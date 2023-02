Calciomercato: tutti i calciatori della Serie A in scadenza di contratto 2023

La finestra di calciomercato invernale si è da poco conclusa e i nomi di calciatori che restano in scadenza di contratto in Serie A nel giugno 2023 sono molteplici.

Calciomercato: tutti i nomi dei calciatori in scadenza nel 2023 in Serie A

La pratica di acquistare giocatori in scadenza di contratto diventa sempre più ambita da parte dei calciatori stessi, che giungono volontariamente alla scadenza contrattuale per poter pretendere un ingaggio maggiore dalla società che acquista. L’ultimo caso emblematico in Serie A è stato quello di Milan Skriniar, al quale l’Inter ha dovuto dire addio a parametro 0 dinanzi all’offerta monstre del PSG. Ma di casi simili ce ne potranno essere molti altri, proprio a partire dalla prossima sessione di calciomercato estivo, dove i nomi appetibili di calciatori in scadenza nel campionato italiano sono molti.

Il primo nome è quello di Chris Smalling, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Roma e principale indiziato proprio dell’Inter come sostituto di Skriniar. Il club di Appiano Gentile starebbe pensando seriamente all’inglese in un’operazione di mercato che sarebbe identica a quella fatta con Mkhitaryan l’anno scorso. Proprio l’Inter, oltre a Smalling, dovrà decidere in che modo rifondare la difesa per l’anno prossimo, visto che in scadenza ci sono anche De Vrij e D’Ambrosio, il primo già in contatto con la società per ufficializzare un rinnovo a ribasso, mentre per il secondo la permanenza in maglia nerazzurra sembra molto più che in dubbio.

Aria di rifondazione anche in casa Juventus che, dopo la campagna acquisti faraonica della scorsa estate, ha dovuto fare i conti con molti infortuni che hanno colpito proprio i neoacquisti bianconeri, tra Angel Di Maria. Il calciatore argentino aveva firmato con la Juventus soltanto per una stagione, non riuscendo mai di fatto a garantire continuità di prestazioni a Max Allegri, dunque, è molto probabile che la Juventus possa mettere a serio rischio il rinnovo di Di Maria e lasciar partire il giocatore a giugno. Da valutare anche la scadenza contrattuale di Rabiot, le cui pretese di ingaggio risultano essere sempre più alte, e quella di Juan Cuadrado, vero e proprio pupillo di Max Allegri in questi anni, ma le condizioni fisiche del colombiano convincono sempre meno la Juventus a proporre un potenziale rinnovo.

Tra gli altri nomi molto interessanti ci sono quelli di Luis Muriel, sul quale sembra essersi mossa la Roma, e quello di Edin Dzeko, con il quale l’Inter avrebbe già avuto contatti con il suo entourage per il rinnovo. Da citare anche le scadenze contrattuali di Gagliardini, Pereyra, Giroud, Alex Sandro e Pedro.

Ecco la lista completa dei giocatori in scadenza nel giugno 2023 in Serie A

Milan Skriniar

Stefan De Vrij

Chris Smalling

Angel Di Maria

Luis Muriel

Roberto Pereyra

Roberto Gagliardini

Sephan El Sharaawy

Juan Cuadrado

Alex Sandro

Olivier Giroud

Juan Jesus

Nemanja Matic

Roberto Soriano

Josè Palomino

Ola Aina

Koffi Djidji

Pedro

Murillo

Mattia Destro