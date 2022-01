Calciomercato Serie B Gennaio 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Si è chiuso il mercato di Serie B, non molto scoppiettante e fatto in massima parte di prestiti.

Pochissimi movimenti, in entrata e in uscita, con una squadra sugli scudi: il Vicenza. I berici, infatti, hanno acquisito, a titolo sia temporaneo che definitivo, giocatori di categoria come Alessio Da Cruz, Jordan Lukaku, Sebastien De Maio e Lukasz Teodorczyk.

Interessanti anche i pochissimi movimenti in entrata effettuati dal Monza, appena tre: Salvatore Molina e Gaston Ramirez per il centrocampo e Leonardo Mancuso per l’attacco.

Il resto, infine, è ordinaria amministrazione. Nessuno squillo, a parte il ritorno in Italia, precisamente alla Spal, di Giuseppe Rossi.

ALESSANDRIA, acquisti:

LUCA COCCOLO (d, Juventus U23, prestito)

(d, Juventus U23, prestito) MIRKO GORI (c, Frosinone, prestito) – in foto (Twitter Alessandria)

Cessioni:

ANDREA ARRIGHINI (a, Reggiana, definitivo)

(a, Reggiana, definitivo) FRANCESCO COSENZA (d, Piacenza, definitivo)

(d, Piacenza, definitivo) ALESSANDRO RUSSO (p, Sassuolo, fine prestito)

(p, Sassuolo, fine prestito) CHRISTIAN CELESIA (d, Torino, fine prestito)

ASCOLI, acquisti:

FRANK TSADJOUT (a, Milan, prestito)

(a, Milan, prestito) NICOLA FALASCO (d, Pordenone, definitivo)

(d, Pordenone, definitivo) GIUSEPPE BELLUSCI (d, Monza, prestito) – in foto (Twitter Ascoli)

Cessioni:

MANUELE CASTORANI (c, Feralpisalò, prestito)

(c, Feralpisalò, prestito) DANIELE SARZI PUTTINI (d, Latina, prestito)

(d, Latina, prestito) ANASTASIOS AVLONITIS (d, Apollon Limassol, definitivo)

(d, Apollon Limassol, definitivo) ELIA PETRELLI (a, Genoa, fine prestito)

BENEVENTO, acquisti:

FRANCESCO FORTE (a, Venezia, prestito) – in foto (Twitter Benevento)

(a, Venezia, prestito) – in foto (Twitter Benevento) JACOPO PETRICCIONE (c, Pordenone, prestito)

(c, Pordenone, prestito) DIEGO FARIAS (a, svincolato)

(a, svincolato) BRIGHT GYAMFI (d, svincolato)

Cessioni:

DEJAN VOKIC (c, Pordenone, prestito)

(c, Pordenone, prestito) GIUSEPPE DI SERIO (a, Pordenone, prestito)

(a, Pordenone, prestito) ABDALLAH BASIT (c, Monterosi, prestito)

BRESCIA, acquisti:

STEFANO SABELLI (d, Genoa, prestito) – in foto (Twitter Brescia)

Cessioni:

MATTIA CAPOFERRI (d, Lecco, prestito)

(d, Lecco, prestito) JAKUB LABOJKO (c, Aek Larnaca, prestito)

(c, Aek Larnaca, prestito) ALES MATEJU (d, svincolato)

CITTADELLA, acquisti:

IGNACIO LORES VARELA (a, Siena, definitivo) – in foto (Twitter Cittadella)

Cessioni:

nessuno

COMO, acquisti:

ALEX BLANCO (a, Valencia, definitivo) – in foto (Twitter Como)

(a, Valencia, definitivo) – in foto (Twitter Como) AMATO CICIRETTI (a, Pordenone, prestito)

Cessioni:

DARIO TONINELLI (d, Pro Sesto, definitivo)

(d, Pro Sesto, definitivo) AZZEDINE DKIDAK (d, Potenza, definitivo)

COSENZA, acquisti:

ANDREA HRISTOV (d, Slavia Sofia, definitivo) – in foto

(d, Slavia Sofia, definitivo) – in foto DANIELE LIOTTI (d, Reggina, prestito)

(d, Reggina, prestito) EDOARDO SARRI (p, Juve Stabia, prestito)

Cessioni:

UMBERTO SARACCO (p, Fidelis Andria, definitivo)

(p, Fidelis Andria, definitivo) CIRO PANICO (d, Juve Stabia, definitivo)

(d, Juve Stabia, definitivo) GIANLUIGI SUEVA (a, Potenza, prestito)

(a, Potenza, prestito) ALESSANDRO MINELLI (d, Juventus U23, fine prestito)

(d, Juventus U23, fine prestito) MATTIA DEL FAVERO (p, Juventus U23, fine prestito)

CREMONESE, acquisti:

TIAGO CASASOLA (d, Frosinone, prestito) – in foto (Twitter Cremonese)

(d, Frosinone, prestito) – in foto (Twitter Cremonese) DENNIS POLITIC (a, Bolton, definitivo)

Cessioni:

RICCARDO COLLODEL (c, Lucchese, prestito)

(c, Lucchese, prestito) FAUSTO PERSEU (c, Olbia, prestito)

(c, Olbia, prestito) MARCO ZUNNO (a, Fiorenzuola, prestito)

(a, Fiorenzuola, prestito) CHRISTIAN DALLE MURA (d, Fiorentina, fine prestito)

CROTONE, acquisti:

LUCA CALAPAI (d, Catania, definitivo)

(d, Catania, definitivo) DAVID SCHNEGG (d, Venezia, prestito)

(d, Venezia, prestito) THEOPHILUS AWUA (c, Pro Vercelli, prestito) – in foto (Twitter Crotone)

(c, Pro Vercelli, prestito) – in foto (Twitter Crotone) LAURENS SERPE (d, Genoa, prestito)

(d, Genoa, prestito) BEN LHASSINE KONE (c, Torino, prestito)

Cessioni:

SALVATORE MOLINA (c, Monza, definitivo)

(c, Monza, definitivo) GODFRED DONSAH (c, Malatyaspor, definitivo)

(c, Malatyaspor, definitivo) AHMED BENALI (c, Pisa, prestito)

(c, Pisa, prestito) SERGIO YAKUBIV (d, Fiuggi, prestito)

FROSINONE, acquisti:

SERGIO KALAJ (d, Carrarese, definitivo) – in foto (Twitter Frosinone)

(d, Carrarese, definitivo) – in foto (Twitter Frosinone) ADRIAN LEON BARISIC (d, Osijek, prestito)

Cessioni:

PIETRO IEMMELLO (a, Catanzaro, prestito)

(a, Catanzaro, prestito) VICTOR DE LUCIA (p, Feralpisalò, prestito)

(p, Feralpisalò, prestito) LUKA KOBLAR (d, Potenza, prestito)

(d, Potenza, prestito) FEDERICO BEVILACQUA (d, Carrarese, prestito)

(d, Carrarese, prestito) ANDREA ERRICO (c, Monterosi, prestito)

(c, Monterosi, prestito) MIRKO GORI (c, Alessandria, prestito)

(c, Alessandria, prestito) TIAGO CASASOLA (d, Cremonese, prestito)

LECCE, acquisti:

LORENCO SIMIC (d, Z. Lubin, definitivo)

(d, Z. Lubin, definitivo) RAUL ASENCIO (a, Alcorcon, definitivo)

(a, Alcorcon, definitivo) PAOLO FARAGÒ (c, Cagliari, prestito) – in foto (Twitter Lecce)

Cessioni:

BRYNJAR INGI BJARNASON (d, Valerenga, definitivo)

(d, Valerenga, definitivo) ILARIO MONTERISI (d, Fidelis Andria, prestito)

(d, Fidelis Andria, prestito) BIAGIO MECCARIELLO (d, Spal, definitivo)

(d, Spal, definitivo) NOAH CRONE (a, Fremad Amager, definitivo)

(a, Fremad Amager, definitivo) MATTIA FELICI (a, Palermo, prestito)

MONZA, acquisti:

SALVATORE MOLINA (c, Crotone, definitivo)

(c, Crotone, definitivo) LEONARDO MANCUSO (a, Empoli, prestito) – in foto (Twitter Monza)

(a, Empoli, prestito) – in foto (Twitter Monza) GASTON RAMIREZ (c, svincolato)

Cessioni:

MATTIA FINOTTO (a, Spal, definitivo)

(a, Spal, definitivo) GIUSEPPE BELLUSCI (d, Ascoli, prestito)

(d, Ascoli, prestito) ARMANDO ANASTASIO (d, Pordenone, prestito)

(d, Pordenone, prestito) ANTONINO BARILLÀ (c, svincolato)

PARMA, acquisti:

FRANCESCO CASSATA (c, Genoa, prestito) – in foto (Twitter Parma)

(c, Genoa, prestito) – in foto (Twitter Parma) FILIPPO COSTA (d, Napoli, prestito)

(d, Napoli, prestito) ANDREA RISPOLI (d, svincolato)

Cessioni:

MUHAMED TEHE OLAWALE (a, Voluntari, prestito)

(a, Voluntari, prestito) VINCENZO MUSTACCIOLO (c, Paternò, prestito)

(c, Paternò, prestito) DANIELE IACOPONI (a, Pordenone, prestito)

(a, Pordenone, prestito) ALESSIO DA CRUZ (a, Vicenza, prestito)

(a, Vicenza, prestito) GABRIELE ARTISTICO (a, Monterosi, prestito)

(a, Monterosi, prestito) MAXIME BUSI (d, Reims, prestito)

(d, Reims, prestito) LUIGI SEPE (p, Salernitana, prestito)

PERUGIA, acquisti:

nessuno

Cessioni:

DIMITRIOS SOUNAS (c, Catanzaro, definitivo) – in foto

(c, Catanzaro, definitivo) – in foto ANDREA BIANCHIMANO (a, Viterbese, definitivo)

(a, Viterbese, definitivo) JACOPO MURANO (a, Avellino, definitivo)

(a, Avellino, definitivo) GIOVANNI DI NOIA (c, Gubbio, prestito)

(c, Gubbio, prestito) VALENTIN VANBALEGHEM (c, svincolato)

PISA, acquisti:

ERNESTO TORREGROSSA (a, Sampdoria, prestito) – in foto (Twitter Pisa)

(a, Sampdoria, prestito) – in foto (Twitter Pisa) AHMED BENALI (c, Crotone, prestito)

Cessioni:

LEONARDO UBALDI (a, Lucchese, prestito)

(a, Lucchese, prestito) CHRISTIAN TOMMASINI (a, Paganese, prestito)

(a, Paganese, prestito) ASSAN SECK (a, Fiorentina, prestito)

PORDENONE, acquisti:

CHRISTIAN DALLE MURA (d, Fiorentina, prestito) – in foto (Twitter Pordenone)

(d, Fiorentina, prestito) – in foto (Twitter Pordenone) ALESSANDRO LOVISA (c, Fiorentina, prestito)

(c, Fiorentina, prestito) DANIELE IACOPONI (a, Parma, prestito)

(a, Parma, prestito) DEJAN VOKIC (c, Benevento, prestito)

(c, Benevento, prestito) GIUSEPPE DI SERIO (a, Benevento, prestito)

(a, Benevento, prestito) ARMANDO ANASTASIO (c, Monza, prestito)

(c, Monza, prestito) DAVIDE GAVAZZI (c, svincolato)

Cessioni:

ADAM CHRZANOWSKI (d, Wisla Plock, prestito)

(d, Wisla Plock, prestito) JACOPO PETRICCIONE (c, Benevento, prestito)

(c, Benevento, prestito) LUCA MAGNINO (c, Modena, prestito)

(c, Modena, prestito) AMATO CICIRETTI (a, Como, prestito)

(a, Como, prestito) NICOLA FALASCO (d, Ascoli, definitivo)

REGGINA, acquisti:

RAMZI AYA (d, Salernitana, definitivo) – in foto (Twitter Reggina)

(d, Salernitana, definitivo) – in foto (Twitter Reggina) FEDERICO GIRAUDO (d, Vis Pesaro, prestito)

Cessioni:

NIKOLA VASIC (a, Brommapojkarna, definitivo)

(a, Brommapojkarna, definitivo) ALESSANDRO FARRONI (p, Vis Pesaro, definitivo)

(p, Vis Pesaro, definitivo) LORENZO LOFARO (p, Paternò prestito)

(p, Paternò prestito) ANGELO RECHICHI (d, Gravina, prestito)

(d, Gravina, prestito) DANIELE LIOTTI (d, Cosenza, prestito)

(d, Cosenza, prestito) LORENZO GAVIOLI (c, Inter, fine prestito)

SPAL, acquisti:

BIAGIO MECCARIELLO (d, Lecce, definitivo)

(d, Lecce, definitivo) MATTIA FINOTTO (a, Monza, definitivo)

(a, Monza, definitivo) ALBERTO ALMICI (d, Palermo, definitivo)

(d, Palermo, definitivo) MARK PABAI (d, Zwolle, definitivo)

(d, Zwolle, definitivo) GIUSEPPE ROSSI (a, svincolato) – in foto (Twitter Spal)

Cessioni:

PAOLO CANNISTRÀ (d, Ticino, definitivo)

(d, Ticino, definitivo) RICCARDO SPALTRO (d, Renate, prestito)

(d, Renate, prestito) LUCA COCCOLO (d, Juventus U23, fine prestito)

(d, Juventus U23, fine prestito) KEVIN PISCOPO (a, Empoli, fine prestito)

TERNANA, acquisti:

nessuno

Cessioni:

MICHELE RUSSO (d, Livorno, definitivo) – in foto

(d, Livorno, definitivo) – in foto GIAN MARCO NESTA (c, Lecco, definitivo)

(c, Lecco, definitivo) ANDREA TOZZO (p, Seregno, prestito)

MICHELE RUSSO (d, Livorno, definitivo) – in foto

(d, Livorno, definitivo) – in foto GIAN MARCO NESTA (c, Lecco, definitivo)

(c, Lecco, definitivo) ANDREA TOZZO (p, Seregno, prestito)

Migliori Bookmakers AAMS