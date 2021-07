Calciomercato Roma: spunta Matias Vina

I giallorossi tentano l’affondo finale nei riguardi del terzino del Palmeiras che potrebbe diventare il rinforzo atteso da Mourinho.

Potrebbe essere questa la settimana decisiva che offrirà a Josè Mourinho e alla sua Roma il rinforzo tanto atteso sugli esterni di difesa.

L’infortunio ad Euro2020 di Spinazzola ha ridefinito i piani economici di Tiago Pinto e dei giallorossi che hanno deciso di voler puntare insistentemente su un terzino di spinta che possa dare qualità alla manovra.

Il profilo individuato dalla dirigenza capitolina è proprio quello di Matias Vina, in forze al Palmeiras, i quali contatti sono stati avviati già da tempo.

Il ventiquattrenne uruguaiano ha già il passaporto italiano e aveva già espresso il suo gradimento circa l’approdo in Serie A, magari proprio difendendo i colori di un club storico e ambizioso come quello giallorosso, ma il Palmeiras ha sempre fatto muro, fino a pochi giorni fa.

I brasiliani si stanno convincendo dell’evidenza di dover abbandonare il proprio terzino e nella partita contro l’Atletico GO, il ragazzo non figurava tra i titolari.

Per adesso l’offerta è di 10 milioni più 3 di bonus (con clausola di rivendita), ma il Palmeiras vorrebbe arrivare a 15 milioni, cifra non esorbitante per Pinto e dirigenza.

Per quanto riguarda il contratto del ragazzo, la Roma ha già pronto un triennale da 1,2 milioni a stagione per convincere quello che potrebbe diventare il nuovo terzino dello Special One.

