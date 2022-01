Calciomercato, Vlahovic alla Juventus? Fiorentina su Cabral e Milik

Fiorentina, parte la caccia al post Vlahovic: tentativo per Cabral del Basilea. Occhio a Milik.

Parte già la caccia all’erede di Vlahovic in casa Fiorentina: il serbo avrebbe trovato l’accordo economico con la Juventus, e sarebbe dunque pronto ad approdare in bianconero. I “gigliati”, rassegnati ormai all’idea di perdere il loro miglior giocatore si sono fiondati sul mercato alla ricerca di qualcuno che possa sostituirlo.

Il nome che circola in queste ore è quello di Arthur Cabral: brasiliano di Campina Grande, classe 1998, Cabral si è fatto conoscere in Europa indossando la maglia del Basilea. Nei due anni e mezzo di militanza tra le file elvetiche Cabral ha sempre tenuto un ottimo rendimento, avvicinandosi a quota 20 gol stagionali e superandola ampiamente nella corrente annata (27 centri tra campionato e coppe).

La Fiorentina ha individuato in lui il sostituto di Vlahovic. Cabral piace per caratteristiche (prima punta strutturata fisicamente, grazie ai suoi 186 cm e agli 86 kg di peso), e anagrafiche (23 anni rappresentano un buon investimento per il futuro).

Arthur Cabral. Fonte immagine: Twitter

La Fiorentina, secondo le ultime indiscrezioni, è arrivata ad offrire al Basilea 14 milioni più due di bonus, per un complessivo di 16. Cifra molto vicina ai 18 milioni richiesti dalla squadra elvetica per lasciarlo partire.

Il piano B della Fiorentina risponde ad Arkadiusz Milik: l’ex Napoli, oggi al Marsiglia, ha messo a segno complessivamente nove reti in stagione (una sola in campionato). Il polacco interessa per la propria esperienza e conoscenza pregressa del campionato italiano. Può diventare una buona alternativa a Piatek, e potrebbe arrivare anche in prestito.

Migliori Bookmakers AAMS