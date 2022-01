Calciomercato Serie A Gennaio 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti i trasferimenti, con acquisti e cessioni, del mercato invernale delle 22 squadre di Serie A.

Alle 20 di oggi si è concluso ufficialmente il calciomercato invernale che ha sicuramente regalato tantissime sorprese. Le ultime giornate, in particolare, sono state le più infuocate. A monopolizzare la finestra di mercato è stato sicuramente il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Il serbo è passato ai bianconeri per la cifra monstre di circa 70 milioni di euro.

Sempre dalla Vecchia Signora è arrivato anche Denis Zakaria dal Borussia Mönchengladbach per aggiungere sempre più qualità al centrocampo. Ci sono state, però, anche cessioni per la Juve che ha visto salutare Dejan Kulusevski, in direzione Tottenham di Antonio Conte, ed Aaron Ramsey che si trasferisce in Scozia nei Rangers. Non solo la Juventus, però, anche l’Inter è stata molto attiva sul mercato.

I nerazzurri hanno concluso la trattativa che gli ha permesso di acquistare Robin Gosens dall’Atalanta. Doppio colpo per la squadra del Biscione che è riuscito anche a strappare, per un prestito secco di cinque mesi, Felipe Caicedo del Genoa. Pochi acquisti per le altre squadre come la Roma che ha acquistato Sergio Oliveira dal Porto che ha già iniziato nei migliori nei modi nelle ultime uscite in campionato.

Nessun trasferimento eclatante per il Napoli che per la difesa ha puntato su Axel Tuanzebe dal Manchester United così come anche il Milan che ha puntato sul giovanissimo Marko Lazetic, attaccante proveniente dalla Stella Rossa. L’Atalanta, invece, ha acquistato Boga dal Sassuolo durante la pausa natalizia. Zero rinforzi, invece, per la Lazio di Maurizio Sarri.

Serie A 2021-22: tutti gli acquisti del mercato invernale

Legenda:

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

Atalanta

Acquisti: Boga (Att, Sassuolo, D), Mihaila (Att, Parma, P), Ndiaye (Por, Lecco, FP)

Cessioni: Lovato (Dif, Cagliari, P),Piccoli (Att, Genoa, P), Gosens (Dif, Inter, D)

Bologna

Acquisti: Aebischer (Cen, Young Boys, D), Kasius (Dif, Utrecht, D), Rojas (Cen, Crotone, P), Brandt Erlandsson (Dif, Landskrona Bois, P), Juwara (Att, Crotone, FP), Acampora (Dif, Virtus Verona, FP), Mercier (Dif, Lille, D)

Cessioni: Van Hooijdonk (Cen, Heerenveen, P), Skov Olsen (Att, Bruges, D)

Cagliari

Acquisti: Lovato (Dif, Atalanta, P), Goldaniga (Dif, Sassuolo, D), Gagliano (Att, Avellino, FP), Baselli (Cen, Torino, D), Luvumbo (Att, Como, FP)

Cessioni: Farias (Att, S), Faragò (Cen, Lecce, P), Godin (Dif, S), Oliva (Cen, S)

Empoli

Acquisti: Benassi (Cen, Fiorentina, P), Kaczmarski (Cen, Czestochowa, D), Verre (Cen, Sampdoria, P)

Cessioni: Mancuso (Att, Monza, D), Damiani (Cen, Palermo, P), Ricci (Cen, Torino, D)

Fiorentina

Acquisti: Ikonè (Att, Lille, D), Piatek (Att, Hertha Berlino, P), Cabral (Att, Basilea, D)

Cessioni: Benassi (Cen, Empoli, P), Vlahovic (Att, Juventus, D), Cerofolini (Por, Alessandria, P)

Genoa

Acquisti: Hefti (Dif, Young Boys, D), Ostigard (Dif, Brighton, P), Yeboah (Att, Sturm Graz, D), Calafiori (Dif, Roma, P), Piccoli (Att, Atalanta, P), Frendrup (Dif, Brondby, D), Amiri (Cen, Leverkusen, P), Czyborra (Cen, Arminia Bielefeld, FP), Gudmundsson (Att, AZ Alkmaar, D)

Cessioni: Biraschi (Dif, Karagumruk, P), Cassata (Cen, Parma, P), Behrami (Cen, S), Sabelli (Dif, Brescia, P), Fares (Cen, Lazio, FP), Serpe (Dif, Crotone, P), Touré (Cen, Karagumruk, P), Bianchi (Att, Brescia, P), Caicedo, (Att, Inter, P), Andrenacci (Por, Brescia, P), Pandev (Att, Parma, D)

Inter

Acquisti: Gosens (Dif, Atalanta, D), Caicedo (Att, Genoa, P)

Cessioni: Eriksen (Cen, Brentford, S), Colidio (Att, Tigre, P), Satriano (Att, Brest, P), Sensi (Cen, Sampdoria, P)

Juventus

Acquisti: Vlahovic (Att, Fiorentina, D), Gatti (Dif, Frosinone, D), Zakaria (Cen, Juventus, D)

Cessioni: Ihattaren (Cen, Ajax, P), Dragusin (Dif, Salernitana, P), Olivieri (Att, Perugia, P), Del Fabro (Dif, Cittadella, P), Bentancur (Cen, Tottenham, D), Kulusevski (Att, Tottenham, P)

Lazio

Acquisti: Kamenovic (Dif, Cukaricki, D)

Cessioni: Escalante (Cen, Alaves, P), Lukaku (Dif, Vicenza, P), Fares (Cen, Torino, P), Vavro (Dif, Copenhagen, P), Jony (Cen, Sporting Gijon, P), Durmisi (Dif, Sparta Rotterdam, P), Lombardi (Cen, Reggina, P)

Milan

Acquisti: Lazetic (Att, Stella Rossa, D)

Cessioni: Tsadjout (Att, Ascoli, P), Conti (Dif, Sampdoria, D), Pellegri (Att, Monaco, FP), Kerkez (Dif, Az, D)

Napoli

Acquisti: Tuanzebe (Dif, Manchester Utd, P)

Cessioni: Manolas (Dif, Olympiacos), Costa (Dif, Parma, P), Younes (Att, Al-Ettifaq, D), Folorunsho (Cen, Reggina, P)

Roma

Acquisti: Maitland-Niles (Cen, Arsenal, P), Sergio Oliveira (Cen, Porto, D)

Cessioni: Mayoral (Att, Getafe, P), Villar (Cen, Getafe, P), Calafiori (Dif, Genoa, P), Olsen (Por, Aston Villa, P), Reynolds (Dif, Kortrijk, P), Ciervo (Att, Sassuolo, D), Fazio (Dif, S)

Salernitana

Acquisti: Sepe (Por, Parma, P), Mazzocchi (Dif, Venezia, D), Verdi (Cen, Torino, P), Ederson (Cen, Corinthians, D), Fazio (Dif, S), Mousset (Att, Sheffield Utd, P), Bohinen (Cen, CSKA Mosca, P), Mikael (Att, Recife, P), Dragusin (Dif, Juventus, P)

Cessioni: Aya (Dif, S), Simy (Att, Parma, P), Gondo (Att, Cremonese, D)

Sampdoria

Acquisti: Rincon (Cen, Torino, P), Conti (Dif, Milan, D), Magnani (Dif, Hellas Verona, P), Sensi (Cen, Inter, P), Sabiri (Cen, Ascoli, P), Supryaga (Att, Dinamo Kiev, P)

Cessioni: Depaoli (Dif, Verona, P), Adrien Silva (Cen, S), Torregrossa (Att, Pisa, P), Chabot (Dif, Colonia, P), Ciervo (Att, Roma, FP), Verre (Cen, Empoli, P), Dragusin (Dif, Juventus, FP)

Sassuolo

Acquisti: Ruan (Dif, Gremio, FP), Ceide (Cen, Rosenborg, D), Ciervo (Att, Roma, D), Babacar (Att, Alanyaspor, FP)

Cessioni: Goldaniga (Dif, Cagliari, D), Boga (Att, Sampdoria, D), Russo (Por, Sint-Truiden, P), Babacar (Att, Copenhagen P), Moro (Att, Catania, P), Pinato (Cen, SPAL, P)

Spezia

Acquisti: –

Cessioni: –

Torino

Acquisti: Fares (Cen Lazio, P), Pellegri (Att, Monaco, P), Ricci (Cen, Empoli, D), D’Aprile (Dif, Crotone, P), Seck (Att, SPAL, D)

Cessioni: Rincon (Cen, Sampdoria, P), Kone (Cen, Crotone, P), Baselli (Cen, Cagliari, D), Verdi (Cen, Salernitana, P), Sava (Por, Cluj, D)

Udinese

Acquisti: Benkovic (Dif, Leicester, D), Pablo Marì (Dif, Arsenal, P), Abankwah (Dif, St. Pat’s, P)

Cessioni: Samir (Dif, Watford, D), Forestieri (Att, S), De Maio (Dif, Vicenza, D)

Venezia

Acquisti: Cuisance (Cen, Bayern Monaco, D), Nani (Att, S), Ullmann (Dif, Rapid Vienna, D), Nsame (Att, Young Boys, P), Karlsson (Att, Siena, FP)

Cessioni: Forte (Att, Benevento, P), Bjarkason (Att, Catanzaro, P), Mazzocchi (Dif, Salernitana, D), Heymans (Cen, Charleroi, P), St Clair (Cen, Triestina, P), Ala-Myllymaki (Cen, Triestina, P), Dezi (Cen, Padova, D)

Verona

Acquisti: Depaoli (Dif, Sampdoria, P), Retsos (Dif, Leverkusen, D), Praszelik (Cen, Slask, D), Jojic (Cen, Metalac, FP)

Cessioni: Cetin (Dif, Kayserispor, P), Magnani (Dif, Sampdoria, P), Ragusa (Att, Lecce, D)

