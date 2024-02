Calciomercato Torino, Cairo cala il tris: Lovato, Okereke e Masina alla corte di Juric

Urbano Cairo, presidente Torino – Stadiosport

Nell’ultimo giorno di calciomercato invernale, il Torino ha dato una forte accelerata sia in entrata che in uscita. La squadra di Ivan Juric in campionato sta viaggiando a metà classifica, con vista Europa distante solo 3 punti. L’ambizioso presidente Urbano Cairo ancora una volta ha dimostrato che l’attesa e la pazienza sono armi vincenti per arrivare ad un giocatore. E senza fretta come in una partita a poker, cala un tris: Lovato, Okereke e Masina. Saranno sufficienti per vincere la mano?

Il Torino in questa stagione sta conducendo un campionato in linea con le aspettative della società. Decimo posto in classifica con 31 punti, a -3 dal settimo e -5 da un quarto posto che significherebbe Champions League. Sognare non costa nulla, ma in casa granata, il presidente Cairo, amante e massimo esponente di un calcio sostenibile, ha come primo obiettivo, il bilancio economico, il suo scudetto personale.

Per rinforzare la rosa di mister Juric, ma soprattutto per affinarla ed aggiustarla, il presidente del Torino, Urbano Cairo, con il direttore sportivo Davide Vagnati hanno svolto operazioni senza eccessivi costi imminenti: prestito con opzione di riscatto. Se il giocatore risulta funzionale al progetto, in estate ci saranno ulteriori trattative di calciomercato, altrimenti grazie ed arrivederci.

Calciomercato Torino: Lovato dalla Salernitana

Con l’infortunio alla spalla di capitan futuro, Alessandro Buongiorno, perno fondamentale della difesa granata, il Torino aveva necessità di un elemento pronto all’uso, possibilmente già apprezzato da mister Juric, ai tempi del Verona: Matteo Lovato. In questa stagione il difensore italiano ha vestito la maglia della Salernitana in 13 occasioni, anche nell’ultimo turno in cui è subentrato nel match perso in casa contro la Roma.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐎 🔥 pic.twitter.com/mGzmvVYInH — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2024

Lovato arriva dalla Salernitana tramite la formula del prestito con diritto di riscatto e ha scelto il numero 6 di maglia. Per uno scherzo del destino potrà debuttare proprio contro i suoi ex compagni, per il match previsto sabato 3 febbraio allo Stadio Grande Torino. Con l’arrivo del giovane difensore, il Torino a ceduto a titolo definitivo Zima allo Slavia Praga.

Il Torino ringrazia David per l’impegno, la professionalità e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.#SFT pic.twitter.com/awtlfFSsIo — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2024

Calciomercato Torino: Masina e Okereke al posto di Soppy e Radonjic

Il calciomercato scoppiettante del Torino non si è fermato solo a Lovato. Per puntellare e rinforzare una rosa già competitiva, secondo il presidente Cairo, sono arrivati due profili già conosciuti al massimo campionato di Serie A: Masina e Okereke.

#SFT pic.twitter.com/TMgooZKvoT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 1, 2024

Dall‘Udinese alla corte di Juric, arriva in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto, il difensore laterale Masina. Il marocchino, classe 1993 in questa stagione ha collezionato 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, per via di un infortunio serio ( crociato) rimediato lo scorso anno, in cui è rimasto fermo da agosto a febbraio 2023, perdendo quella continuità necessaria per giocare nella massima serie.

Per il Torino si tratta di un profilo che inseguiva da tempo, utile sicuramente al 3-5-2 di Juric, sia in fase difensiva che nella linea di centrocampo. Con l’arrivo di Masina è partito Soppy di proprietà dell’Atalanta che lo ha girato allo Schalke 04, nella seconda serie in Bundesliga.

Il Torino Football Club comunica di aver risolto anticipatamente l’acquisizione temporanea del calciatore Brandon Soppy dall’Atalanta Bergamasca Calcio.#SFT pic.twitter.com/Z5LlzT9Cgk — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 1, 2024

Per l’attacco, dopo la partenza di Radonjic al Maiorca, il Torino si è aggiudicato le prestazioni di Okereke proveniente sempre in prestito con diritto di riscatto dalla Cremomese.

Il Torino saluta Nemanja con un in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale.#SFT pic.twitter.com/eaD7307xdK — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2024

Con la maglia grigiorossa in questa stagione Okereke ha disputato 19 incontri tra Serie B e Coppa Italia collezionando due gol e due assist. Per il Torino un attaccante giovane e di prospettiva, un classe 1997 nato in Nigeria che nello scorso campionato ha impressionato al suo debutto in Serie A, in cui su 38 presenze ha segnato 9 volte con tanto di 3 assist.