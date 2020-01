Calciomercato Roma: spunta Giannoulis. Juan Jesus e Cetin verso la cessione

Il brasiliano potrebbe lasciare definitivamente ( prestito con obbligo riscatto). Per il turco possibile il prestito.

Lavori in difesa in casa Roma. Con Ibanez orma in dirittura d’arrivo dall’Atalanta, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta cercando di sfoltire il reparto difensivo.

C’È CHI PARTE- Il primo a pagare sarà Juan Jesus. Il brasiliano, apprezzato si per la professionalità ma non adatto al gioco di Fonseca, sta per lasciare Trigoria. Il centrale ex Inter era al centro di una disputa tra il Torino e la Fiorentina e, con leggero distacco, il Bologna. Un approdo in Emilia è stato smentito ufficialmente dal direttore sportivo rossoblu Walter Sabatini. L’ex ds della Roma è proprio colui che lo portò in giallorosso ed è cosa nota la poca propensione che ha nel riprendere giocatori già acquistati precedentemente. Il Torino, invece, ha cercato JJ in più occasioni, già a partire dalla scorsa stagione. In granata avrebbe ritrovato, dopo l’esperienza nerazzurra, Walter Mazzarri. Tuttavia, il classe ’93 è sempre stato restio circa un approdo sotto la Mole.

Firenze è invece meta gradita. Il nodo principale era l’alto ingaggio di Jesus ( circa 2,4 milioni), ma la società viola è stata brava a convincerlo ad abbassare le pretese economiche. Pradè e Barone stanno ora lavorando con Petrachi e Fienga per il costo del cartellino, che si aggira sui 10-15 milioni.

Chi anche è destinato a lasciare Trigoria ( momentaneamente, forse) è Cetin. Il giovane turco gode della totale fiducia di Fonseca ( che ieri, ad onor del vero, lo ha praticamente tolto dal mercato) e Petrachi, ma con l’arrivo di Ibanez deve racimolare esperienza in campionato. Su di lui c’è il forte interesse dell’Hellas Verona. In caso di partenza, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.

E CHI ARRIVA- Vista la precarietà sulla corsia difensiva di sinistra ( Kolarov stanco, Spinazzola partito e Santos precario), Petrachi ha inserito nella lista dei candidati al ruolo di terzino sinistro un altro nome: si tratta di Dimitrios Giannoulis.

L’esterno del Paok Salonicco, 24enne, ha una clausola rescissoria di 10 milioni. Anche il Manchester City ha manifestato un forte interesse.

©RIPRODUZIONE RISERVATA