Calciomercato Roma: Sosa come vice Kolarov

Si continua a lavorare per un terzino sinsitro.

La Roma si guarda attorno. Specialmente a sinistra. Il ds Gianluca Petrachi è infatti alla perenne ricerca di un esterno sinistro di difesa da affiancare al terzino serbo.

E dire che Petrachi lo aveva ( ha) anche trovato: quel Barisic che era stato cercato a lungo e (quasi) strappato dalle grinfie protettive di Gerrard, tecnico dei Rangers.

Tuttavia, il ds ex Torino riterrebbe le richieste economiche della società scozzese troppo elevate ( si parla di 15 milioni) e ha virato su altri lidi. Gli occhi sono così ricaduti in Germania, in serie B tedesca.

L’INDIZIATO- Al momento, come riportato da Sky Sport, il primo nome nella lista risulterebbe essere quello di Borna Sosa. Il terzino croato 21enne ( è del 1998) milita nello Stoccarda e non è un nome nuovo del mercato italiano. Già in passato è stato attentamente osservato, e successivamente anche trattato, seppur timidamente da Sampdoria, Inter e Udinese.

Le principali caratteristiche di Sosa sono la resistenza, ma sopratutto i cross e il sapersi disimpegnare in entrambe le fasi. Quello che la Roma cerca dai suoi terzini, deludenti sotto questi ultimi due aspetti.

CUORE D’ORO- Il cuore di questo giovane terzino è si di ferro, ma solo in campo. Osservando la drammaticità degli eventi che stanno colpendo l’Australia, ha deciso di adottare un centinaio di koala e di trasferirli in un centro riabilitativo nel Nuovo Galles del Sud.

