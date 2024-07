Calciomercato Roma: trattativa per En-Nesyri e accordo per Soulé

Sembrano prendere forma le trattative impostate dalla Roma, che è pronta a trattare Youssef En-Nesyri con il Siviglia e avrebbe raggiunto un accordo per Matias Soulé. Ma procediamo ordinatamente.

L’attaccante marocchino classe 1997 piace ai giallorossi, che in queste ore stanno lavorando per chiudere l’accordo con lui e così presentare un’offerta al club andaluso, che vuole almeno 25 milioni per cederlo.

A 20-22 più o compresi bonus si potrebbe chiudere, ma per portare la punta a casa la Roma deve cautelarsi dall’ingombrante ombra dell’ex José Mourinho, ora al Fenerbahce che ha offerto al marocchino ben 5 milioni annui. Per cui l’offerta al giocatore dovrà essere simile, magari con più bonus facilmente raggiungibile.

Per quanto riguarda Soulé, c’è già l’accordo con il giocatore e ora si deve trovare quello con la Juventus. Sull’argentino c’è anche il Leicester, che ha offerto 25 milioni, e una cifra identica sarà quella che il ds romanista Florent Ghisolfi porterà alla Continassa per provare a chiudere l’affare. I bianconeri vorrebbero di più, ma Soulé, come detto, si è già promesso alla Roma.

En-Nesyri si è affermato nel Siviglia firmando 73 reti in quattro stagioni e mezza e vincendo due Europa League e con la nazionale marocchina ha ottenuto il quarto posto nell’ultimo Mondiale.

Soulé, classe 2003, ha il passaporto italiano ed è un’ala destra abile anche come trequartista. Arrivato alla Juventus nel 2020, un anno dopo ha esordito nella Juventus B in terza serie e nel 2022-23 è stato definitivamente aggregato alla prima squadra realizzando anche un gol in 15 presenze.

L’anno scorso è andato in prestito al Frosinone imponendosi presto come titolare e realizzando 11 gol che, però, non sono bastati a dare ai laziali la salvezza.

