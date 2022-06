Calendario completo Milan campionato Serie A 2022-2023 con girone andata e ritorno

Nelle scorse ore è stato varato il nuovo campionato di Serie A, la 121° edizione. Sarà un torneo serrato e avrà due anime totalmente differenti poiché inizierà per la prima volta a metà agosto anziché alla fine e verrà interrotto a novembre per il mondiale per poi tornare da gennaio fino ai primi di giugno.

Saranno due tornei in uno: da gennaio saranno avvantaggiati, in teoria, coloro che gestiranno meglio le scorie post-Mondiale e il vantaggio ottenuto nella prima parte. Tante e nuove, dunque, le vaariabili di un campionato senza precedenti.

GIRONE D’ANDATA

I campioni d’Italia in carica del Milan inizieranno il cammino verso la riconferma del titolo (che equivarrebbe alla seconda stella) in casa contro l’Udinese, o il 13 o il 14 agosto, e successivamente esordiranno in trasferta contro l’Atalanta nel primo potenziale big match della stagione.

Arrivano presto le sfide contro le concorrenti per il titolo: all 5° giornata sarà già tempo di derby, mentre alla 7° arriverà al “Meazza” il Napoli e alla 9° la Juventus.

Le romane affronteranno i rossoneri a gennaio, dopo il Mondiale: i giallorossi andranno a Milano nel 17° turno e i biancocelesti ospiteranno i meneghini nell’ultima giornata.

Il derby del cuore, il primo confronto ufficiale di sempre tra Milan e Monza, da quattro anni di Silvio Berlusconi, sarà di scena al “Meazza” nell’1° turno.

GIRONE DI RITORNO

Di nuovo asimmetrico, il calendario del girone di ritorno propone il derby già alla 21° giornata, la 2° di ritorno, e casualmente in data 5 febbraio proprio come il derby di quest’anno che ha rilanciato e lanciato il Milan verso il titolo.

Nel 5° turno di ritorno sarà tempo di ospitare i bergamaschi e nel 9° i rossoneri andranno a Napoli. Dopo le romane alla 13° e alla 15°, infine, nel penultimo turno il Milan andrà a Torino contro la Juventus: sarà il 28 maggio, ventennale della Champions League vinta a Manchester, e potrebbe essere ancora una finale. Diversa, ma probabilmente sempre decisiva e senza appello.