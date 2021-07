Calendario completo Inter campionato Serie A 2021-2022 con girone andata e ritorno

Nuova stagione per la nuova Inter campione d’Italia con il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Esordio in casa per in nerazzurri che accoglieranno il Genoa di Davide Ballardini. Alla sesta giornata già il big match contro l’Atalanta mentre alla nona si gioca contro la Juventus. Per il derby bisognerà aspettare la dodicesima giornata. Si chiude con la Sampdoria all’ultima giornata.

Obbiettivo doppietta per l’Inter. I neo campioni d’Italia vogliono tentare di nuovo l’assalto allo scudetto. La squadra è sempre la stessa ma ha perso una pedina importante quale Achraf Hakimi che è andato al PSG. Con l’indisponibilità di Christian Eriksen, i nerazzurri sono dovuti correre ai ripari con l’acquisto a zero di Hakan Çalhanoğlu, arrivato dal Milan.

Al timone del Biscione ci sarà Simone Inzaghi, entusiasta di poter iniziare una nuova stagione. Il calendario si è svelato anche per l’Inter e prevede alla prima giornata il match casalingo contro il Genoa. Contro i rossoblù, i nerazzurri hanno uno score davvero favorevole con 6 vittorie e 2 pareggi. Gli esordi portano fortuna anche ad Inzaghi che ha sempre vinto tranne nel 2018 , contro il Napoli, sulla panchina della Lazio.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2021-2022

Per le grandi sfide non bisognerà aspettare molto dato che alla sesta giornata c’è subito lo scontro contro l’Atalanta. Poco dopo, alla nona, arriva anche il derby d’Italia contro la Juventus. Per la stracittadina, invece, bisognerà attendere la dodicesima giornata e nella seguente ci sarà il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Si apre con una genovese e si chiude con un’altra visto che alla trentottesima giornata c’è la Sampdoria.

Inter, il calendario completo

1^ giornata: Inter -Genoa

-Genoa 2^ giornata: Verona- Inter

3^ giornata: Sampdoria- Inter

4^ giornata: Inter -Bologna

-Bologna 5^ giornata: Fiorentina- Inter

6^ giornata: Inter -Atalanta

-Atalanta 7^ giornata: Sassuolo- Inter

8^ giornata: Lazio- Inter

9^ giornata: Inter -Juventus

-Juventus 10^ giornata: Empoli- Inter

11^ giornata: Inter -Udinese

-Udinese 12^ giornata: Milan- Inter

13^ giornata: Inter -Napoli

-Napoli 14^ giornata: Venezia- Inter

15^ giornata: Inter -Spezia

-Spezia 16^ giornata: Roma- Inter

17^ giornata: Inter -Cagliari

-Cagliari 18^ giornata: Salernitana- Inter

19^ giornata: Inter -Torino

-Torino 20^ giornata: Bologna- Inter

21^ giornata: Inter -Lazio

-Lazio 22^ giornata: Atalanta- Inter

23^ giornata: Inter -Venezia

-Venezia 24^ giornata: Inter -Milan

-Milan 25^ giornata: Napoli- Inter

26^ giornata: Inter -Sassuolo

-Sassuolo 27^ giornata: Genoa- Inter

28^ giornata: Inter -Salernitana

-Salernitana 29^ giornata: Torino- Inter

30^ giornata: Inter -Fiorentina

-Fiorentina 31^ giornata: Juventus- Inter

32^ giornata: Inter -Verona

-Verona 33^ giornata: Spezia- Inter

34^ giornata: Inter -Roma

-Roma 35^ giornata: Udinese- Inter

36^ giornata: Inter -Empoli

-Empoli 37^ giornata: Cagliari- Inter

38^ giornata: Inter-Sampdoria

