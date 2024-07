Calciomercato Roma: spuntano Sorloth e Omorodion

Per puntellare un attacco che pare spuntato e potrebbe esserlo ancor più in futuro, la Roma è tornata a pensare ad Alexander Sorloth, attaccante norvegese classe 1995 in forza al Villareal autore di ben 26 gol nella stagione passata.

Non sarà una trattativa facile, ammesso che le parti si siedano a trattare: gli spagnoli valutano il giocatore ben 30 milioni e, anche se si accontentassero di 25-26, sarebbe ugualmente una cifra imponente che richiederebbe una cessione quale quella di Tammy Abraham, per il quale non c’è però la fila.

Altro nome accostato alla Roma è quello di Samu Omorodion, spagnolo di origini nigeriane di proprietà dell’Atletico Madrid, ma in prestito all‘Alaves nell’ultima stagione e autore di 9 reti. Sembra poco, ma per lui i Colchoneros hanno già rifiutato offerte da 40 milioni e perciò il prezzo è ancor più elevato.

Nessun nome italiano sembra intrigare i dirigenti giallorossi e, in effetti, non ci sono questi grandi attaccanti in giro nel Belpaese, per cui è scandagliato più approfonditamente quello estero.

Sorloth non ha numeri particolarmente impressionanti e, tolti i 26 gol dell’anno scorso e i 12 realizzati due anni fa con la Real Sociedad, solo di rado è andato in doppia cifra: nel 2017-18 con il Midtjlland (10 gol) e nel 2019-20 con il Trabzonspor (24). E’ comunque un abile attaccante boa, di quelli che fanno molti assit.

Omorodion, invece, è alle prime esperienze professionistiche e, tolto un gol realizzato due anni fa con il Granada, ha giocato precedentemente solo nella squadra B degli andalusi.

