Calciomercato: sfida Juventus-Napoli per David

Calciomercato, Jonathan David nel mirino di due big della Serie A: il gioiellino del Lille conteso tra Juventus e Napoli.

Jonathan David potrebbe presto sbarcare nel campionato di Serie A: l’attaccante classe 2000, attualmente in forza al Lille, sarebbe infatti finito nel mirino di Juventus e Napoli, pronte a contendersi uno dei migliori realizzatori del campionato d’Oltralpe, con 24 gol all’attivo la scorsa stagione.

Parliamo di un giocatore dotato di una buona struttura fisica (180 cm di altezza), che predilige giocare da prima punta, ma ha dimostrato di saper spaziare anche sull’esterno (spesso cerca il tiro da posizione defilata), o giocare in appoggio a un compagno di reparto.

Jonathan David con la maglia del Gent. Immagine presente in archivio

Sia Napoli che Juventus potrebbero infatti ricorrere a dei sostanziosi rifacimenti nel reparto avanzato, qualora il mercato in uscita dovesse ridisegnarne le rose.

I bianconeri, che saranno costretti a rinunciare agli incassi della Champions, potrebbero cedere sia Vlahovic che Chiesa (al momento, per entrambi, nessuna offerta ufficiale). I partenopei, invece, punterebbero a David solo nel caso partisse Osimhen.

Sul nigeriano potrebbe muoversi il PSG, dato che la permanenza di Mbappé in Francia non è poi così sicura dopo l’esclusione dalla tournée negli USA, ma il Napoli sta trattando il rinnovo con Roberto Calenda, agente del suo numero 9 e, secondo quanto riferisce Sky Sport, vorrebbe inserire una clausola da 120-140 milioni per blindare il nigeriano.

Calciomercato Juventus e Napoli: chi è Jonathan David

Esploso tra le file del Gent, squadra con la quale ha giocato per due anni l’Europa League segnando sette gol, di cui uno alla Roma nella stagione 19-20, David si è trasferito in Francia tre anni fa, diventando subito uno dei punti fissi della squadra che nell’annata 20-21 ha vinto lo Scudetto.

L’esperienza con i “Mastini”, che ha fruttato 52 gol negli ultimi tre campionati, gli ha inoltre permesso di confrontarsi con il palcoscenico della Champions League, competizione nella quale è andato a segno tre volte due stagioni fa.

Con 24 gol messi a segno nella scorsa Ligue 1, David si è piazzato terzo nella classifica cannonieri, dietro solo a Mbappé (29) e Lacazette (27). Oltre ad essere piuttosto prolifico, David si dimostra affidabile dal punto di vista della condizione fisica, avendo saltato solo due gare per infortunio negli ultimi tre campionati.

Napoli e Juventus monitorano la situazione, e sono pronte a darsi battaglia nel caso dovessero lasciar partire qualcuno davanti.