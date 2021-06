Calciomercato: Sergio Ramos sta trattando col Milan!

Sergio Ramos è entrato nel mirino del Milan dopo aver lasciato il Real Madrid, squadra di cui è stato capitano sin dal 2015, dopo il ritiro di Casillas. Incontro con Maldini. Ecco quanto chiede il difensore.

Sergio Ramos al Milan, missione (im)possibile? Il difensore spagnolo sta vivendo certamente una delle sue estati peggiori: escluso dalla lista dei convocati di Luis Enrique per il campionato europeo, il centrale difensivo ha dovuto dire addio anche al Real Madrid, che ha deciso di non rinnovargli il contratto per puntare sul ringiovanimento della rosa.

Il tutto dopo 16 anni vissuti assieme, costellati di trofei alzati al cielo (ben 22) e cinque stagioni in cui Ramos ha rappresentato il Real nelle vesti di capitano.

Dopo aver chiuso il capitolo più importante della sua vita calcistica, Sergio Ramos, che ha 35 anni ma un’immutata voglia di vincere, sta cercando nuovi stimoli da cui ripartire. Potrebbe offrirglieli il Milan, squadra che lo ha messo nel mirino subito dopo l’annuncio dell’addio al Real.

Milan, Sergio Ramos incontra Maldini: quanto chiede il difensore

E secondo una fonte autorevole come “El Chiringuito”, contatti tra Milan e Sergio Ramos ci sarebbero già stati nella persona di Paolo Maldini. Il dirigente ed ex bandiera rossonera, avrebbe telefonato a Ramos circa 20 giorni fa per sondare il terreno. Disponibilità e propensione al progetto, ma richieste parecchio alte: triennale da 15 milioni, più altri 20 al momento della firma. A queste condizioni il Milan non può trattare, dunque la possibilità di vedere Ramos in maglia rossonera risulta essere piuttosto remota.

