Calciomercato Roma: scambio Torreira-Diawara, si procede. Offerti Juan Jesus, Olsen e Riccardi per Cragno

La trattativa tra il club giallorosso e quello inglese procede. Per l’estremo difensore rossoblù la Roma è pronta ad inserire tre contropartite tecniche

Roma e Londra si chiamano. Non solo sul fronte della cessione societaria (il 17 agosto è atteso il closing nella City), ma anche sul campo. Come riportato da Gazzetta.it, la Roma e l’Arsenal stanno trattando per uno scambio. Non c’entra Justin Kluivert, che era stato sondato dai Gunners, ma Amadou Diawara. Il centrocampista guineano è infatti finito nel mirino dei freschi campioni della FA Cup.

Per lasciar partire l’ex Napoli, fortemente voluto da Paulo Fonseca, i giallorossi hanno chiesto in cambio Lucas Torreira. L’ex Samp, sulle sponde del Tamigi, non ha vissuto una stagione sfavillante e potrebbe voler rilanciarsi in Italia. Su di lui c’è anche la Fiorentina, ma i buoni rapporti che ci sono tra Roma e Arsenal (operazione Mkhitaryan) potrebbero portare l’uruguaiano nella Capitale.

Chi invece sembra essere destinato a lasciare la Città Eterna è invece Juan Jesus. Per il brasiliano c’è il Cagliari, dove Eusebio Di Francesco è pronto ad accoglierglielo. La tratta Roma-Cagliari non si chiude però qui. Il club giallorosso è interessato anche a Alessio Cragno. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta di come la società rossoblù abbia blindato l’estremo difensore 26 enne sotto ordine di Di Francesco, che apprezza l’abilità nel gioco con i piedi, fondamentale per la sua filosofia di gioco.

A convincere i sardi potrebbero però essere gli oltre 20 milioni di valutario di Cragno. 20 milioni che la Roma può presentare inserendo altre contropartite tecniche: Robin Olsen, di rientro proprio dal prestito dal Cagliari, e Alessio Riccardi, capitano della Primavera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS