Calciomercato Roma: trattative con Lione e Lille per Aouar e Celik

I giallorossi guardano in Francia per programmare la prossima rosa formato Europa.

La vittoria della Conference League ha dato entusiasmo alla piazza giallorossa ma è ora di alzare l’asticella e Josè Mourinho lo sa bene.

La Roma, che giocherà in Europa League la prossima stagione, ha bisogno di nuovi rinforzi e di poter allungare la propria rosa così da avere nuove alternative.

I primi obiettivi, dopo l’arrivo di Svilar e Matic, dovranno arrivare sulla trequarti e sulle fasce basse, in particolar modo sui terzini, e la dirigenza giallorossa sembra aver già individuato i possibili colpi di mercato.

Con Dybala sempre più lontano, la Roma è intenzionata a pescare il Ligue 1, precisamente nel Lione, per poter acquistare Houssem Aouar.

Il trequartista franco-algerino, di 23 anni, è stato spesso nel mirino dei top club europei, intenzionati a portarsi a casa le prestazioni di questo ragazzo, ma nelle ultime ore è fortissimo l’interesse della Roma che parlerà con la dirigenza del Lione per capire l’effettiva disponibilità dell’affare.

Le pretese del Lione potrebbero aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, cifra non proibitiva per la Roma che, comunque, vuole limare più zone di campo e non vorrebbe spendere somme enormi per un singolo giocatore.

L’impressione è che a 20-22 milioni, possa effettivamente concretizzarsi l’affare.

Sempre in Ligue 1, ma questa volta nel Lille, c’è il secondo obiettivo giallorosso che potrebbe migliorare la batteria dei terzini.

Zeki Celik è un obiettivo già conclamato dalla dirigenza: il 25enne turco può essere una grande alternativa sia come esterno, sia come terzino grazie a buone doti di difesa e di spinta.

Anche in questo caso, l’affare potrebbe andare a toccare massimo i 20 milioni di euro (con grandi probabilità di potersi chiudere anche a 15), mentre è forte l’interesse del giocatore stesso a trasferirsi a Roma.

Il calciatore, infatti, avrebbe già accettato un contratto quinquiennale a 2 milioni netti a stagione.