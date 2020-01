Calciomercato Roma: vicinissimo Perez!

Trovato il sostituto di Zaniolo.

Il mercato della Roma potrebbe finalmente partire. Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi avrebbe estratto il coniglio dal cilindro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’originale, la Roma sarebbe vicinissima a Carles Perez.

Il classe 1998 del Barcellona è un esterno d’attacco, proprio quello di cui i giallorossi avevano bisogno.

Dunque, niente da fare per Politano ( e si sapeva), ma neanche per Januzaj, ipotesi più probabile fino a poco fa, e per Shaqiri, apparsa subito in salita.

LE MODALITÀ- Sempre stando all’esperto di mercato, l’operazione potrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e contro-riscatto da parte del Barcellona.

Tutto però è ancora in fase di definizione.

GLI INDIZI- Nonostante la fumata bianca sarebbe vicina, mancano da limare ancora alcuni dettagli.

Filtra comunque ottimismo. Per il prossimo impegno dei catalani contro il Valencia, infatti, Perez non risulta essere nella lista dei convocati.

IL PROFILO- Soprannominato il “Robben del Barcellona” per il suo giocare a destra essendo mancino, Perez è cresciuto nella cantera blaugrana.

Quest’anno, seppur ad intermittenza, ha totalizzato 10 presenze in Liga mettendo a referto tre assist e un gol. In Champions League, invece, abbiamo imparato a conoscerlo in Inter- Barcellona. In quell’occasione, infatti, andò in rete aprendo le marcature per il definitivo 1-2 spagnolo.

