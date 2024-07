Calciomercato Roma: cifre e dettagli colpo Soule

Calciomercato Roma: accordo di massima con la Juventus per Soulè, operazione da 26 milioni più 4 di bonus.

La Roma è vicinissima a chiudere quello che molto probabilmente sarà il colpo in entrata più importante di tutta la sessione estiva di calciomercato. La Juventus, infatti, dopo un ampio tira e molla messo in atto nelle ultime settimane ha trovato l’intesa con i giallorossi per la cessione di Matias Soulè che, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano dovrebbe legarsi alla Roma per una cifra complessiva di 26 milioni di euro, più ulteriori 4 di bonus, per un totale di 30 milioni. A favore della Juve, inoltre, è stata inserita all’interno del contratto anche una clausola del 10% sulla futura rivendita del talento argentino.

Il binomio che alla fine si è rivelato cruciale ai fini della cessione dell’argentino in casa Juve è stata in primis la volontà dello stesso Soulè di voler rifiutare in toto le lusinghe della Premier League e in particolar modo del Leicester per poter sposare il progetto propostogli da Daniele De Rossi. In seconda battuta, invece, la cessione dell’ex Frosinone garantirà lo sblocco dell’affare Koopmeiners in casa Juve, subito dopo che i bianconeri avranno incassato la liquidità dalla propria cessione.

La Roma era stata fin qui la squadra che in misura minore aveva regalato emozioni sul mercato, ma adesso a sorridere sarà lo stesso Daniele De Rossi, il quale assemblerà la rosa della Roma in vista del prossimo campionato con un attacco attrazione prettamente argentino con il talento di Soulè che si andrà ad aggregare all’estro di Paulo Dybala.

