Calciomercato Roma: trattative per Sergio Gomez e Valentini

Parla spagnolo la Roma, almeno per quanto riguarda il reparto arretrato, viste le trattative che sta conducendo per portare nella Capitale il difensore centrale Nicolas Valentini e il terzino sinistro Sergio Gomez.

Il primo, Valentini, è un classe 2001 attualmente al Boca Juniors, un centrale molto apprezzato da De Rossi che è un amante del calcio argentino tanto da chiudervi la carriera nel 2020 proprio con la maglia dei gialloblu di Buenos Aires, anche se le raccomandazioni alla Roma sono arrivate da due che di difesa e di giallorosso se ne intendono, Walter Samuel e Nicolas Burdisso.

Dallo scorso aprile Valentini è fuori rosa per aver rifiutato il rinnovo e la sua clausola è di 9 milioni, ma il Boca chiede 7 per non perderlo a zero. La concorrenza c’è, sul ragazzo ci sono anche Como e Fiorentina, ma Valentini preferirebbe ritrovare De Rossi.

Il secondo è un terzino di spinta che milita nel Manchester City. Gomez, quasi coetano dell’argentino, é un rincalzo e gioca appena possibile, ma le doti sembrano promettere bene. Per lui i giallorossi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto che può divenire obbligo, ma gli inglesi preferirebbero far cassa subito. Le cifre non sono ancora note, le parti si incontreranno di nuovo nelle prossime settimane.

