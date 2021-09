Calciomercato Serie A Estate 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti gli affari di della Serie A 2021-22: acquisti e cessioni di tutte le società.

Un mercato molto turbolento quello di quest’estate, in una Serie A che ha visto perdere molti pezzi pregiati. Il primo tra tutti a partire è stato Romelu Lukaku, la cui cessione ha monopolizzato quasi tutto l’arco del mercato. Il belga ha salutato l’Inter ed ha firmato per il Chelsea per una cifra di 117 milioni. Al suo post l’attacco nerazzurro è comandato da Edin Džeko.

La Serie A ha salutato anche Gigio Donnarumma. Il suo divorzio col Milan era già nell’aria, visti i rapporti poco sereni tra il giocatore ed il club. Dopo aver vinto gli Europei con l’Italia, il portierone azzurro è arrivato a zero al PSG dove, però, non ha ancora giocato un minuto. A difendere la porta milanista ora è Mike Maignan, portiere acquistato dal Lille.

Le ultime giornate, però, sono state altrettanto calde. Un’altra cessione importante, a pochi giorni dal termine, ha riguardato la Juventus che perde la sua punta di diamante. Cristiano Ronaldo ha messo la parola fine alla sua avventura con la Vecchia Signora. Un ritorno di fiamma per CR7 che ha firmato per il Manchester United, squadra che lo ha consacrato prima dell’arrivo al Real Madrid. Al suo posto i bianconeri hanno preso Moise Kean, che ritorna a Torino, in prestito dall’Everton.

Sono stati, però, anche molti gli acquisti. La Roma si è affidata alla fantasia di Tammy Abraham del Chelsea che ha già avuto modo di diventare uno dei protagonisti giallorossi nelle prime due giornate di campionato. L’Inter ha preso Joaquín Correa dalla Lazio che si è subito fatto vedere con una doppietta che ha regalato la vittoria contro il Verona. L’attacco rossonero ha visto l’arrivo di Olivier Giroud che è stato autore di una doppietta col Cagliari, incurante di quel numero 9 che è quasi maledetto.

La Lazio, a pochi minuti dallo scadere, ha acquistato Mattia Zaccagni dal Verona per una cifra sui 10 milioni. Colpo last minute anche per il Milan che ha acquistato Messias dal Crotone. L’unica big a non fare pochi acquisti è stato il Napoli che ha rimasto quasi invariata l’intera rosa. L’acquisto di Juan Jesus a parametro zero e quello di Zambo Anguissa dal Fulham sono state le uniche entrate del club partenopeo.

Serie A 2021-21: tutte le cessioni e gli acquisti

ATALANTA

ACQUISTI: Musso (Por, Udinese), Pezzella (Dif, Parma), Lovato (Dif, Verona), Demiral (Dif, Juventus), Zappacosta (Dif, Chelsea), Koopmeiners (Cen, AZ)

CESSIONI: Varnier (Dif, Como), Latte Lath (Att, SPAL, Carnesecchi (Por, Cremonese), Okoli (Dif, Cremonese), Vido (Att, Cremonese), Radunovic (Por, Cagliari), Valzania (Cen, Cremonese), Gyabuaa (Cen, Perugia), Kresic (Dif, Rijeka), Zortea (Dif, Salernitana), Gollini (Por, Tottenham), Ruggeri (Dif, Salernitana), Capone (Att, Ternana), Romero (Dif, Tottenham), Colley (Att, Spezia), Kovalenko (Cen, Spezia), Carraro (Cen, Cosenza), Da Riva (Cen, SPAL), Heidenreich (Dif, SPAL), Sutalo (Dif, Verona), Reca (Dif, Spezia), Lammers (Att, Eintracht)

BOLOGNA

ACQUISTI: Soumaoro (Dif, Lille), Bonifazi (Dif, SPAL), Barrow (Att, Atalanta), van Hooijdonk (Att, Nac Breda), Bardi (Por, Frosinone), Arnautovic (Att, Shanghai SIPG), Theate (Dif, Oostende)

CESSIONI: Palacio (Att, Brescia), Danilo (Dif, S), Da Costa (Por, S), Juwara (Att, Crotone), Ravaglia (Por, Frosinone), Poli (Cen, Antalyaspor), Okwonkwo (Att, Cittadella), Calabresi (Dif, Lecce), Baldursson (Cen, Copenhagen), Denswil (Dif, Trabzonspor), Paz (Dif, Crotone)

CAGLIARI

ACQUISTI: Strootman (Cen, Marsiglia), Radunovic (Por, Atalanta), Altare (Dif, Genoa), Dalbert (Dif, Inter), Grassi (Cen, Parma), Lolic (Por, Saint-Etienne), (Dif, Bordeaux), Keita (Att, Monaco)

CESSIONI: Miangue (Dif, Cercle Bruges), Sottil (Att, Fiorentina, FP), Nainggolan (Cen, Inter, FP), Duncan (Cen, Fiorentina, FP), Calabresi (Dif, Bologna, FP), Rugani (Dif, Juventus, FP), Despodov (Att, Ludogorets), Asamoah (Dif), Klavan (Dif), Tramoni (Cen, Brescia), Vicario (Por, Empoli), Luvumbo (Att, Como), Caligara (Cen, Ascoli), Tripaldelli (Dif, SPAL), Cerri (Att, Como), Biancu (Cen, Olbia), Gagliano (Att, Avellino), Simeone (Att, Verona),

EMPOLI

ACQUISTI: Vicario (Por, Cagliari), Stojanovic (Dif, Dinamo Zagabria), Zurkowski (Cen, Fiorentina), Marchizza (Dif, Sassuolo), Ismajli (Dif, Spezia), Henderson (Cen, Lecce), Luperto (Dif, Napoli), Cutrone (Att, Wolverhampton), Tonelli (Dif, Sampdoria), Pinamonti (Att, Inter), Di Francesco (Att, SPAL), Ujkani (Por, S)

CESSIONI: Olivieri (Att, Juventus, FP), Terzic (Dif, Fiorentina, FP), Ryder Matos (Att, Udinese, FP), Sabelli (Dif, S), Zappella (Dif, Pescara), Imperiale (Dif, Carrarese), Nikolaou (Dif, Spezia), Mraz (Att, Spezia), Moreo (A, Brescia), Crociata (Cen, SPAL), Brignoli (Por, Panathinaikos, D)

FIORENTINA

ACQUISTI: Terzic (Dif, Empoli, FP), Lirola (Dif, Marsiglia, FP), Duncan (Cen, Cagliari, FP), Sottil (Att, Cagliari, FP), Benassi (Cen, Verona, FP), Ranieri (Dif, Spal, FP), Saponara (Cen, Spezia, FP), Maleh (Cen, Venezia, FP), Gonzalez (Att, Stoccarda), Nastasic (Dif, Schalke), Torreira (Cen, Arsenal), Odriozola (Dif, Real Madrid)

CESSIONI: Olivera (Dif, Juarez), Eysseric (Cen, S), Barreca (Dif, Monaco, FP), Malcuit (Dif, Napoli, FP), Caceres (Dif, S), Hancko (Dif, Sparta Praga), Borja Valero (Cen, S), Ribery (Att, S), Hristov (Dif, Spezia), Zurkowski (Cen, Empoli), Eysseric (Cen, Kasimpasa), Pezzella (Dif, Betis), Dalle Mura (Dif, Cremonese), Kouamé (Att, Anderlecht), Lirola (Dif, Marsiglia), Ranieri (Dif, Salernitana)

GENOA

ACQUISTI: Jandrei (Por, Atl. Paranaense, FP), Sturaro (Cen, Verona, FP), Agudelo (Cen, Spezia, FP), Bani (Dif, Parma, FP), Lerager (Cen, Copenaghen, FP), Buksa (Att, Wisla Cracovia), Andrenacci (Por, Brescia), Sabelli (Dif, Brescia), Vanheusden (Dif, Inter), Sirigu (Por, Torino), Hernani (Cen, Parma), Ekuban (Att, Trabzonspor), Vasquez (Dif, Pumas), Caicedo (Att, Lazio), Maksimovic (Dif, S), Toure (Cen, Nantes), Fares (Cen, Lazio)

CESSIONI: Zappacosta (Dif, Chelsea, FP), Strootman (Cen, Marsiglia, FP), Scamacca (Att, Sassuolo, FP), Pellegrini (Dif, Juventus, FP), Perin (Por, Juventus, FP), Pjaca (Att, Juventus, FP), Onguene (Dif, Salisburgo, FP), Zajc (Cen, Fenerbahce, FP), Goldaniga (Dif, Sassuolo, FP), Zapata (Dif, S), Jaroszkynski (Dif, Salernitana), Altare (Dif, Cagliari), Spinelli (Att, Oleksandrija), Charpentier (Att, Frosinone), Parigini (Att, Como), Shomurodov (Att, Roma), Jagiello (Cen, Brescia), Czyborra (Dif, Arminia), Favilli (Att, Monza), Agudelo (Cen, Spezia)

INTER

ACQUISTI: Dimarco (Dif, Verona, FP), Salcedo (Att, Verona, FP), Agoume (Cen, Spezia, FP), Calhanoglu (Cen, Milan), Cordaz (Por, Crotone), Dzeko (Att, Roma), Dumfries (Cen, PSV), Correa (Att, Lazio)

CESSIONI: Padelli (Por, Udinese), Young (Cen, Aston Villa), Hakimi (Dif, PSG), Joao Mario (Cen, Benfica), Esposito (Att, Basilea), Gravillon (Dif, Reims), Pirola (Dif, Monza), Vanheusden (Dif, Genoa), Nainggolan (Cen, Anversa), Dalbert (Dif, Cagliari), Lukaku (Att, Chelsea), Pinamonti (Att, Empoli), Lazaro (Cen, Benfica), Salcedo (Att, Spezia)

JUVENTUS

ACQUISTI: Pellegrini (Dif, Genoa, FP), Perin (Por, Genoa, FP), De Sciglio (Dif, Lione, FP), Rugani (Dif, Cagliari, FP), Nicolussi Caviglia (Cen, Parma, FP), Kaio Jorge (Att, Santos, D), Locatelli (Cen, Sassuolo), Kean (Att, Everton), Ihattaren (Cen, Ajax)

CESSIONI: Olivieri (Att, Lecce), Buffon (Por, Parma), Gozzi (Dif, Fuenlabrada), Di Pardo (Dif, Vicenza), Pjaca (Att, Torino), Frabotta (Dif, Verona), Romero (Dif, Atalanta), Demiral (Dif, Atalanta), Kastanos (Cen, Salernitana, Rafia (Att, Standard Liegi), Cristiano Ronaldo (Att, Manchester United), Ranocchia (Cen, Vicenza), Ihattaren (Cen, Sampdoria), Dragusin (Dif, Sampdoria)

LAZIO

ACQUISTI: Vavro (Dif, Huesca, FP), Jony (Dif, Osasuna, FP), J. Lukaku (Dif, Antwerp, FP), Kiyine (Cen, Salernitana, FP), Andre Anderson (Cen, Salernitana, FP), Casasola (Dif, Salernitana, FP), Durmisi (Dif, Salernitana, FP), Adekanye (Att, ADO Den Haag, FP), Kamenovic (Dif, Cukaricki), Felipe Anderson (Cen, West Ham), Hysaj (Dif, Napoli), Pedro (Att, Roma), Basic (Cen, Bordeaux), Zaccagni (Cen, Verona)

CESSIONI: Musacchio (Dif), Minala (Cen), A. Pereira (Cen, Manchester United, FP), Hoedt (Dif, Southampton, FP), Lulic (Cen, S), Parolo (Cen, S), Armini (Dif, Piacenza), Palombi (Att, Alessandria), Correa (Att, Inter), Kiyine (Cen, Venezia), Caicedo (Att, Genoa), Fares (Cen, Genoa)

MILAN

ACQUISTI: Conti (Dif, Parma, FP), Pobega (Cen, Spezia, FP), Tomori (Dif, Chelsea), Maignan (Por, Lille), Tonali (Cen, Brescia), Giroud (Att, Chelsea), Ballo-Touré (Dif, Monaco), Diaz (Att, Real Madrid), Florenzi (Dif, Roma), Pellegri (Att, Monaco), Bakayoko (Cen, Chelsea), Adli (Cen, Bordeaux), Messias (Att, Crotone)

CESSIONI: Donnarumma G. (Por, S), Donnarumma A. (Por, S), Mandzukic (Att, S), Meite (Cen, Torino, FP), Calhanoglu (Cen, Inter), Laxalt (Dif, Dinamo Mosca), Colombo (Att, SPAL), Caldara (Dif, Venezia), Hauge (Att, Eintracht Francoforte), Pobega (Cen, Torino)

NAPOLI

ACQUISTI: Ounas (Att, Crotone, FP), Malcuit (Dif, Fiorentina, FP), Tutino (Att, Salernitana, FP), Juan Jesus (Dif, Roma), Anguissa (Cen, Fulham)

CESSIONI: Bakayoko (Cen, Chelsea, FP), Maksimovic (Dif, S), Hysaj (Dif, S), Zerbin (Att, Frosinone), Luperto (Dif, Empoli), Contini (Por, Crotone), Palmiero (Cen, Cosenza), Gaetano (Cen, Cremonese), Machach (Cen, Budapest Honved)

ROMA

ACQUISTI: Florenzi (Dif, PSG, FP), Nzonzi (Cen, Rennes, FP), Olsen (Por, Everton, FP), Riccardi (Cen, Pescara, FP), Rui Patricio (Por, Wolverhampton), Shomurodov (Att, Genoa), Viña (Dif, Palmeiras), Abraham (Att, Chelsea)

CESSIONI: Bruno Peres (Dif, S), Juan Jesus (Dif, S), Mirante (Por, S), Farelli (Por, S), Under (Att, Marsiglia, Pau Lopez (Por, Marsiglia), Kluivert (Att, Nizza), D’Orazio (Att, SPAL), Antonucci (Att, Cittadella, D), Dzeko (Att, Inter, D), Pedro (Att, Lazio), Florenzi (Dif, Milan), Bianda (Dif, Nancy), Coric (Cen, Zurigo), Pastore (Cen, S), Ciervo (Att, Sampdoria)

SALERNITANA

ACQUISTI: Jaroszynski (Dif, Genoa), Zortea (Dif, Atalanta), Obi (Cen, Chievo), Strandberg (Dif, Ural), Coulibaly (Cen, Udinese), Ruggeri (Dif, Atalanta), Bonazzoli (Att, Sampdoria), Fiorillo (Por, Pescara), Kastanos (Cen, Juventus), Simy (Att, Crotone), Delli Carri (Dif, Juventus), Vergani (Att, Inter), Gagliolo (Dif, Parma), Ranieri (Dif, Fiorentina)

CESSIONI: Tutino (Att, Napoli, FP), Kiyine (Cen, Lazio, FP), Andre Anderson (Cen, Lazio, FP), Casasola (Dif, Lazio, FP), Durmisi (Dif, Lazio, FP), Micai (Por, Reggina), Fella (Att, Palermo), Mantovani (Dif, Alessandria), Cavion (Cen, Brescia), Boultam (Cen, Cosenza), Giannetti (Att, S), Firenze (Cen, S), Musso (Att, S), Kristoffersen (Att, Cosenza)

SAMPDORIA

ACQUISTI: Murru (Dif, Torino, FP), Caprari (Att, Benevento, FP), Murillo (Dif, Celta, FP), Vieira (Cen, Verona, FP), Chabot (Dif, Spezia, FP), Depaoli (Dif, Benevento, FP), Ihattaren (Cen, Juventus), Dragusin (Dif, Juventus), Ciervo (Att, Roma), Caputo (Att, Sassuolo)

CESSIONI: Regini (Dif, S), Torregrossa (Att, Brescia, FP), Keita (Att, Monaco, FP), La Gumina (Att, Empoli, FP), Letica (Por, Club Brugge, FP), Ramirez (Cen, S), Bahlouli (Att, S), Bonazzoli (Att, Salernitana), La Gumina (Att, Como), Leris (Cen, Brescia), De Luca (Att, Perugia), Tonelli (Dif, Empoli), Rocha (Dif, Internacional), Caprari (Att, Verona)

during the Serie A match between US Sassuolo and Bologna FC at Mapei Stadium – Città del Tricolore on November 8, 2019 in Reggio nell’Emilia, Italy

SASSUOLO

ACQUISTI: Scamacca (Att, Genoa, FP), Frattesi (Cen, Monza, FP), Di Francesco (Att, SPAL, FP), Goldaniga (Dif, Genoa, FP), Lopez (Cen, Marsiglia, D), Matheus Henrique (Cen, Gremio), Harroui (Cen, Sparta Rotterdham)

CESSIONI: Marlon (Dif, Shakhtar), Ravanelli (Dif, Cremonese), Mazzitelli (Cen, Monza), F. Ricci (Att, Reggina), Turati (Por, Reggina), Dell’Orco (Dif, Perugia), Campani (Por, Vis Pesaro), Piccinini (Dif, Vis Pesaro), Pinelli (Dif, Vis Pesaro), Saccani (Dif, Vis Pesaro), Aurelio (Dif, Gubbio), Marchizza (Dif, Empoli), Odgaard (Att, RKC Waalwijk), Adjapong (Dif, Reggina), Artioli (Cen, Grosseto), Ruan (Dif, Gremio), Locatelli (Cen, Juventus), Bourabia (Cen, Spezia)

SPEZIA

ACQUISTI: Hristov (Dif, Fiorentina), Zovko (Por, S), Amian (Dif, Tolosa), Kornvig (Cen, Soenderjyske), Colley (Att, Atalanta), Kovalenko (Cen, Atalanta), Nikolaou (Dif, Empoli), Mraz (Att, Empoli), Sher (Cen, Hammarby), Antiste (Att, Tolosa), Holm (Dif, Sønderjysk Elitesport), Reca (Dif, Atalanta), Ellertsson (Att, SPAL), Leandro Sanca (Att, Braga), Bourabia (Cen, Sassuolo), Manaj (Att, Barcellona), Kiwior (Cen, Zilina), Agudelo (Cen, Genoa), Salcedo (Att, Spezia)

CESSIONI: Pobega (Cen, Milan, FP), Agoume (Cen, Inter, FP), Piccoli (Att, Atalanta, FP), Agudelo (Cen, Genoa, FP), Chabot (Dif, Sampdoria, FP), Farias (Att, Cagliari, FP), Saponara (Cen, Fiorentina, FP), Marchizza (Dif, Sassuolo, FP), Mattiello (Dif, Atalanta, FP), Dell’Orco (Dif, Sassuolo, FP), Ricci (Cen, S), Ramos (Dif, Penarol), Ismajli (Dif, Empoli), Gudjohnsen (Att, Elfsborg), Galabinov (Att, S), Capradossi (Dif, SPAL)

TORINO

ACQUISTI: Ola Aina (Dif, Fulham, FP), Djidji (Dif, Crotone, FP), Millico (Att, Frosinone, FP), Iago Falque (Att, Benevento, FP), Edera (Att, Reggina, FP), Berisha (Por, SPAL), Warming (Att, Lyngby), Pjaca (Att, Juventus), Pobega (Cen, Milan), Zima (Dif, Slavia Praga), Praet (Cen, Centrocampista), Brekalo (Att, Wolfsburg)

CESSIONI: Nkoulou (Dif, S), Bonazzoli (Att, Sampdoria, FP), Murru (Dif, Sampdoria, FP), Gojak (Cen, Dinamo Zagabria, FP), Ujkani (Por, S), Damascan (Att, S), Meité (Cen, Benfica), Sirigu (Por, Genoa), Lyanco (Dif, Southampton), Segre (Cen, Perugia)

UDINESE

ACQUISTI: Padelli (Por, S), Opoku (Dif, Amiens, FP), Matos (Dif, Empoli, FP), Teodorczyk (Att, Charleroi, FP), Udogie (Dif, Verona), Silvestri (Por, Verona), Samardzic (Cen, Lipsia), Success (Att, Watford), Nehuen Perez (Dif, Atletico Madrid), Soppy (Dif, Rennes)

CESSIONI: Braaf (Att, Manchester City, FP), Ingelsson (Cen, Hansa Rostock), Ouwejan (Dif, AZ, FP), Prodl, (Dif, S), Musso (Por, Atalanta), Gasparini (Por, Pro Vercelli), De Paul (Cen, Atletico Madrid), Vizeu (Att, Yokohama FC), Coulibaly (Cen, Salernitana), Cristo Gonzalez (Att, Valladolid), Scuffet (Por, Apoel Nicosia)

VENEZIA

ACQUISTI: Schnegg (Dif, LASK), Heymans (Cen, S), Peretz (Cen, S), Ebuehi (Dif, Benfica), Arvidsson (Por, Helsingborgs), Peixoto (Dif, Academica de Coimbra), Jónsson (Cen, Valur), Remy (Dif, Famalicao), Sigurdsson (Att, CSKA Mosca), Busio (Cen, Sporting Kansas City), Caldara (Dif, Milan), Okereke (Att, Bruges), Henry (Att, OH Leuven), Neri (Por, S), Kiyine (Cen, Lazio), De Vries (Cen, Philadelphia U.), Boudri (Att, Aik), Ampadu (Dif, Chelsea), Haps (Dif, Feyernoord)

CESSIONI: Esposito (Att, Inter, FP), Maleh (Cen, Fiorentina, FP), Pomini (Por, S), Pimenta (Att, Leixoes), Di Mariano (Att, Lecce)

VERONA

ACQUISTI: Hongla (Cen, Royal Antwerp), Montipò (Por, Benevento), Frabotta (Dif, Juventus), Ilic (Cen, Manchester City), Sutalo (Dif, Atalanta), Simeone (Att, Cagliari), Caprari (Att, Sampdoria)

CESSIONI: Dimarco (Dif, Inter, FP), Salcedo (Att, Inter, FP), Benassi (Cen, Fiorentina, FP), Vieira (Cen, Sampdoria, FP), Sturaro (Cen, Genoa, FP), Colley (Att, Atalanta, FP), Favilli (Att, Genoa, FP), Danzi (Cen, Cittadella), Laribi (Cen, Reggina), Udogie (Dif, Udinese), Silvestri (Por, Udinese), Lovato (Dif, Atalanta), Stepinski (Att, Aris Limassol), Tupta (Att, Slovan Liberec), Di Carmine (Att, Cremonese), Empereur (Dif, S), Amione, (Dif, Reggina), Zaccagni (Cen, Lazio)

Migliori Bookmakers AAMS