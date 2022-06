Calendario completo Juventus campionato Serie A 2022-2023 con girone d’andata e ritorno

Debutto in casa con il Sassuolo, poi Roma e Fiorentina nelle prime cinque giornate. Interessante sfida contro il Milan alla penultima. Il derby d’Italia al 13° turno d’andata e l’8° di ritorno.

La Juventus è pronta a rinascere dopo un’annata di transizione che ha dato più dolori che gioie ai tifosi bianconeri.

L’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, contro il Villarreal, accostata al quarto posto in campionato e le due finali perse di Coppa Italia e Supercoppa, hanno sancito la prima stagione senza trofei dopo 10 anni.

Massimiliano Allegri e la sua Juventus sono chiamati ad un campionato da protagonisti e c’era grande curiosità per capire la disposizione delle avversarie della Vecchia Signora.

La Juventus, come tutte le altre squadre di Serie A, ha conosciuto il proprio destino dopo che è stato reso ufficiale il calendario valevole per la stagione 2022-2023 che si prospetta imprevedibile e inedita.

La particolarità di quest’annata sta proprio nelle date in cui verranno disputate le partite: inizio anticipato a metà agosto e pausa da novembre a gennaio per il Mondiale di Qatar 2022.

Da settembre a novembre, per chi dovrà giocare le coppe, ci sarà un vero e proprio tour de force.

La Juventus debutterà in casa, nel weekend del 14 agosto, contro il Sassuolo, per poi andare in trasferta contro la Sampdoria durante la seconda giornata di campionato.

Inizio non del tutto facile per i bianconeri che nelle prime 5 giornate se la vedranno con la Roma (alla terza, in casa) e contro la Fiorentina (alla quinta, in trasferta).

Il big match successivo arriva direttamente alla nona giornata con il Milan di Pioli che ospiterà i bianconeri al San Siro e subito dopo (decima giornata) ci sarà il derby di Torino.

Il derby d’Italia contro l’Inter sarà alla tredicesima giornata, mentre prima della sosta per i Mondiali ci sarà il match contro la Lazio.

Non facile la fine del girone d’andata dei bianconeri che chiuderanno il primo giro di boa contro Napoli e Atalanta.

Diversa la situazione per il girone di ritorno visto che, c’è da ricordare, anche quest’anno il calendario è asimmetrico e le partite della fase d’andata non corrispondono a quelle del ritorno.

La seconda parte di campionato contrappone i bianconeri con il Monza, poi subito alla terza di ritorno ci sarà il match casalingo contro la Fiorentina.

I bianconeri potrebbero faticare dalla quinta alla dodicesima di ritorno dove il calendario non è stato troppo benevolo: Torino, Roma, Sampdoria, Inter, Verona, Lazio, Sassuolo e Napoli tutte in fila.

Molto interessante la sfida casalinga contro il Milan che avverrà alla penultima di campionato, poi i bianconeri chiuderanno il campionato contro l’Udinese.

Calendario Juventus 2022-2023: girone d’andata

1ª GIORNATA D’ANDATA (14 agosto 2022)

Juventus-Sassuolo

2ª GIORNATA D’ANDATA (21 agosto 2022)

Sampdoria-Juventus

3ª GIORNATA D’ANDATA (28 agosto 2022)

Juventus-Roma

4ª GIORNATA D’ANDATA (31 agosto 2022)

Juventus-Spezia

5ª GIORNATA D’ANDATA (4 settembre 2022)

Fiorentina-Juventus

6ª GIORNATA D’ANDATA (11 settembre 2022)

Juventus-Salernitana

7ª GIORNATA D’ANDATA (18 settembre 2022)

Monza-Juventus

8ª GIORNATA D’ANDATA (2 ottobre 2022)

Juventus-Bologna

9ª GIORNATA D’ANDATA (9 ottobre 2022)

Milan-Juventus

10ª GIORNATA D’ANDATA (16 ottobre 2022)

Torino-Juventus

11ª GIORNATA D’ANDATA (23 ottobre 2022)

Juventus-Empoli

12ª GIORNATA D’ANDATA (30 ottobre 2022)

Lecce-Juventus

13ª GIORNATA D’ANDATA (6 novembre 2022)

Juventus-Inter

14ª GIORNATA D’ANDATA (9 novembre 2022)

Verona-Juventus

15ª GIORNATA D’ANDATA (13 novembre 2022)

Juventus-Lazio

PAUSA MONDIALE

16ª GIORNATA D’ANDATA (4 gennaio 2023)

Cremonese-Juventus

17ª GIORNATA D’ANDATA (8 gennaio 2023)

Juventus-Udinese

18ª GIORNATA D’ANDATA (15 gennaio 2023)

Napoli-Juventus

19ª GIORNATA D’ANDATA (22 gennaio 2023)

Juventus-Atalanta

Calendario Juventus 2022-2023: girone di ritorno

1ª GIORNATA DI RITORNO (29 gennaio 2023)

Juventus-Monza

2ª GIORNATA DI RITORNO (5 febbraio 2023)

Salernitana-Juventus

3ª GIORNATA DI RITORNO (12 febbraio 2023)

Juventus-Fiorentina

4ª GIORNATA DI RITORNO (19 febbraio 2023)

Spezia-Juventus

5ª GIORNATA DI RITORNO (26 febbraio 2023)

Juventus-Torino

6ª GIORNATA DI RITORNO (5 marzo 2023)

Roma-Juventus

7ª GIORNATA DI RITORNO (12 marzo 2023)

Juventus-Sampdoria

8ª GIORNATA DI RITORNO (19 marzo 2023)

Inter-Juventus

9ª GIORNATA DI RITORNO (2 aprile 2023)

Juventus-Verona

10ª GIORNATA DI RITORNO (8 aprile 2023)

Lazio-Juventus

11ª GIORNATA DI RITORNO (16 aprile 2023)

Sassuolo-Juventus

12ª GIORNATA DI RITORNO (23 aprile 2023)

Juventus-Napoli

13ª GIORNATA DI RITORNO (30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

14ª GIORNATA DI RITORNO (3 maggio 2023)

Juventus-Lecce

15ª GIORNATA DI RITORNO (7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

16ª GIORNATA DI RITORNO (14 maggio 2023)

Juventus-Cremonese

17ª GIORNATA DI RITORNO (21 maggio 2023)

Empoli-Juventus

18ª GIORNATA DI RITORNO (28 maggio 2023)

Juventus-Milan

19ª GIORNATA DI RITORNO (4 giugno 2023)

Udinese-Juventus