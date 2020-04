Calciomercato: sfida Juventus-Inter per Mertens

Mertens tentenna ancora in merito ad un rinnovo col Napoli e su di lui, oltre alla già nota Inter, si fa avanti anche la Juventus.

Dopo un iniziale avvicinamento, tra Mertens e il Napoli c’è stato un nuovo stop in merito al rinnovo del contratto. Non a caso, l’attaccante belga, in queste ore, sembrerebbe star prendendo tempo con la società di De Laurentiis per valutare la migliore offerta.

Ad oggi, in vantaggio sembra esserci senza non troppi dubbi l’Inter. I nerazzurri sembrerebbero infatti pronti a garantire al calciatore belga un biennale da 6 milioni all’anno più bonus. Circa due milioni in più rispetto all’offerta del Napoli, che ne offrirebbe 4, più bonus a cui andrebbero però aggiunti ulteriori due milioni cash al momento della firma.

Dalle retrovie, intanto, a poco a poco sta provando ad inserirsi Maurizio Sarri con la sua Juventus. L’ex tecnico azzurro starebbe provando in queste ultimissime ore a convincere il talento belga, puntando tutto sul fascino dei ricordi legati ai loro anni a Napoli.

Dries tentenna, la tentazione di voler raggiungere un tecnico come Sarri, che in carriera gli ha dato tanto, c’è. Nel mentre, però, l’idea di tradire i tifosi del Napoli con l’eterna rivale ha un peso specifico non indifferente.

Difficilmente “Ciro”, così definito dai tifosi azzurri, accetterebbe Torino come destinazione. Nel calcio, però, mai dire mai.

