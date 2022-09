Calciomercato Serie B estate 2022: tabellone trasferimenti con tutti gli acquisti e le cessioni

Anche in Serie B è finalmente terminata la sessione estiva di calciomercato ed è il momento di vedere come si sono mosse le venti squadre.

Se da un lato vediamo che il Cittadella, ha scelto, contrariamente alle ultime due stagioni, di vendere e acquistare molto poco, altre squadre hanno quasi cambiato fisionomia, in particolare quelle fresche di cambio di categoria e quelle a fine ciclo.

Il Palermo, per esempio, ha acquisito le prestazioni di svariati giocatori di categoria dichiarandosi pronto a lottare per un posto nei playoff e così hanno fatto anche Pisa, Ascoli e Benevento, tanto per fare qualche nome.

Anche Reggina e Parma, anch’esse desiderose di lottare per i quartieri alti, hanno cambiato volto e promettono maggior continuità di prestazioni.

Il Como ha effettuato il colpo più clamoroso: Cesc Fabregas. Se troverà continuità fisica, molto presto sarà titolare inamovibile, ma al momento, costretto dai soliti malanni ad attendere fuori il suo turno, deve trovare la condizione e la mezz’ora di derby contro il Brescia non può che fargli bene.

Interessante anche il nuovo volto del Cosenza, chiamato a soffrire meno e a salvarsi senza più sprecare punti a causa di un’atavica sterilità offensiva. In tal senso può essere utile un funambolo come D’Urso.

Infine, il Genoa: per tornare in A la nuova proprietà americana ha messo su una rosa giovane e forte e ha anche affidato l’attacco a quel volpone di Coda, attaccante di categoria che può tranquillamente garantire una ventina di gol.

Ecco il dettaglio delle operazioni:

ASCOLI

All. Cristian Bucchi (nuovo)

Acquisti: Giordano (Dif, Sampdoria, P), Lungoyi (Att, Juventus, P), Ciciretti (Att, Pordenone, D), Bellusci (Dif, Monza, D), Donati (Dif, Empoli, P), Simic (Dif, Lecce, D), Falzerano (Cen, Perugia, D), Gondo (Att, Salernitana, P), Pedro Mendes (Att, Sporting Lisbona, D), Gnahorè (Cen, Amiens, D)

Cessioni: D’Orazio (Dif, Sudtirol, D), Baschirotto (Dif, Lecce, D), Lico (Cen, svincolato), Sarzi Puttini (Cen, Triestina, D), Paganini (Att, svincolato), Ricciardi (Dif, Avellino, D), Semeraro (Dif, Gubbio, D), Maurizii (Dif, Pro Sesto, D), D’Agostino (Att, svincolato), Fiorani (Cen, Messina, P), Scorza (Cen, Fermana, P), Paganini (Cen, Triestina, D), Saric (Cen, Palermo, D), De Paoli (Att, Siena, P)

BARI

All. Michele Mignani (conf.)

Acquisti: Cheddira (Att, Parma, D), Bosisio (Dif, Milan, D), Dorval (C, Audace Cerignola, D), Vicari (Dif, Spal, D), Benedetti (Cen, Sampdoria, P), Caprile (Por, Leeds, D), Cangiano (Att, Bologna, P), Mallamo (Cen, Atalanta, P), Bellomo (Cen, Reggina, D), Ceter (Att, Cagliari, D), Folorunsho (Cen, Napoli, P), Zuzek (Dif, Koper, D), Salcedo (Att, Inter, P), Scheidler (Att, Digione, D)

Cessioni: Mercurio (Att, Fidelis Andria, P), Rossetti (Cen, Rimini, P), Andreoni (Dif, Pordenone, D), Citro (Att, svincolato), Lollo (Cen, Reggina, D), Belli (Dif, Padova, D), De Risio (Cen, Monopoli, P), Celiento (Dif, Cesena, P)

BENEVENTO

All. Fabio Caserta (conf.)

Acquisti: Capellini (Dif, Juventus, D), Koutsoupias (Cen, Entella, D), Karic (Cen, Entella, D), El Kaouakibi (Dif, Pordenone, D), La Gumina (Att, Sampdoria, P), Ciano (Att, Frosinone, D), Veseli (Dif, Salernitana, D), Kubica (Cen, Górnik Zabrze, D), Simy (Att, Salernitana, P), Schiattarella (Cen, Parma, D), Leverbe (Dif, Sampdoria, P)

Cessioni: Viola (Cen, Cagliari, D), Brignola (Att, Cosenza, P), Sau (Att, svincolato), Moncini (Att, Spal, P), Di Serio (Att, Perugia, D), Montipò (Por, Verona, D), Gyamfi (Dif, Potenza, D), Lapadula (Att, Cagliari, D), Ionita (Cen, Pisa, D), Insigne (Att, Frosinone, D), Barba (Dif, Pisa, D)

BRESCIA

All. Josep Clotet (nuovo)

Acquisti: Lezzerini (Por, Brescia, D), Galazzi (Cen, Venezia, D), Garofalo (Cen, Foggia, SV), Niemeijer (Att, Excelsior, D), Andrenacci (Por, Genoa, D), Ndoj (Cen, svincolato), Viviani (Cen, Spal, D), Jallow (Dif, Goteborg, D), Pace (Cen, Campobasso, D), Benali (Cen, Crotone, D)



Cessioni: Joronen (Por, Venezia, D), Capoferri (Dif, Piacenza, D)

CAGLIARI

All. Fabio Liverani (nuovo)

Acquisti: Di Pardo (Cen, Juventus, P), Viola (Cen, Benevento, D), Carboni (Dif, Inter, P), Makoumbou (Cen, Maribor, D), Lapadula (Att, Benevento, D), Millico (Att, Torino, D), Dossena (Dif, Avellino, D), Mancosu (Cen, Spal, SV), Barreca (Dif, Monaco, D), Veroli (Dif, Pescara, D), Falco (Att, Stella Rossa, P)

Cessioni: Miangue (Dif, Cercle Brugge, D), Cragno (Por, Monza, P), Carboni (Dif, Monza, D), Ceppitelli (Dif, svincolato), Lykogiannis (Dif, svincolato), Dalbert (Dif, svincolato), Keita (Att, svincolato), Marin (Cen, Empoli, P), Bellanova (Dif, Inter, D), Gagliano (Att, Padova, D), Joao Pedro (Att, Fenerbahce, D), Ceter (Att, Bari, D), Faragò (Cen, Como, D), Iovu (Dif, Venezia, SV), Walukiewicz (Dif, Empoli, D)

CITTADELLA

All. Edoardo Gorini (conf.)

Acquisti: Embalo (Att, Eupen, D), Asencio (Att, Lecce, D), Carriero (Cen, Avellino, SV), Felicioli (Dif, Ascoli, D), Magrassi (Att, Virtus Entella, D)

Cessioni: Cuppone (Att, Pescara, P), Benedetti (Dif, Pordenone, D), Tavernelli (Att, Novara, P), Icardi (Cen, Feralpisalò, P)

COMO

All. Giacomo Gattuso (conf.)

Acquisti: Delli Carri (Dif, Juventus, SV), Kerrigan (Att, University College Dublin, D), Binks (Dif, Bologna, P), Ghidotti (Por, Fiorentina, D), Mancuso (Att, Monza, P), Odenthal (Dif, N.E.C. Nijmegen, D), Ioannou (Dif, Nottingham Forest, D), Fabregas (Cen, Monaco, SV), Baselli (Cen, Torino, SV), Vignali (Dif, Spezia, D), Faragò (Cen, Cagliari, D), Cutrone (Att, Wolverhampton, D), Vigorito (Por, Cosenza, D), Da Riva (Cen, Atalanta, P)

Cessioni: Facchin (Por, ritirato), Kabashi (Cen, Reggiana, D), Bertoncini (Dif, Novara, D), Gliozzi (Att, Pisa, D)

COSENZA

All. Davide Dionigi (nuovo)

Acquisti: D’Urso (Cen, Perugia, D), Brignola (Att, Benevento, P), Martino (Cen, Foggia, D), Rispoli (Dif, Parma, SV), Nasti (Att, Milan, P), Butic (Att, Pordenone, P), Meroni (Dif, Sassuolo, D), Lai (Por, Lamezia Terme, D), Brescianini (Cen, Milan, P), Marson (Por, Vibonese, D), Merola (Att, Empoli, D), Gozzi (Dif, Genoa, P), Calò (Cen, Genoa, P), Sidibe (Cen, Atalanta, P), Camigliano (Dif, Reggiana, D), Kornvig (Cen, Cosenza, P), Ambrosino (Att, Napoli, P)

Cessioni: Pandolfi (Att, Juve Stabia, P), Sueva (Att, Olbia, P), Tiritiello (Dif, Lucchese, D), Vigorito (Por, Como, D)

FROSINONE

All. Fabio Grosso (conf.)

Acquisti: Lucioni (Dif, Lecce, P), Monterisi (Dif, Lecce, P), Ciervo (Att, Sassuolo, P), Moro (Att, Sassuolo, P), Turati (Por, Sassuolo, P), Caso (Att, Genoa, D), Macej (Dif, Banik Ostrava, D), Mulattieri (Att, Inter, P), Loria (Por, Pisa, P), Borrelli (Att, Pescara, P), Kone (Cen, Torino, P), Gotto (Cen, Crotone, P), Bocic (Att, Pescara, P), Oliveri (Cen, Atalanta, P), Mazzitelli (Cen, Monza, P), Sampirisi (Dif, Monza, P), Ravanelli (Dif, Cremonese, P), Insigne (Att, Benevento, D), Frabotta (Dif, Lecce, P)

Cessioni: De Lucia (Dif, Entella, D), Kremenovic (Dif, Pazardzik, P), Klobar (Dif, svincolato), Klitten (Dif, Silkeborg), Ricci (Cen, Karagümrük, P), Coccia (Dif, Modena, SV), Iemmello (Att, Catanzaro, D), Minelli (Por, Cesena, D), Tonetto (Dif, Feralpisalò, D) Novakovich (Att, Venezia, D), Canotto (Att, Reggina, P), Luciani (Att, Siena, P), Tribuzzi (Cen, Crotone, D), Gori (Cen, Triestina, D), Ciano (Att, Benevento, D), Parzyszek (Att, svincolato)

GENOA

All. Alexander Blessin (conf.)

Acquisti: Martinez (Por, Barcellona, D), Ilsanker (Cen, Eintracht Francoforte, D), Coda (Att, Lecce, D), Dragusin (Dif, Juventus, D), Yalcin (Att, Besiktas, D), Strootman (Cen, Olympique Marsiglia, P), Aramu (Cen, Venezia, D)

Cessioni: Destro (Att, Empoli, D), Criscito (Dif, Toronto, SV), Vasquez (Dif, Cremonese, P), Conti (Att, Piacenza, P), Cambiaso (Dif, Juventus, D), Ghiglione (Dif, Cremonese, D), Eyango (Dif, svincolato), Candela (Dif, Venezia, D), Kallon (Att, Verona, P), Charpentier (Att, Parma, D), Cassata (Cen, Ternana, P), Melegoni (Cen, Standard Liegi, P)

MODENA

All. Attilio Tesser (conf.)

Acquisti: Cittadini (Dif, Atalanta, P), Seculin (Por, Pistoiese, D), Falcinelli (Att, Bologna, SV), Panada (Cen, Atalanta, P), Narciso (Por, svincolato), Cittadini (Dif, Atalanta, P), Coccia (Dif, Frosinone, SV), Diaw (Att, Monza, P), Gargiulo (Cen, Lecce, D), Battistella (Cen, Udinese, D), De Maio (Dif, Vicenza, P), Coppolaro (Dif, Virtus Entella, D), Guiebre (Cen, Monopoli, D)

Cessioni: Di Paola (Cen, Vis Pesaro, D), Nelli (Cen, Piacenza, P), Ogunseye (Att, Foggia, P), Scarsella (Cen, Vicenza, D), Tulissi (Att, Fermana, P), Minesso (Att, Triestina, D), Ciofani (Dif, Triestina, D), Marotta, (Att, Viterbese, D), Guiebre (Cen, Reggiana, P), Rabiu (Dif, svincolato)

PALERMO

All. Eugenio Corini (nuovo)

Acquisti: Brunori (Att, Juventus, D), Pigliacelli (Por, Universitatea Craiova, D), Nedelcearu (Dif, Crotone, D), Elia (Att, Atalanta, P), Sala (Dif, Sassuolo, P), Stoppa (Att, Sampdoria, P), Pierozzi (Cen, Fiorentina, P), Devetak (Cen, Vojvodina, D), Di Mariano (Att, Lecce, D), Stulac (Cen, Empoli, P), Bettella (Dif, Monza, P), Segre (Cen, Torino, D), Mateju (Dif, Venezia, D), Saric (Cen, Ascoli, D), Vido (Att, Atalanta, P), Gomes (Cen, Manchester City, D)

Cessioni: Giron (Dif, Crotone, D), Marong (Dif, Gelbison, D), De Rose (Cen, Cesena, D), Luperini (Cen, Perugia, D), Fella (Att, Monopoli, P), Stoppa (Att, Vicenza, P), Somma (Dif, svincolato)

PARMA

All. Fabio Pecchia (nuovo)

Acquisti: Kiala (Cen, Lille, D), Hainaut (Cen, Boulogne, D), S. Romangoli (Dif, Empoli, D), Estevez (Cen, Crotone, D), Chichizola (Por, Perugia, D), Ansaldi (Dif, Torino, SV), Charpentier (Att, Genoa, D)

Cessioni: Cheddira (Att, Bari, D), Sprocati (Att, Sudtirol, SV), Brugman (Cen, Los Angeles Galaxy, D), Rinaldi (Por, Piacenza, P), Rispoli (Dif, Cosenza, SV), Da Cruz (Att, Mechelen, D), Adorante (Att, Triestina, D), Vaglica (Dif, Pro Sesto, P), Turk (Por, Reggiana, P), Colombi (Por, Reggina, D), Lanini (Att, Reggiana, P), Golfo (Cen, Picerno, D), Dierckx (Dif, Genk, P), Grassi (Cen, Empoli, P), Pezzella (Dif, Lecce, P), Iacoponi (Att, Foggia, P), Hernani (Cen, Reggina, P), Karamoh (Att, Torino, D), Schiattarella (Cen, Benevento, D)

PERUGIA

All. Fabrizio Castori (nuovo)

Acquisti: Iannoni (Cen, Salernitana, P), Casasola (Dif, Lazio, D), Gori (Por, Juventus, P), Vulikic (Dif, Hrvatski Dragovoljac, P), Di Serio (Att, Benevento, D), Paz (Dif, Sassuolo, P), Furlan (Por, Empoli, D), Luperini (Cen, Palermo, D), Strizzolo (Att, Cremonese, P), Beghetto (Cen, Pisa, P), Di Carmine (Att, Cremonese, D), Bartolomei (Cen, Cremonese, D)

Cessioni: Fulignati (Por, Catanzaro, D), Carretta (Att, Sudtirol, D), D’Urso (Cen, Cosenza, D), Di Noia (Cen, Foggia, D), Chichizola (Por, Parma, D), Burrai (Cen, Pordenone, D), Falzerano (Cen, Bari, D), Di Chiara (Dif, Reggina, D)

PISA

All. Rolando Maran (nuovo)

Acquisti: Jureskin (Cen, Skf Sered, D), Dekic (Por, svincolato), Canestrelli (Dif, Empoli, P), Torregrossa (Att, Sampdoria, P), Rus (Dif, Mol Fehervar, D), Esteves (Dif, Porto, P), Morutan (Cen, Galatasaray, P), Cissè (Att, Atalanta, P), Calabresi (Dif, Lecce, D), Ionita (Cen, Benevento, D), M. Tramoni (Cen, Cagliari, D), L. Tramoni (Att, Cagliari, D), Bandolo (Dif, Juventus, P), Gliozzi (Att, Como, D)

Cessioni: Birindelli (Dif, Monza, D), Bruschi (Cen, Pro Sesto, D), Bamba (Att, Bilje, P), Berra (Dif, Südtirol, D), Siega (Cen, Südtirol, D), Leverbe (Dif, Sampdoria, P), Loria (Por, Frosinone, P), Langella (Cen, Cerignola, D), Lucca (Att, Ajax, P), Cisco (Cen, V.Francavilla, P), Di Quinzio (Cen, Lucchese, P), Beghetto (Cen, Perugia, P)

REGGINA

All. Filippo Inzaghi (nuovo)

Acquisti: Di Stefano (Att, Sampdoria, P), Colombi (Por, Parma, D), Lombardi (Cen, svincolato) Camporese (Dif, Pordenone, D), Pierozzi (Cen, Fiorentina, P), Ravaglia (Por, Bologna, P), Agostinelli (Cen, Fiorentina, P), Dutu (Dif, Fiorentina, P), Obi (Cen, Salernitana, SV), Gagliolo (Dif, Salernitana, D), Canotto (Att, Frosinone, P), Lollo (Cen, Bari, D), Cicerelli (Att, Lazio, P), Majer (Cen, Lecce, D), Santander (Att, Bologna, D), Gori (Att, Fiorentina, P), Di Chiara (Dif, Perugia, D), Bouah (Dif, Roma, D)

Cessioni: Bianchi (Cen, Cesena, D), Bellomo (Cen, Bari, D), Franco (Dif, Siena, P), Garau (Att, Vis Pesaro, P), Aya (Dif, Avellino, D), Montalto (Att, Reggiana, P), Di Stefano (Att, Gubbio, P), Lollo (Cen, Triestina, D), Situm (Att, Catanzaro, D)

SPAL

All. Roberto Venturato (conf.)

Acquisti: Dalle Mura (Dif, Fiorentina, P), Rabbi (Att, Bologna, SV), Varnier (Dif, Atalanta, P), Rauti (Att, Torino, P), Dumbravanu (Dif, Genoa, D), Arena (Dif, Monopoli, D), Moncini (Att, Benevento, P), La Mantia (Att, Empoli, P), F. Koutsoupias (Cen, OFI Creta, D), Maistro (Cen, Lazio, D), Prati (Cen, Ravenna, D), Proia (Cen, Vicenza, P), Fiordaliso (Dif, Cremonese, D), Valzania (Cen, Cremonese, P)

Cessioni: Vicari (Dif, Bari, D), Mora (Cen, Pescara, SV), Di Francesco (Att, Lecce, D), Mancosu (Cen, Cagliari, SV), Viviani (Cen, Brescia, D)

SÜDTIROL

All. Pierpaolo Bisoli (nuovo)

Acquisti: Iacobucci (Por, Pescara, D), D’Orazio (Dif, Ascoli, D), Carretta (Att, Perugia, D), Sprocati (Att, Parma, SV), Barison (Dif, Pordenone, D), Belardinelli (Dif, Empoli, P), Pompetti (Cen, Inter, P), Nicolussi Caviglia (Cen, Juventus, P), Berra (Dif, Pisa, D), Siega (Cen, Pisa, D), Capone (Att, Atalanta, P), Marconi (Att, Alessandria, D), Crociata (Cen, Empoli, P)

Cessioni: Fabbri (Dif, Trento, D), Galuppini (Att, Novara, P), Fischnaller (Att, Fermana, P)

TERNANA

All. Cristiano Lucarelli (conf.)

Acquisti: Di Tacchio (Cen, Salernitana, D), Corrado (Cen, Inter, D), Mazzocchi (Att, Atalanta, P), Spalluto (Att, Fiorentina, P), Bogdan (Dif, Salernitana, D), Ferrante (Cen, Lazio, D), Capanni (Att, Milan, D), Coulibaly (Cen, Salernitana, P), Favilli (Att, Genoa, P), Moro (Att, Lazio, P), Cassata (Cen, Genoa, P), Mantovani (Dif, Salernitana, P)

Cessioni: Kontek (Dif, Cesena, D), Marilungo (Att, Recanatese, D), Peralta (Cen, Foggia, D), Mazza (Cen, Taranto, P), Damian (Cen, Trento, P), Boben (Dif, Pescara, P), Ferrante (Att, Cesena, P), Boateng (Att, svincolato), Tozzo (Por, svincolato)

VENEZIA

All. Ivan Javorčić (nuovo)

Acquisti: Zampano (Dif, Frosinone, SV), Joronen (Por, Brescia, D), Vries (Cen, Philadelphia Union, D), Pecile (Cen, Vancouver Whitecaps, D), Pierini (Att, Cesena, D), Connolly (Att, Brighton, P), Novakovich (Att, Frosinone, D), Ivarsson (Dif, Vikingur, P), Magnusson (Dif, Thor, P), Pohjanpalo (Att, Bayer Leverkusen, D), Kacinari (Cen, NK Tabor, P), Candela (Dif, Genoa, D), Iovu (Dif, Cagliari, SV), Cheryshev (Cen, Valencia, SV)

Cessioni: Lezzerini (Por, Brescia, D), Galazzi (Cen, Brescia, D), Schnegg (Dif, Sturm Graz, D), Heyman (Cen, Charleroi, D), Nani (Att, svincolato), Felicioli, (Dif, svincolato), Henry (Att, Hellas Verona, D), Dor Peretz (Cen, Maccabi Tel Aviv, D), Aramu (Cen, Genoa, D), Mateju (Dif, Palermo, D), Serena (Cen, svincolato)