Spielberg

15 VOLLEY: Campionati europei (varie sedi)

17-22/8 9-11/7 BMX CICLISMO: Campionati mondiali (Papendal, Paesi Bassi)

18-29 UNIVERSIADI ESTIVE (Pechino, Cina)

19-26 CALCIO: UEFA Conference League (playoff di qualificazione ai gironi)

19-22 RALLY: Rally di Gran Bretagna

19-29 BEACH SOCCER: Coppa del Mondo (Mosca, Russia)

21 ATLETICA: Diamond League (Eugene, Stati Uniti)

22 ATLETICA: Diamond League (sede da stabilire, Cina)

25-29 MOUNTAIN BIKE: Campionati mondiali (Val di Sole, Italia)

26 ATLETICA: Diamond League (Losanna, Svizzera)

28 ATLETICA: Diamond League (Parigi, Francia)

29 FORMULA UNO: GP Belgio Spa Francorchamps

30/8-4/9 EQUITAZIONE: Campionati europei Show Jumping (Riesenbeck, Germania)

30/8-7/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

data da stabilire CALCIO: Supercoppa Europea (Belfast, Nord Irlanda)

SETTEMBRE

2 CALCIO: Italia-Bulgaria (qualificazioni mondiali)

3 ATLETICA: Diamond League (Zurigo, Svizzera)

3-5 SUPERBIKE: Round Francia a Magny-Cours

5 CALCIO: Svizzera-Italia (qualificazioni mondiali)

5 FORMULA UNO: GP Paesi Bassi a Zandvoort

7-12 EQUITAZIONE: Campionati europei Dressage (Hagen, Germania)

8 CALCIO: Italia-Lituania (qualificazioni mondiali)

8-9 ATLETICA: Diamond League Tappa Finale (Bruxelles, Belgio)

8-12 CICLISMO: Campionati europei su strada (Trentino, Italia)

9-12 RALLY: Rally del Cile

9/9/2021-2/01/2022 FOOTBALL AMERICANO: Campionato NFL (Stati Uniti)

11-19 BASEBALL: Campionati europei (Italia)

12/9-3/10 FUTSAL: Coppa del Mondo (Lituania)

12 FORMULA UNO: GP Italia a Monza

12 MOTOMONDIALE: GP Aragon ad Aragon

14-15/9 CALCIO: UEFA Champions League inizio fase a gironi

16 CALCIO: UEFA Europa League e UEFA Conference League inizio fase a gironi

15-22 ARRAMPICATA: Campionati mondiali (Mosca, Russia)

16 CICLISMO: Coppa Sabatini (Italia)

16-19 CANOA: Campionati mondiali Sprint (Copenhagen, Danimarca)

16-26 TIRO CON L’ARCO: Campionati mondiali (Yankton, Stati Uniti)

17-19 SUPERBIKE: Round Catalunya a Barcellona

18/9-16/10 RUGBY: Coppa del Mondo femminile (Nuova Zelanda)

19 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano Adriatico

19-26 CICLISMO: Campionati mondiali su strada (Fiandre, Belgio)

21-26 CANOA: Campionati mondiali Slalom (Bratislava, Slovacchia)

24/9-5/10 GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI (Tokyo, Giappone)

24-26 SUPERBIKE: Round Spagna a Jerez

24-26 GOLF: Ryder Cup (Whistling Straits, Stati Uniti)

26 FORMULA UNO: GP Russia a Sochi

26 ATLETICA: Maratona di Berlino (Germania)

OTTOBRE

1-3 SUPERBIKE: Round Portogallo a Portimão-Algarve

1/10-14/11 CRICKET: Coppa del Mondo T20 (India)

2 CICLISMO: Giro dell’Emilia

2-10 LOTTA: Campionati mondiali (Oslo, Norvegia)

3 FORMULA UNO: GP Singapore a Singapore

3 MOTOMONDIALE: GP Giappone a Motegi

3 ATLETICA: Maratona di Londra (Gran Bretagna)

4 CICLISMO: Coppa Bernocchi

5 CICLISMO: 100a Tre Valli Varesine

6-7 CALCIO: Semifinali Nations League (Italia-Spagna il 6/10 a Milano)

6 CICLISMO: Milano-Torino

10 CALCIO: Nations League Finali (Milano e Torino, Italia)

7 CICLISMO: Gran Piemonte

9 CICLISMO: Il Lombardia

10 FORMULA UNO: GP Giappone a Suzuka

10 MOTOMONDIALE: GP Thailandia a Buriram

10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Stati Uniti)

13-17 CICLISMO: Campionati mondiali su pista (Ashgabat, Turkmenistan)

14-17 RALLY: Rally di Catalunya-Spagna

15-17 SUPERBIKE: Round Argentina a San Juan

17 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Giappone)

17-24 CANOTTAGGIO: Campionati mondiali (Shanghai, Cina)

18-24 GINNASTICA ARTISTICA: Campionati mondiali (Kitakyushu, Giappone)

24 FORMULA UNO: GP Stati Uniti a Austin

24 MOTOMONDIALE: GP Australia a Phillip Island

27-31 GINNASTICA RITMICA: Campionati mondiali (Tel Aviv, Israele)

28/9-3/10 TENNIS TAVOLO: Campionati europei (Cluj Napoca, Romania)

31 FORMULA UNO: GP Messico a Città del Messico

31 MOTOMONDIALE: GP Malaysia a Sepang

NOVEMBRE

1 TENNIS: WTA Tour Finali (Shenzhen, Cina)

1 SOLLEVAMENTO PESI: Campionati mondiali (Lima, Peru)

2-7 NUOTO: Campionati europei Vasca Corta (Kazan, Russia)

6-7 CICLOCROSS: Campionati europei (sede da stabilire)

7 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)

11-14 RALLY: Rally del Giappone

11-14 TRAMPOLINO ELASTICO: Campionati mondiali (Baku, Azerbaijan)

12 CALCIO: Italia-Svizzera (qualificazioni mondiali)

12-14 SUPERBIKE: Round Indonesia a Mandalika

14 FORMULA UNO: GP Brasile a San Paolo

14 MOTOMONDIALE: GP Comunitat Valenciana a Valencia

14-21 TENNIS: ATP Tour Finali (Torino, Italia)

15 CALCIO: Irlanda del Nord-Italia (qualificazioni mondiali)

16-21 KARATE: Campionati mondiali (Dubai, Emirati Arabi Uniti)

21/11-2/12 GIOCHI DEL SUD-EST ASIATICO (Hanoi, Vietnam)

22-28 TENNIS: Coppa Davis Finali (Madrid, Spagna)

28 FORMULA UNO: GP Arabia Saudita a Jeddah

29/11-5/12 BADMINTON: Campionati mondiali (Huelva, Spagna)

DICEMBRE

data da stabilire CALCIO: Coppa del Mondo per Club (Giappone)

2-19 PALLAMANO: Campionati mondiali femminili (Spagna)

5 FORMULA UNO: GP Abu Dhabi ad Abu Dhabi (Emirati Arabi)

5-19 GIOCHI CENTROAMERICANI (Santa Tecla, El Salvador)

6-19 VOLLEY: Campionati mondiali per Club (sede da stabilire)

11-21 UNIVERSIADI INVERNALI (Lucerna, Svizzera)

13-18 NUOTO: Campionati mondiali Vasca Corta (Dubai, Emirati Arabi Uniti)

