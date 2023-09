Calciomercato: tutti i migliori svincolati dopo il 1 settembre 2023

Tutti i giocatori ancora sotto contratto dopo la fine del calciomercato estivo 2023

Il calciomercato estivo ha oramai fatto il suo tempo, con trasferimenti andati in porto e altri non concretizzati, ma le opportunità di mercato per le squadre europee non sembrano giunte al termine. Sono molti, infatti, i giocatori che sono rimasti senza contratto e che non hanno ancora trovare una squadra che gli offri la possibilità di cimentarsi in una nuova sfida.

Nella lista che andremmo a vedere scopriremo quali sono i giocatori ancora senza contratto, dai nomi di un certo spessore con un più che discreto palmarès alle proprie spalle ai giocatori ancora alla ricerca di una nuova squadra dove accasarsi.

Ecco la lista completa di tutti gli svincolati di settembre 2023

David De Gea Fonte Immagine Stadio Sport

Al primo posto ritroviamo David De Gea, che dopo più di 10 anni con la maglia del Manchester United ha lasciato i Red Devils per la mancata intesa contrattuale con il club. Al suo posto è arrivato Andrè Onana e il portiere spagnolo dopo la chiusura di mercato non è riuscito a trovare ancora una degna sistemazione, complice anche le richieste di ingaggio estremamente alte.

Eden Hazard Fonte Immagine – Stadio Sport

Subito dietro sul podio c’è Eden Hazard che dopo aver passato diversi anni difficili al Real Madrid dove la stella di uno dei talenti più promettenti del panorama contemporaneo si è di fatto spenta, cerca riscatto in una nuova squadra che possa metterlo a centro del progetto e far rinascere la voglia e il talento perso negli ultimi anni.

Alejandro Gomez Fonte Immagine – Profilo Twitter del Calciatore

Al terzo posto ritroviamo un’ex conoscenza del campionato italiano, Alejandro Gomez. Il papu ha, infatti, da poco rescisso il suo contratto con il Siviglia che da un po’ di tempo a questa parte non riteneva più l’argentino uno dei pilastri principali della squadra, mettendolo ai margini del progetto. All’età di 35 anni il neocampione del mondo, si sente di poter dare ancora tanto al calcio europeo e chissà se non sia probabile un nuovo ritorno nel campionato italiano.

Roberto Pereyra Fonte Immagine – StadioSport.it

Degno di nota è anche il nome di Roberto Pereyra, quello dell’argentino sembra essere, infatti, uno dei nomi più papabili soprattutto nel campionato italiano. Il profilo tecnico del Tucu parla da solo e potrebbe fare molto comodo a qualsiasi squadra di Serie A. Su di lui il più forte interessamento sembra essere quello del Torino di Ivan Juric.

Tra tutti gli altri nomi interessanti che rappresentano una vera e propria opportunità a costo zero, ritroviamo i nomi di Lingaard, Morelas, Xeka, Bellarabi e Soriano.