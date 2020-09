Calciomercato Roma: vicinissimo Izzo

Il difensore del Torino era stato cercato già lo scorso anno, quando a Trigoria c’era Petrachi

Smalling ma non solo. Per la difesa la Roma non pensa solamente all’inglese, sempre più vicino al ritorno nella Capitale. Come riportato da Calciomercato.it, il club giallorosso ha messo gli occhi anche su Armando Izzo. Il difensore del Torino, già cercato lo scorso anno dall’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi, che lo ha portato sotto la Mole, è stato proposto alla Roma lo scorso giovedì.

Il club capitolino non ha esitato un attimo, cercando di trovare un accordo immediato con la società granata e con l’agente, Mino Raiola. Se nella trattativa con l’agente italo-olandese – che cerca di piazzare Kluivert – non ci sono stati problemi, lo stesso non si può dire della trattativa con il Toro.

Il presidente del club piemontese, Urbano Cairo, chiede infatti 25 milioni di euro. Cifra che per la Roma è alta, ma non impossibile da far scendere. I due club si sono messi così al lavoro per raggiungere un accordo che sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo sulla base di 22 milioni.

LA CONFERMA – A confermare ufficiosamente l’accordo raggiunto è il diretto interessato. L’ex difensore del Genoa tra le storie di Instagram ha postato una foto in cui sono diverse emoji rappresentanti il fuoco. Giallorosso, ovviamente.

S’HA DA FARE – Come detto, Izzo era stato già in orbita Roma lo scorso anno, ma la trattativa era stata ostracizzata da Cairo. Il presidente granata aveva infatti posto il veto su qualsiasi trattativa con la Roma dopo che l’ex diesse Petrachi era passato in giallorosso. Con l’addio (forzato) del dirigente salentino, la tratta Roma–Torino (granata) riprenderà ad essere popolata.

