Calciomercato, super Genoa: presi Badelj, Pjaca, Karsdorp, Juan Jesus, Goldaniga e Zajc

Genoa scatenato nelle ultime ore, il club rossoblu ha infatti ufficializzato gli arrivi di Badelij, Goldaniga ed è in attesa di ufficilizzare Zajc dal Fenerbache.

Le difficoltà dello scorso anno quando la squadra del Grifone è riuscita a salvarsi solo nel corso dell’ultima giornata, non hanno lasciato indifferente il popolo rossoblu e nelle settimane post campionato la frangia del tifo genoano ha manifestato tutto il suo sdegno verso il presidente Preziosi che si è rimboccato le maniche per riacquistare la fiducia dei propri sostenitori.

Se Badelij e Goldaniga sono da considerare oramai dei tesserati del Genoa a tutti gli effetti, il presidente del club rossoblu è al lavoro per regalare a mister Maran anche tasselli importanti quali Karsdrop e Juan Jesus, andando cosi a regolare una difesa che lo scorso campionato non ha ben figurato.

Oltre ai già citati si sta lavorando per portare in Liguria anche Marko Pjaca, ala classe ’95 di proprietà della Juventus e da Gennaio in prestito all’Anderlecht. Per il croato, già corteggiato da tempo, il Genoa avrebbe superato la concorrenza del Benevento ottenendo il si del calciatore e del club bianconero. Si parla di un prestito secco, con operazione che dovrebbe chiudersi nei primi giorni di questa settimana.

Rossoblu molto vicini anche a Miha Zajc, sloveno classe 1994. Il centrocampista stupì tutti nell’annata passata ad Empoli e tanto bene ha fatto anche in Turchia, al Fenerbache. Anche in questo caso il Genoa avrebbe ottenuto il si del calciatore e soprattutto avrebbe già chiuso con il club di Instanbul. Sullo sloveno avevano messo gli occhi il Milan e soprattutto il Benevento di Pippo Inzaghi, con il club di Vigorito in pole position per accaparrarsi il talento ex Empoli che, affascinato dal blasone del Grifo, alla fine ha scelto la Genova rossoblu.

