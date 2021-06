Calciomercato: Sergio Ramos al PSG

Dopo il suo addio al Real Madrid, il difensore spagnolo potrebbe iniziare una nuova avventura lontano dalla Spagna. La Francia sembrerebbe essere la nuova destinazione ed il PSG la sua nuova squadra. Soltanto i parigini, infatti, potevano offrire le cifre richiesta dal giocatore. Bruciata, quindi, l’opzione Roma.

Sembra essersi delineato il futuro di Sergio Ramos. Dopo 16 anni con la maglia del Real Madrid, il difensore spagnolo dice addio ai Blancos. La sua partenza ha fatto sognare diverse squadre che avrebbero fatto carte false per avere un difensore come lui. L’unico grande ostacolo, però, rimanevano le cifre faraoniche che il giocatore chiedeva per il suo ingaggio. La Roma, tra tutte, sognava l’arrivo dello spagnolo.

Sergio Ramos vicinissimo al PSG

José Mourinho, quindi, non ritroverà il suo vecchio pupillo alla Roma. Ma in Spagna sono sicuri che Sergio Ramos approderà in Francia, al PSG. Il club di proprietà qatariota abbraccerebbe volentieri il difensore andaluso. Stando a diversi tabloid iberici, è stato lo stesso giocatore a confessare ai suoi ormai ex compagni di squadra la sua nuova squadra.

Tra tutte le big europee, infatti, solo la squadra della capitale francese poteva accontentare il giocatore sotto il profilo dell’ingaggio. Declinate altre offerte come quelle del Chelsea o del Manchester City che comunque erano abbastanza sostanziose. Inizia una nuova avventura a 35 anni per Sergio Ramos alla corte di Mauricio Pochettino.

Migliori Bookmakers AAMS