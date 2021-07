Calendario completo Milan campionato Serie A 2021-2022 con girone andata e ritorno

Reso noto nella giornata di giovedì 14 luglio il calendario completo della Serie A 2021-2022, andiamo a vedere nel dettaglio le 38 giornate del Milan di Stefano Pioli.

Persi a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, accasitisi rispettivamente a Paris Saint Germain ed Inter, il Milan di Stefano Pioli continua a lavorare nel ritiro di Milanello per farsi trovare pronto all’inizio della stagione 2021-2022 che scatterà il prossimo 22 agosto.

Una stagione che vedrà i rossoneri impegnati anche in Champions League a distanza di 7 anni dall’ultima partecipazione. Competizione, quest’ultima, per la quale il duo di mercato composto da Paolo Maldini e Frederic Massara sta operando meticolosamente in sede di calciomercato per rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione del tecnico parmigiano che, già nei prossimi giorni, dovrebbe poter contare anche su Olivier Giroud, in arrivo dal Chelsea.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2021-2022

Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio le 38 giornate del campionato 2021-2022 del Milan.

Calendario Completo Milan Serie A 2021-2022: le 38 partite dei rossoneri

GIRONE D’ANDATA

1^ giornata (22 agosto 2021): Sampdoria- Milan

2^ giornata (29 agosto 2021): Milan -Cagliari

-Cagliari 3^ giornata (12 settembre 2021): Milan -Lazio

-Lazio 4^ giornata (19 settembre 2021): Juventus- Milan

5^ giornata (22 settembre 2021): Milan -Venezia

-Venezia 6^ giornata (26 settembre 2021): Spezia- Milan

7^ giornata (3 ottobre 2021): Atalanta- Milan

8^ giornata (17 ottobre 2021): Milan -Verona

-Verona 9^ giornata (24 ottobre 2021): Bologna- Milan

10^ giornata (27 ottobre 2021): Milan -Torino

-Torino 11^ giornata (31 ottobre 2021): Roma- Milan

12^ giornata (7 novembre 2021): Milan -Inter

-Inter 13^ giornata (21 novembre 2021): Fiorentina- Milan

14^ giornata (28 novembre 2021): Milan -Sassuolo

-Sassuolo 15^ giornata (1 dicembre 2021): Genoa- Milan

16^ giornata (5 dicembre 2021): Milan -Salernitana

-Salernitana 17^ giornata (12 dicembre 2021): Udinese- Milan

18^ giornata (19 dicembre 2021): Milan -Napoli

-Napoli 19^ giornata (22 dicembre 2021): Empoli-Milan

GIRONE DI RITORNO

20^ giornata (6 gennaio 2022): Milan -Roma

-Roma 21^ giornata (9 gennaio 2022): Venezia- Milan

22^ giornata (16 gennaio 2022): Milan -Spezia

-Spezia 23^ giornata (23 gennaio 2022): Milan -Juventus

-Juventus 24^ giornata (6 febbraio 2022): Inter- Milan

25^ giornata (13 febbraio 2022): Milan -Sampdoria

-Sampdoria 26^ giornata (20 febbraio 2022): Salernitana- Milan

27^ giornata (27 febbraio 2022): Milan -Udinese

-Udinese 28^ giornata (6 marzo 2022): Napoli- Milan

29^ giornata (13 marzo 2022): Milan -Empoli

-Empoli 30^ giornata (20 marzo 2022): Cagliari- Milan

31^ giornata (3 aprile 2022): Milan -Bologna

-Bologna 32^ giornata (10 aprile 2022): Torino- Milan

33^ giornata (17 aprile 2022): Milan -Genoa

-Genoa 34^ giornata (24 aprile 2022): Lazio- Milan

35^ giornata (1 maggio 2022): Milan -Fiorentina

-Fiorentina 36^ giornata (8 maggio 2022): Verona- Milan

37^ giornata (15 maggio 2022): Milan -Atalanta

-Atalanta 38^ giornata (22 maggio 2022): Sassuolo-Milan

