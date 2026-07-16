Calciomercato Roma: rinnovano Mancini e Cristante, Gasp riparte dai Senatori

La Roma riparte dai suoi senatori. Non è una frase da spogliatoio, ma una scelta di mercato precisa: Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono a un passo dal rinnovo e resteranno ancora al centro del progetto giallorosso.

Mancano solo le firme e gli annunci ufficiali, ma l’intesa è ormai definita: il difensore prolungherà fino al 2029, il centrocampista fino al 2028. Una doppia mossa che racconta molto della nuova Roma di Gian Piero Gasperini.

Secondo Sky Sport, il club ha trovato l’accordo per blindare entrambi i giocatori: rinnovo triennale per Mancini, biennale per Cristante. Le firme sono attese a stretto giro, così come quella di Zeki Celik, altro dossier ormai indirizzato. Resta invece ancora da sistemare la posizione di Lorenzo Pellegrini, oggi il vero nodo contrattuale rimasto in sospeso.

Mancini fino al 2029: la Roma blinda il suo difensore simbolo

Il rinnovo di Mancini è il segnale più forte. Il difensore classe 1996 si legherà alla Roma fino al 30 giugno 2029, diventando di fatto uno dei punti fermi del nuovo ciclo. Non è solo una questione tecnica. Mancini è uno dei giocatori più identificati con la piazza, nel bene e nel male: carisma, nervo, leadership, capacità di stare dentro le partite sporche e di accendere emotivamente l’ambiente.

Per Gasperini, poi, il rinnovo ha un valore ulteriore. Mancini conosce già il tecnico dai tempi dell’Atalanta e può diventare uno dei riferimenti naturali nella costruzione della nuova fase difensiva. In una squadra che dovrà alzare intensità, duelli e aggressività, trattenere un difensore con quelle caratteristiche è una scelta perfettamente coerente.

La trattativa è ormai ai dettagli e che il rinnovo di Mancini, insieme a quello di Cristante è considerato pronto: mancano soltanto le firme.

Cristante fino al 2028: esperienza, equilibrio e centralità tattica

Il rinnovo di Cristante sarà più corto, ma non meno importante. Il centrocampista dovrebbe prolungare fino al 2028, consolidando un rapporto ormai lungo con la Roma. Per alcuni tifosi resta un giocatore divisivo, ma per tutti gli allenatori passati da Trigoria è stato quasi sempre una certezza: disponibile, tatticamente affidabile, capace di coprire più ruoli e di dare equilibrio nei momenti in cui la squadra perde struttura.

Con Gasperini, Cristante può avere un ruolo interessante. Non sarà necessariamente il volto più spettacolare del centrocampo, ma può diventare una pedina utile per reggere fisicità, letture preventive e coperture. In una stagione che riporta la Roma in Champions League, avere giocatori abituati alla pressione e al ritmo internazionale diventa un vantaggio.

Il Corriere dello Sport ha parlato di “senatori a vita”, sottolineando il via libera arrivato da Ryan Friedkin per chiudere i rinnovi e dare continuità al gruppo storico.

Ryan Friedkin dà il via libera: la Roma sceglie continuità

La parte più interessante della vicenda è politica. Dopo settimane di mercato concentrate su acquisti, uscite e possibili sacrifici, la Roma ha deciso di muoversi anche sui contratti interni. Il messaggio è chiaro: prima di cambiare la squadra, bisogna mettere in sicurezza chi viene considerato ancora centrale.

Il via libera di Ryan Friedkin va letto in questa direzione. La proprietà non vuole arrivare a ridosso della stagione con contratti pesanti in sospeso o giocatori simbolo esposti alle sirene esterne. Mancini e Cristante avevano contratti in scadenza nel 2027, ma la Roma ha scelto di anticipare i tempi per evitare rischi e tensioni future.

È una scelta da club che vuole proteggere il proprio patrimonio. Non solo quello economico, ma anche quello tecnico e identitario.

Dopo Dybala e Celik, la Roma sistema il gruppo

Il doppio rinnovo arriva dentro una strategia più ampia. Dopo il prolungamento di Paulo Dybala e quello ormai atteso di Celik, la Roma sta chiudendo anche i dossier Mancini e Cristante.

Questo significa che la società sta provando a fare ordine prima della fase più aggressiva del mercato. Gasperini avrà bisogno di innesti, soprattutto sulle fasce e in attacco, ma intanto la base viene confermata. La Roma non vuole consegnargli una squadra da ricostruire da zero. Vuole dargli un nucleo esperto, già abituato alla piazza, su cui inserire profili più funzionali alla sua idea di calcio.

La differenza è sostanziale. Un conto è cambiare pelle vendendo leader e reinvestendo. Un altro è aggiungere energia nuova a una struttura che resta riconoscibile.

Pellegrini resta in stand-by: il vero nodo ora è il capitano

Se Mancini e Cristante sono ormai vicini alla firma, la situazione di Lorenzo Pellegrini resta più delicata. Per il rinnovo del capitano c’è ancora qualcosa da sistemare, mentre i rinnovi di Mancini, Cristante e Celik sono ormai indirizzati.

Il caso Pellegrini è diverso. Non riguarda soltanto la durata del contratto, ma anche il ruolo dentro la nuova Roma. Con Gasperini, il capitano dovrà capire dove collocarsi, quanto spazio avrà e quale sarà il peso tecnico nel nuovo sistema. Il suo rinnovo non può essere letto come una formalità, perché tocca identità, gerarchie e progetto sportivo.

La Roma, però, ha iniziato dai dossier più semplici da chiudere. Mancini e Cristante volevano restare, la società voleva blindarli, Gasperini li considera utili. Da qui l’accelerazione.

Perché questi rinnovi pesano sul mercato

I rinnovi di Mancini e Cristante non sono solo operazioni contrattuali. Sono anche mosse di mercato. Blindare due giocatori così significa evitare che diventino occasioni per altri club, soprattutto in una fase in cui la Roma deve già gestire possibili offerte importanti per altri elementi della rosa.

La Premier guarda spesso alla Serie A, l’Arabia può riaccendere piste improvvise e le squadre italiane cercano esperienza senza pagare cartellini fuori scala. Lasciare Mancini e Cristante con contratti troppo vicini alla scadenza avrebbe indebolito la posizione del club.

Ora, invece, la Roma manda un messaggio: chi è considerato centrale resta, chi può uscire partirà solo alle condizioni del club.

Gasperini e il patto con i leader

Il punto tecnico è ancora più interessante. Gasperini è un allenatore che chiede intensità, disponibilità, accettazione del lavoro e capacità di stare dentro un sistema molto esigente. Per partire bene a Roma, ha bisogno di giocatori che tengano lo spogliatoio e assorbano l’impatto del cambiamento.

Mancini e Cristante possono fare esattamente questo. Non sono soltanto due titolari o rotazioni pesanti. Sono due giocatori che conoscono Trigoria, conoscono l’Olimpico, conoscono le pressioni esterne e possono aiutare il nuovo tecnico a trasmettere rapidamente le sue richieste.

Il rinnovo diventa quindi anche un patto: Gasperini porta metodi nuovi, i senatori garantiscono continuità interna.

La Roma non volta pagina: la riscrive attorno ai suoi pilastri

La scelta della Roma è chiara: non smantellare, ma correggere. Dopo il ritorno in Champions e l’arrivo di Gasperini, la tentazione poteva essere quella di aprire una rivoluzione totale. Invece il club ha deciso di blindare i suoi uomini più esperti e poi intervenire sul mercato con innesti mirati.

Mancini fino al 2029 e Cristante fino al 2028 sono due firme che valgono più di un annuncio formale. Dicono che la Roma vuole restare competitiva senza perdere identità. Dicono che Friedkin ha dato il via libera a una linea di continuità. Dicono che Gasperini avrà una base su cui lavorare, non solo una rosa da decifrare.

Ora mancano le firme, poi arriveranno gli annunci. Ma la strada è tracciata: la Roma ha scelto di tenersi i suoi senatori. E il prossimo dossier, quello di Pellegrini, dirà se il patto con il vecchio nucleo sarà davvero completo.